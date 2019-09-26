"Грабители могли убить хозяев дома, пока они спали" - о задержании ОПГ рассказали в департаменте полиции Костанайской области

Организованную преступную группировку, которая действовала в Костанае и пригородах областного центра, обезвредили полицейские. В данный момент известно о трех преступлениях, однако, считает следствие, за ОПГ есть и другие грешки.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО

О подробностях раскрытия двух крупных краж и разбойного нападения на отчётной встрече сегодня, 26 сентября, рассказал начальник департамента полиции Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ.

- В начале сентября в посёлке Мичурино ограбили коттедж. Глава семьи и его жена живут на Кипре. А в доме живут дочь и зять владельца коттеджа, - пояснил генерал Аймагамбетов. - В ту ночь хозяева спали на втором этаже. Грабители перепрыгнули через забор, отжали окно и сняли решётки. Из дома забрали деньги, золото и банковские карты. Ключи от машины преступники взяли возле спящего хозяина дома. Я думаю, если бы он проснулся в тот момент, они бы убили его, - рассказал Бекет Аймагамбетов.

Преступники скрылись на хозяйской Toyota Land Cruiser Prado. Ущерб оценивается более чем в 10 млн тенге.

Хозяева обнаружили пропажу только утром. Грабителей засняли камеры видеонаблюдения, но они предусмотрительно были в масках. Интересно, что преступники знали все камеры видеонаблюдения на дорогах и объехали их скрытыми тропами. На подъезде к Рудному грабители попали в аварию, их машина перевернулась.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Я был уверен, что они обязательно оставят следы, - сообщил генерал. - Однако эксперты на месте аварии не нашли ни отпечатков (преступники были в перчатках), ни даже следов крови, хотя машина была помята. Очень хорошо подготовились, возможно, им повезло.

Спустя 4 дня преступники ночью напали на охранника предприятия по приему металла в Затобольске. Его ударили молотком по голове и связали. Два металлических сейфа погрузили на машину охранника и скрылись с места преступления. Спустя сутки в посёлке Осиновка Костанайского района нашли угнанное авто и вскрытые сейфы.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО

Третье преступление было совершено в Костанае. Бандиты обокрали частный дом по ул. Каирбекова: вынесли золотые изделия, бытовую технику, норковую шубу - общая сумма ущерба почти 2 млн тенге. Дома в момент кражи спала хозяйка.

Раскрытием преступлений занимались костанайские полицейские. Как сообщил Бекет Аймагамбетов, подозреваемые "засветились" при попытке сбыть краденное через ломбард. Лицо и фамилию одного из подозреваемых запомнил продавец. Через него вышли и на остальных участников банды.

Задержали подозреваемых неделю назад.По словам генерала, лидеру 39 лет, он опытный вор, неоднократно судим, стоял на учёте в полиции. Самому молодому участнику ОПГ - 25 лет. Полицейские считают, что он был наводчиком. Двум другим подозреваемым по 32 года, они также ранее судимы.

По делу также проходит водитель такси, которого они вызывали, чтобы доехать до места преступления.

Вещи из ограбленных домов полицейские нашли в Рудном на съёмной квартире, где задержали одного из подозреваемых. Второго задержали в Затобольске. Причастность двух других устанавливается. Нашли и орудия преступления. Расследование продолжается.