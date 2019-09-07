Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей расследуют в Костанае
О крупной краже сообщила 6 сенября в Инстаграм подписчица zamira_amangeldinovna с просьбой сделать репост.
- Пять молодых парней проникли в дом, похитили драгоценности, деньги и угнали машину, - написала она.
Как сообщили "НГ" сегодня, 7 сентября, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, возбуждено дело по статье УК РК "Кража", работает специально созданная группа.
И сегодня потерпевшая сообщила, что машину нашли. Судя по фото, автомобиль существенно поврежден. В ДП уточнили, что автомобиль был обнаружен недалеко от Рудного, возле фабрики "Жас Канат",
По данным "НГ", кража была совершена 6 сентября, около часов 5 утра, ущерб составил более 8,5 млн тенге.
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