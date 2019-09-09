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Добринцофф
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
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таноми52
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В Карасуском районе частные инвестиции в 1,5 раза превысили бюджетное финансирование по программам обустройства сел

Галина КАТКОВА

9 сентября 2019, 12:27 |  Государство

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ потребовал, чтобы к этому стремились и акиматы других районов. Сегодня, 9 сентября, на областном совещании обсуждали ход выполнения программы «Ауыл - Ел бесiгi».

Фото из архива "НГ"

Инициировал ее прежний глава государства, а действующий упомянул в недавнем Послании. Реализуется «Ауыл...» первый год, впредь будет входить в государственную Программу развития регионов. Идея не новая - улучшать качество жизни в селах, ремонтируя объекты социальной сферы и инфраструктуры не только за счет казны, но с привлечением денег бизнеса, пожертвований.

- Костанайской области на эту программу в 2019 году из республиканского бюджета выделено 2,3 млрд тенге, на которые реализуется 46 проектов, - доложила на совещании руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА. - Это проекты по капитальному и текущему ремонту школ, пришкольных интернатов, детских садов, домов культуры, библиотек, стадионов, районных больниц и поликлиник, а также по среднему ремонту внутрипоселковых дорог. Завершение работ предусмотрено с августа по ноябрь. Уже полностью окончены 15 проектов, освоено почти 800 млн тенге, или 35% выделенных средств.

Аким области счел темпы невысокими и заслушал акимов Мендыкаринского, Сарыкольского и Аулиекольского районов. Работы ведутся преимущественно в райцентрах. На этот год для участия в проекте были выбраны Карасу, Сарыколь, Боровское, Аулиеколь, Федоровка. В Сарыкольском районе освоено, говорилось в докладе, пока 24,9% средств.

- Средний ремонт улицы Мендеке батыра завершен, по текущему ремонту здания ЦРБ есть вопросы из-за того, что ТОО «Бастион» поздно начало работы. Срок завершения - 23 октября 2019 года, бываем на объекте каждый день, - рассказал аким Сарыкольского района Амантай БАЛГАРИН, - по капитальному ремонту школы им. Султангазина к подрядчику вопросов нет. Думаем, к 15 ноября, может, чуть пораньше сделаем.

- Думаем - неправильное выражение, у вас должен быть четкий график всех работ. Обязательно утвердите, - отреагировал аким области.- И я не услышал - а что сделали сельхозтоваропроизводители, предприниматели? Пока акимы не поняли до конца, что после Послания главы государства эта программа - основная. Будет продолжаться до 2024 года, деньги будут добавлены. Сейчас 30 млрд по республике, а станет в два раза больше.

В Карасуском районе по программе выделено 412 млн 186 тыс. тенге на 5 объектов.

- По ремонту автодорог села Карасу, на который выделено 66 млн тенге, все подготовительные работы сделаны. Подрядчик ТОО «Ван». Окончание работ - конец октября, но к 30 сентября мы завершим этот объект, - сказал аким Карасуского района Виктор ИОНЕНКО. - Текущий ремонт ДК «Достык» - были проблемы с ТОО «Бастион», усилили темп, тоже сдадим до 30 сентября. В детской школе искусств ремонт завершен. По ЦРБ - из 210 млн тенге на 150 млн работы выполнены, остается на 15 октября только завершение ремонта котельной. Проблемный объект - ремонт Карасуской средней школы подрядчиком ТОО «КазСтройИнновация». Но на учебный процесс задержка не влияет, в ремонте спортивный и актовый зал... Частные инвестиции сельхозтоваропроизводителей в социалку по разным программам у нас в общей сложности составляют 695 млн тенге. Продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Железнодорожное - 195 млн тенге, парк, который мы уже открыли в Карасу - 220 млн, есть договоренность о приобретении еще одного школьного автобуса в дополнение к двум, уже купленным, на частные инвестиции приобретено также медицинское оборудование, завершается ремонт 6 квартир для медработников в селе Октябрьское.

Аким области подчеркнул, что именно в таком ключе должны работать все акиматы.

На следующий год основные средства программы «Ауыл...» пойдут на 7 сел: райцентры Денисовка, Камысты, Карабалык, Караменды, Узунколь и крупные опорные села Силантьевка, Тобол.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: В Карасуском районе частные инвестиции в 1,5 раза превысили...
abaika95


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Сообщений: 463
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.09.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошие новости подвезли )

Цитата - // По ремонту автодорог села Карасу//

//Окончание работ - конец октября, но к 30 сентября мы завершим этот объект//

До снега хотят закончить, молодцы) главное качество бы не пострадало)
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Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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