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Еще один подозреваемый в серии грабежей и разбое участник ОПГ задержан в Житикаре Костанайской области

Игорь ПРАВЩИКОВ

27 сентября 2019, 10:38 |  Криминал

Третий  участник преступной группировки, члены которой подозреваются в двух грабежах квартир и одном разбойном нападении, задержан сегодня, 27 сентября, сообщила "НГ" в ответ на запрос пресс-служба департамента полиции.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО

Двух других подозреваемых задержали больше недели назад. Об этом на отчетной встрече с гражданами 26 сентября рассказал начальник ДП Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ.

 

По версии следствия, в группировке состояли четверо, все ранее судимы. Они подозреваются в том, что совершили дерзкие ограбления богатых коттеджей в Костанае и пригородах.  Дома они обворовывали в присутствии спящих хозяев. Кроме того, преступники напали на  охранника предприятия, занимающегося скупкой металлолома, и вынесли  оттуда два сейфа с деньгами.

Задержанный сегодня в Житикаре - местный житель 1987 года рождения. Он неоднократно судим за грабежи и кражи. Следствие считает, что это - организатор и идейный вдохновитель группы.

В данный момент подозреваемый доставлен в Костанай, содержится в новом ИВС и дает признательные показания.
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