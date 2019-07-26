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maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Нурбанчик: Но не на рабочем же месте! Эээ... каюсь, грешен многократно. Но такой статьи в УК нет. :lol:
26.07.19 13:54
maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Змея Подколодная: Раз осудили, значит биоматериал обоих проводников присутствовал. А это разве кто-то оспаривал? Они признают - было. Но по обоюдному согласию. Какая экспертиза это опровергает?
26.07.19 13:50
Змея Подколодная
Могут ли блокировать VPN в Казахстане
Предлагаю вообще заглушку поставить)Тарелки тоже запретить. Транслировать исключительно Хабар, чтобы мы не забывали, как хорошо мы живем. Будем, как китайцы, но у тех хоть VPN разрешен и ВК.)))
26.07.19 13:46
Змея Подколодная
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
К сожалению не у всех это получается и еще при этом на рабочем месте. Тогда добро пожаловать на "шконари". С такой статьей, по старой, тюремной традиции, будут рады видеть. Поделом, ибо...
26.07.19 13:37
Змея Подколодная
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Я нг читаю. Тут такого не сказано. Изнасилование и прочие телесные закрепляются экспертизой. Раз осудили, значит биоматериал обоих проводников присутствовал.
26.07.19 13:33
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Продавали несуществующие квартиры по госпрограмме — в суде №2 Костаная началось слушание дела по мошенничеству

Ольга ЛИХОГРАЙ

26 июля 2019, 11:28 |  Криминал

Судебное разбирательство в отношении Айдоса Есенгельдинова и Андроника Хачатряна началось в суде №2 Костаная 25 июля. Они обвиняются в том, что больше года брали под расписку деньги от желающих приобрести квартиры в новом микрорайоне Алтын Арман. В итоге никто из более десятка потерпевших не получил ни квартиры ни деньги.

Андроник Хачатрян (слева)

- О том, что можно купить недорогую квартиру по госпрограмме, я узнала от своей подруги, - рассказала в суде Марина ЛИСАГОР. - Встретилась с Есенгельдиновым, он представился мне Жасланом Клаиевым и показал копию удостоверения личности на это имя, хотя фотография была его. Я собиралась купить квартиру для дочери, он сообщил, что деньги нужно внести как можно быстрее, потому что квартира недорогая. Я отдала ему под расписку 4 млн тенге — 60% от стоимости квартиры, после чего не получила ни квартиры, ни денег.

Марина Лисагор

 


Вторая потерпевшая Вера ПАПАЗЯН сообщила, что они с мужем также передали Есенгельдинову за будущую квартиру 4 250 000 тенге, которые взяли в кредит.

Вера Папазян

- Он сказал, что работает в акимате, что у него связи, поэтому может найти нам дешевую квартиру, - рассказала в суде Папазян. - Что квартира продается по госпрограмме, поэтому если мы быстро передадим деньги, то часть средств нам вернется. После получения денег он долго не предоставлял нам квартиру. Поэтому мы потребовали деньги обратно. Тогда он сказал, что мы пока можем пожить у его родственников. Мы заехали квартиру по Гагарина, которую он полностью оплачивал. Так мы поменяли еще ни одну квартиру, а потом выяснилось, что он мошенник.

Оказалось,что Есенгельдинов арендовал на длительные сроки квартиры и временно поселял в них тех, у кого брал деньги на покупку квартир в новостройке. Сауле МУСТАФИНОЙ он сообщил, что ему нужно срочно продать квартиру в Алтын Армане, потому что он хочет купить новую. В связи с чем попросил 60% предоплаты за 2-комнатную квартиру.

- Мы поехали в банк и я взяла кредит на 3 млн тенге, - объяснила Мустафина. - Деньги передали Есенегельдинову под расписку. Он обещал через 2 дня договор на квартиру, но так и не появился. Когда я ему звонила, спрашивала, что с документами, он ссылался на то, что «в ЖКХ тянут». Всегда брал трубку, не скрывался, общался корректно, что меня успокаивало. И даже выслал фотографию, на которой замок нашей квартиры был опечатан бумажкой с надписью «Забронировано за Мустафиной». Но документов так и не было, я попросила назад деньги, он их не отдавал.

Мустафина успела написать заявление в полицию еще в июне 2018 года, однако УВД Костаная, по словам свидетельницы, дело не расследовало. Тогда она выложила заявление в соцсетях о том, что Есенгельдинов является мошенником. На него откликнулось много обманутых людей.

Есенгельдинов пояснил, что у Мустафиной он брал деньги в долг, квартиру ей не предлагал, не осматривал вместе с ней и никакие фотографии не высылал. По другим эпизодам он объяснял, что работал директором ТОО «БК-Строй-Инвест», которой строило эти квартиры. У него была возможность приобрести часть квартиры по льготной цене, чтобы потом подороже продать людям.

Айдос Есенгельдинов

- Умысла обманывать у меня не было, - заверял подсудимый. - Я собирался купить им квартиры, просто на них было много желающих, большая очередь, я не смог. Но предоставлял людям другие квартиры, которые сам оплачивал, они это подтверждают.

Судья отметила, что если подсудимый хочет заключить процессуальное соглашение, что должен полностью признать вину по всем эпизодам, в том числе и умысел. Есенгельдинов говорил, что все понимает, но настаивал на своем: эпизод с Мустафиной он не признает, квартиры он хочет предоставить, но не было возможности.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Продавали несуществующие квартиры по госпрограмме — в суде...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7814
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.07.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи, да откуда ж вы беретесь? Кому не попадя по 4 ляма отдают.
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§ Vital
Re: Продавали несуществующие квартиры по госпрограмме — в суде...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7814
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.07.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Другие на базаре в наперстки проигрывают крупные суммы. :-x
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§ arman_kst
Re: Продавали несуществующие квартиры по госпрограмме — в суде...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 304
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У них есть сайт, могут купить в строй компании. Но не за 50% конечно. Хотя бы накопить и взять кредит в банке и то лучше
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