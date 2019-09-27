Еще один подозреваемый в серии грабежей и разбое участник ОПГ задержан в Житикаре Костанайской области
Игорь ПРАВЩИКОВ
Третий участник преступной группировки, члены которой подозреваются в двух грабежах квартир и одном разбойном нападении, задержан сегодня, 27 сентября, сообщила "НГ" в ответ на запрос пресс-служба департамента полиции.
Фото предоставлено пресс-службой ДП КО
Двух других подозреваемых задержали больше недели назад. Об этом на отчетной встрече с гражданами 26 сентября рассказал начальник ДП Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ.
По версии следствия, в группировке состояли четверо, все ранее судимы. Они подозреваются в том, что совершили дерзкие ограбления богатых коттеджей в Костанае и пригородах. Дома они обворовывали в присутствии спящих хозяев. Кроме того, преступники напали на охранника предприятия, занимающегося скупкой металлолома, и вынесли оттуда два сейфа с деньгами.
Задержанный сегодня в Житикаре - местный житель 1987 года рождения. Он неоднократно судим за грабежи и кражи. Следствие считает, что это - организатор и идейный вдохновитель группы.
В данный момент подозреваемый доставлен в Костанай, содержится в новом ИВС и дает признательные показания.
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