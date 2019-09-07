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electro
Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей расследуют в Костанае
"престижным" совершенно нас...ть, были ли пострадавшие в аварии, им важнее, что их имущество "повреждено". Виновные в угоне, конечно должны понести наказание. Надеюсь kbkz поняла,...
07.09.19 18:07
пешеход
Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей расследуют в Костанае
Следы крим.порошка на дверях.
07.09.19 18:05
пешеход
Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей расследуют в Костанае
При перевертыше могут быть пострадавшие и поэтому все больнички надо "прошерстить". Подушки не стреляны, т.к. ударов прямых и боковых не было. Вряд ли угонщики да и пристегивались.
07.09.19 18:03
kbkz1980
Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей расследуют в Костанае
мысль то продолжите,если начали.
07.09.19 17:57
пешеход
Три знака "Главная дорога" на перекрестке в Костанае
Проезжал там пару дней назад и сам удивился по Сьянова идет "главная" и она меняет направление. А про то что по Гагарина тоже стоит знак даже не знал. Гагарина считается магистральной...
07.09.19 17:55
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Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей расследуют в Костанае

7 сентября 2019, 16:42 |  Криминал

О крупной краже сообщила 6 сенября в Инстаграм подписчица zamira_amangeldinovna с просьбой сделать репост. 

- Пять молодых парней проникли в дом, похитили драгоценности, деньги и угнали машину, - написала она.

Как сообщили "НГ" сегодня, 7 сентября, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, возбуждено дело по статье УК РК "Кража", работает специально созданная группа.

И сегодня потерпевшая сообщила, что машину нашли. Судя по фото, автомобиль существенно поврежден. В ДП уточнили, что автомобиль был обнаружен недалеко от Рудного, возле фабрики "Жас Канат",

По данным "НГ", кража была совершена 6 сентября, около часов 5 утра, ущерб составил более 8,5 млн тенге.
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Комментарии к новости
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§ electro
Re: Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 07.09.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и что самое интересное, не сообщается, есть ли пострадавшие.
потому что...
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§ kbkz1980
Re: Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4003
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.09.19 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мысль то продолжите,если начали.
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* пешеход
Re: Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 07.09.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При перевертыше могут быть пострадавшие и поэтому все больнички надо "прошерстить". Подушки не стреляны, т.к. ударов прямых и боковых не было. Вряд ли угонщики да и пристегивались.
Профайл

* пешеход
Re: Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 07.09.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Следы крим.порошка на дверях.
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§ electro
Re: Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 07.09.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"престижным" совершенно нас...ть, были ли пострадавшие в аварии, им важнее, что их имущество "повреждено".
Виновные в угоне, конечно должны понести наказание.
Надеюсь kbkz поняла, о чем речь
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"Нужные деньги"
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Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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