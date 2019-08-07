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На дискриминацию жалуется женщина, отбывающая наказание в Костанае за мошенничество

Георгий ГОВОРОВ

7 августа 2019, 12:53 |  Криминал

Жалобу Ирины ГУРКО, осужденной на 9 лет за мошенничество в особо крупном размере, а также за создание и руководство ОПГ, рассматривают в суде №2 Костаная. Гурко, юрист по образованию, считает, что ее права были нарушены, поскольку она ходатайствовала о переводе в колонию-поселение Актобе, однако вместо нее туда этапировали трех других заключенных.

 Свой срок Гурко начала отбывать ещё в феврале 2017 года в колонии-поселении Атырау. В декабре 2018 её этапировали в родной Актобе, где живут ее родителей, жила она сама, зарабортала срок и была осуждена.  Там она отбывала наказание в колонии-поселении и даже какое-то время работала по специальности, юристом в частной компании. С марта 2019 она трудилась в банно-пречечном комбирате КУИС Актобе. А когда колонию закрыли на ремонт, Ирину перевели в Костанай.

В конце июня из Актобе запросили 20 осужденных на ремонтные работы. В актюбинскую колонию в основном были направлены мужчины и три женщины, отбывающие наказание в Костанае: Танабаева, Бижанова и Биржанова. Когда Гурко узнала, что её в списки не включили, она подала жалобу.

- Я много работала прачкой, бесплатно мыла полы на КПП и в дежурной части. Чем они лучше меня? - заявила Гурко в суде. - Я хочу узнать, когда была закрыта на ремонт колония, кто и по каким критериям отбирал осужденных на ремонтные работы и почему я не попала в этот список.

Осужденную не устроил ответ, который она получила от заместителя начальника ДУИС по Актюбинской области Алмаса Шамишева, где  сообщалось, что Танабаева, Бижанова и Биржанова работали в колонии  в столовой, а в Актобинскую колонию требовались повара, чтобы кормить заключенных, занятых на ремонтных работах. Также в ответе говорилось, что данные осужденные к дисциплинарной ответственности не привлекались.

– Бижанова и Биржанова систематически нарушали режим содержания: пользовались на территории учреждения сенсорными средствами связи, выпивали алкогольные напитки, возвращались в колонию позже установленного времени, - заявила она в суде.

Ирина Гурко настаивает на переводе её из костанайской колонии-поселения в Актобе

Гурко сообщила также, что одна из этапированных хвасталась при осужденных, что заплатила «господину Алпысбаеву» (начальнику учреждения КА-168/3 в Актобе - «НГ») 100 000 тенге.

–  В ответе Шамишева написано, что эти факты не нашли своего подтверждения, - говорила в суде Гурко, - Но я докажу это, буду и дальше поднимать эту тему.  Я написала об этом в антикоррупционный комитет, но пока ответа не получила. У меня в Актобе живут родители, им 70 лет. Если бы я вернулась, я бы могла ходатайствовать о переводе на домашнее проживание, чтобы ухаживать за ними. Я просто хочу быть ближе к родителям. В Костанае я не могу перейти на домашнее проживание.

 Начальник учреждения КА-168/3 ДУИС по Актюбинской области Канат АЛПЫСБАЕВ давал суду показания в режиме видеоконференции.

- Никакой дискриминации нет. Для содержания рабочих нам понадобились повара. Поэтому в этот список включили поваров, которые раньше работали в этом учреждении, - пояснил Алпысбаев. -  Все решения по переводу принимает комитет УИС РК. Гурко не строитель и не повар, она юрист, поэтому её и нет в списках. Мужчин мы этапировали из Актау, а женщин из Костаная.

46-летняя Ирина Гурко, действительно, юрист. Причем хорошо известный в Актобе не только своей профессиональной деятельностью, но и резонансным делом о мошенничестве.

В 2016 году ее признали виновной в том, что она  «обула» десятки людей на 60 млн. тенге. Гурко публиковала в местной газете объявление о займе денег под залог недвижимости. А затем пропадала и всячески избегала встреч с заемщиками, которые пытались вернуть ей долг вовремя.  В итоге набегали нехилые проценты.

Вместе с ней на ниве ростовщичества трудились сожитель Гурко 32-летний Олег Череватый и нотариус Айтуган Актанов. Они также были осуждены.

Подробно о деле Гурко тогда писала журналистка газеты «Актобе Таймс» Татьяна ТОКАРЬ.

- Я по-настоящему испугалась, когда Гурко напала на нашу семью в мое отсутствие. Мама стала призывать ее к совести, к человеческому отношению. Она тогда ходила с палочкой. Гурко ее толкнула, выхватила палочку из рук. Мама упала, у нее случился инсульт... , - цитировала журналистка показания одной из потерпевшей в суде. - Гурко несколько раз приезжала ко мне с мужчинами, представив их авторитетами из зоны. У одного из них в руках была железная труба. Они говорили, что знают, где живет моя дочь, угрожали сыну. Утверждали, что Гурко подарила меня им. Когда час ночи, в доме дети и две лежачие бабушки, начинаешь бояться…

Уже отбывая наказание, Ирина Гурко подала в суд на журналистку, посчитав, что статья из зала суда, где Гурко признали виновной, оскорбительна, а сама журналистка оклеветала её. Суд Токарь оправдал.

С жалобой Гурко на дискриминацию костанайский суд продолжит разбираться 8 августа.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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Комментарии к новости
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§ пешеход
Re: На дискриминацию жалуется женщина, отбывающая наказание в...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 07.08.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ха, юрист, о правах своих вспомнила. Людей на 60 "лямов" покидала, а теперь правильной заделалась. То она юрист, может и хочет работать только по специальности, то уже поварские навыки появились, чтобы по ближе к дому уехать. А тут в Костанае, она кух.рабочей, техничкой, поваром не желает поработать, а только в Актюбинске.
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§ drakon
На дискриминацию жалуется женщина, отбывающая наказание в Костанае за мошенничество
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17032
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пешеход:
поработать, а только в Актюбинске.

Как и бывший Аким КОстаная,
только в КОстанае и добился -
своего... :lol:
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§ Nikola_Esil
Re: На дискриминацию жалуется женщина, отбывающая наказание в...
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 07.08.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
трудилась в банно-пречечном комбирате КУИС Актобе Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35737

Очепяток много
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§ Серый волк
Re: На дискриминацию жалуется женщина, отбывающая наказание в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10548
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.08.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что такая мадам с трубой и быдляком разгуливавшая по актюбинскам свободно ходит по улицам Костаная на вольном посещении колонии? :-)


Цитата:
drakon: Как и бывший Аким КОстаная, только в КОстанае и добился -
Ну всё, он можно сказать благодаря этой заметке в газете отыскал своё счастье! Теперь эта парочка обчистит все закрома на сколько сможет, только пустите!
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§ unrepeatable
Re: На дискриминацию жалуется женщина, отбывающая наказание в...
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 07.08.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как обычно крайних ищут. странная женщина, просто вышла не так как она хотела. А может ей и во все грустно в колонии? поэтому она решила судиться, юрист же)
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