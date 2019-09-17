Брали в аренду и «продавали»: по делу о квартирном мошенничестве допросили свидетелей в суде Костаная

Слушание уголовного дела в отношении Айдоса ИСЕНГЕЛЬДИНОВА и Андроника ХАЧАТРЯНА продолжается в суде № 2 Костаная. Они обвиняются в том, что систематически брали деньги под расписку от потенциальных покупателей квартир, но в итоге оставили людей без денег и жилья.

Фото из архива "НГ"

Всего по делу проходят 13 потерпевших, которые уже дали показания.

В понедельник, 16 сентября, продолжился допрос свидетелей.

Жительница Костаная Айгуль КАРАБАЛИНА пояснила, что купила в ипотеку новую квартиру в микрорайоне Аэропорт. Чтобы было проще выплачивать кредит, она обратилась в риэлтерское агентство «Камила» для сдачи квартиры в аренду.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Мне пояснили, чтобы скоро должен приехать какой-то директор из Алматы, который будет в ней жить, - сообщила в суде Карабалина. - Мы договорились, что за 2 месяца я не будут брать деньги, а взамен арендаторы обустроят квартиру: застеклят балкон, отремонтируют кухню, окна. Около двух месяцев квартира пустовала, я ходила и проверяла ее. На третий месяц муж, проезжая мимо окон (квартира находится на 1-м этаже), заметил на подоконнике детские игрушки и сказал: "Сходи, проверь, вроде там кто-то живет".

Когда Айгуль Карабалина пришла в квартиру, дверь открыла девушка. Коридор был еще заставлен коробками с вещами. Девушка сообщила, что купила квартиру за 7 млн тенге и уже отдала задаток в размере 200 000 тенге. Карабалина тут же показала документы на квартиру и позвонила в агентство.

- В «Камиле» тоже очень удивились, пообещали разобраться. Позже выяснилось, что обещал заселить директора из Алматы Исенгельдинов, - указала свидетель на подсудимого.

Айдос Исенгельдинов этот факт подтвердил.

Директор другого риэлтерского агентства Жанар САДВАКАСОВА, которая проходит свидетелем по 5-ти эпизодам этого дела, сообщила, что знакома с Хачатряном около четырех лет.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Он знал, что я продаю квартиры, - показала Садвакасова. - Поэтому, когда мои клиенты интересовались не очень дорогими квартирами, у него всегда были варианты. Я находила клиентов, мы вместе ездили, смотрели. Если клиентам нравилось жилье, то мы оформляли расписки о залоге на бланках моего агентства. В расписках было сказано, что в течение 2-х недель мы обязуемся предоставить жилье, либо вернуть деньги.

В суде подробно выяснялись обстоятельства дела по всем пяти эпизодам. Особенно судью интересовали суммы задатка. В первых двух случаях Садвакасова взяла под расписку 150 000 и 200 000 тенге, в трех последующих речь шла о 4 млн, 2 млн и 3 млн тенге. При этом Садвакасова и Хачатрян обвиняли друг друга в получении сумм задатков.

- Я только выдавала расписки на бланках своего агентства, а все деньги, которые передавали клиенты в качестве задатков, пересчитывал и забирал себе Хачатрян, - утверждала Садвакасова. - Согласно нашему устному договору, заработать я должна была после полного перечисления денег клиентами и заключения договоров купли-продажи.

- Это неправда! - парировал Хачатрян. - Все задатки забирала себе Жанара.

- Почему такая разница в суммах задатков? - поинтересовалась судья Алтын БАЙЖУМАНОВА. - В одних случаях тысячи, в других миллионы?

- Хачатрян объяснял, что деньги нужны для взяток сотрудникам акимата, если люди хотят быстрее получить квартиры, - ответила Садвакасова.- Что квартиры по госпрограмме и что по ним нужно быстрее «документы вытащить». Если эти последние больше денег дадут на взятки, то и на те две квартиры документы быстрее придут.

Однако документы на квартиры не появлялись ни через две недели, как гарантировала официальная расписка о задатке, ни через три. Клиенты, естественно, атаковали агентство Садвакасовой. Она звонила Хачатряну, а тот, по ее словам, заявлял: «Я сам все решу, не лезь туда!».

- В середине марта я собрала всех клиентов, чтобы поговорить о том, что с квартирами и документами, - сообщила Садвакасова. - Хачатрян всех заверил, что документы скоро будут. И сказал: хотите деньги - верну, хотите документы на квартиры - ждите. Я лично поверила, люди тоже. Позже от одного из клиентов я узнала, что это мошенничество.

19 марта Исенгельдинова и Хачатряна задержали. Исенгельдинов свою вину в суде признает, Хачатрян - нет, уверяя, что его, как и других потерпевших, обманул Исенгельдинов. То есть, он тоже покупал квартиры для себя на перепродажу, давал залог, обещал людям жилье, но непреднамеренно их обманывал.