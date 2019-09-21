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arman_kst
Аграрии собрали втрое меньше зерна, чем планировалось. МСХ пытается удержать цену на хлеб
Да у них такая же ситуация как с курсом тенге и ценами на нефть. Рекордный урожай зерна или засуха - итог один, подорожание хлеба.
21.09.19 11:50
Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Вот, почему не наоборот? Потому что при тесных контактах более эффективная культура вытесняет менее эффективную. Вывод надеюсь очевиден ;-)
21.09.19 11:15
alex_60
Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это должно снизить вред окружающей среде
А факту это все фигня. Очередной выхлоп. Работу работают. Пакеты уже года четыре платные. В Костанае. У меня кстати ещё те, бесплатные лежат Для употребления.
21.09.19 10:51
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сегодня как пишут опасно ходить В синих футболках. И с пакетами на которых чай Симба.
21.09.19 10:33
alex_60
Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это должно снизить вред окружающей среде
Ничего страшного, со своими пакетами будут ходить. Покупатели.
21.09.19 10:29
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Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат

«Власти обещают, что мы заживем лучше, но не обещают сдержать обещание»
21 сентября 2019, 07:47 |  Мнения

«Пустые обещания и популизм - это удел посредственных политиков. Казахстанские власти должны руководствоваться здравыми рассуждениями и прагматичными целями. Казахстану нужны реформы. однако их нужно проводить по необходимости. В противном случае. это приведет к кризису и потере государственности». Все это президент Касым-Жомарт Токаев сказал в ходе первого заседания Национального совета общественного доверия в начале сентября.

Хорошо сказано. Посмотрим, что покажет результат первого Послания второго президента. Ведь как было раньше? После посланий Назарбаева моментально следовали разъяснения, флешмобы, обсуждения. Судя по всему, это повторяется. Надо реализовывать, а не обсуждать и хлопать в ладоши на совещаниях.

Да и само послание напоминает назарбаевские. Единственное отличие - робкий намек на необходимость разрешения митингов. которых первый президент боялся как огня. Хотелось, чтобы власти поняли: без ошибок правительства протестные митинги невозможны, в каждом протесте кроется вина чиновников.

Перед каждой реформой власти обещают, что мы заживем лучше, но не обещают сдержать обещание. Их обещания ограничивается порханием бумаг, которые потом подошьют в дела архивов. Как гипнотизер внушает больным: «Спать, спать, вы уже спите...», так правительственные СМИ внушают нам, как мы припеваючи живем.

«Меломан с образованием заочной музыкальной школы критикует пение Карузо, которое Мойша изобразил ему по телефону». Этот древний одесский анекдот удивительно точно отображает суть оценок, выносимых чиновниками, по поводу «счастливой жизни» простых людей. Видимо, наши верхи хорошо изучили труды британского философа ХХ века Поппера, согласно которому даже при падении в пропасть можно уверить окружающих: вот сейчас мы дружно захотим, напряжемся - и остановимся. Вот «Хабар» и старается.

Единственное, что из Послания Токаева будет точно выполнено, так это освобождение малого бизнеса от проверок и, хуже того, от налогов. Я понимаю помощь малому бизнесу, который хоть что-либо производит. А о ком печемся мы? Львиная часть малого бизнеса занята в сфере обслуживания. Официанты, туроператоры, продавцы всего на свете, дизайнеры любых профилей, а также визажисты, косметологи, консультанты по всем нюансам реальности и бреда, парикмахеры собачьи и кошачьи и т. д. Посмотрите, что творится: на каждом шагу обменники, ломбарды, магазинчики, облепившие многоэтажки, уничтожив всю росшую возле домов зелень, многочисленные ларьки. Лавки уже пожрали наш город. Неужели надо помогать бизнесу, который имеет силу перекрывать улицы, расположив на проезжей части свои торговые ряды?

По словам историка Костомарова, в ХIХ веке обязанностью купцов являлось поддержание городского благоустройства, в частности - мощение улиц. А у нас только за 8 месяцев 2019 года в Костанайской области направлено на поддержку бизнеса 6 млрд тенге! Значит, в бюджете деньги есть, только тратят их на поддержку банков, на ЭКСПО, саммиты и прочее.

Уже очевидно, что лучшее правило для человека, следящего за событиями в нашей стране, обдумать наиболее вероятный ход в данной ситуации и ожидать обратного.
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3173
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.09.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не любит дядя Коля мелких лавочников, ох не любит!
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§ abaika95
Re: Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 544
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.09.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший анализ на твердую 3(у Гафурова лучше) есть вопросы по некоторым моментам)

Цитата- // Да и само послание напоминает назарбаевские. Единственное отличие - робкий намек на необходимость разрешения митингов//

Ну не сказать что уж робкий а конкретный-митинги будут разрешены тчк

Цитата- // Спать, спать, вы уже спите...», так правительственные СМИ внушают нам, как мы припеваючи живем//

Скажите в какой стране мира правительственые СМИ говорят народу что в стране все плохо?)

Цитата- // Меломан с образованием заочной музыкальной школы критикует пение Карузо, которое Мойша изобразил ему по телефону//

Анекдот ради анекдота ?) Чтобы показать свою эрудицию и знания еврейских шутеек?)

Цитата- // Львиная часть малого бизнеса занята в сфере обслуживания. Официанты, туроператоры, продавцы всего на свете, дизайнеры любых профилей, а также визажисты, косметологи, консультанты по всем нюансам реальности и бреда, парикмахеры собачьи и кошачьи и т. д. Посмотрите, что творится: на каждом шагу обменники, ломбарды//

Ну г-н Воронин наверно не в курсе что любой большой капитал и предприятие начинается с малого... Бизнеса.Владельцы лавочек и стошек при хороших обстоятельствах и потдержке государства могут разрастись до крупных корпораций и холдингов а вот там уже....
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§ abaika95
Re: Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 544
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.09.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // обязанностью купцов являлось поддержание городского благоустройства, в частности - мощение улиц//


Дядя Коля наверно НГ не читает) тут писали недавно о программе ауыл каторая направлена на мощение улиц с привлечением лавочников)

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36061
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