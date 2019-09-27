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Суд подтвердил незаконность действий руководителя актюбинского КУИС против заключённой, отбывающей наказание за мошенничество в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

27 сентября 2019, 09:39 |  Криминал

В костанайском областном суде 26 сентября рассмотрели апелляционную жалобу начальника учреждения КА-168/3 ДУИС по Актюбинской области Каната Алпысбаева. Он не согласился с решением суда №2 Костаная, который посчитал, что права осужденной Ирины ГУРКО были нарушены. Она ходатайствовала о переводе в колонию-поселение Актобе, однако вместо нее туда этапировали трех других заключенных. 

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

9 августа в суде №2 Костаная рассмотрели жалобу Гурко на дискриминацию её со стороны сотрудников ДУИС Актюбинской области. Во время судебных заседаний Гурко утверждала, что одна из этапированных хвасталась при осужденных, что заплатила «господину Алпысбаеву» 100 000 тенге. Другие были включены в список этапированных благодаря родственным связям. Тогда суд признал действия ДУИС Актюбинской области неправомерными и постановил этапировать Гурко в Актобе.

 

Суд рассмотрел жалобу Алпысбаева в закрытом судебном заседании, сославшись на п.3 ст. 482 УПК РК. Решение мотивированно тем, что в ходе следствия могут стать известными особенности работы закрытой колонии, тем самым ослабив её безопасность. Но приговор огласили в присутствии СМИ.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Суд постановил решение суда №2 Костаная от 9 августа 2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Каната Алпысбаева без удовлетворения, - зачитала приговор судья Мадина САЛАМАТОВА. - Все документы предоставленные суду апелляционной инстанции не убеждают, что в списках этапированных была допущена описка. Суд обращает внимание, что не представлены доказательства, почему именно возникла необходимость переводить трёх других осужденных, но не переводить Гурко.

46-летняя Ирина Гурко - юрист. В Актобе она стала известна благодаря резонансному делу о мошенничестве. В 2016 году ее признали виновной в том, что она  «обула» десятки людей на 60 млн. тенге. Гурко публиковала в местной газете объявление о займе денег под залог недвижимости. А затем пропадала и всячески избегала встреч с заемщиками, которые пытались вернуть ей долг вовремя.  В итоге к основной сумме приплюсовывались проценты.

Свой срок Гурко начала отбывать ещё в феврале 2017 года в колонии-поселении Атырау. В декабре 2018 её этапировали в Актобе, где живут ее родителей, жила и была осуждена она сама.   А когда колонию закрыли на ремонт, Гурко перевели в Костанай. В Актобе Ирину Гурко вернут после того, как 1 октября она получит  на рукит решение суда.
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