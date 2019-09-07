Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей расследуют в Костанае

О крупной краже сообщила 6 сенября в Инстаграм подписчица zamira_amangeldinovna с просьбой сделать репост.

- Пять молодых парней проникли в дом, похитили драгоценности, деньги и угнали машину, - написала она.

Как сообщили "НГ" сегодня, 7 сентября, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, возбуждено дело по статье УК РК "Кража", работает специально созданная группа.

И сегодня потерпевшая сообщила, что машину нашли. Судя по фото, автомобиль существенно поврежден. В ДП уточнили, что автомобиль был обнаружен недалеко от Рудного, возле фабрики "Жас Канат",

По данным "НГ", кража была совершена 6 сентября, около часов 5 утра, ущерб составил более 8,5 млн тенге.