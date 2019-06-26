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maxsaf
От такого телевидения глаза не испортятся - Ночь в Доме Дружбы была недолгой, но захватывающей
Хотелось бы узнать побольше про Что Где Когда в Костанае. В частности где собираются обычно, какой график игр, нет ли трансляции. Может у них есть свой сайт или страничка в соцсети?
26.06.19 12:01
maxsaf
За разжигание религиозной розни привлекли к ответственности мужчину в Костанайской области
Maksim Glushko: Вы главное на Стивена Хоккинга ссылки не давайте, за такое и анафеме предать могут. :lol:
26.06.19 11:34
Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
elektron: Не понял моего сарказма? Так и мой пост не обделён сарказмом и иронией, конечно для воспринимающих. elektron: А от Артёма в любом случае, интересно будет почитать следующие...
26.06.19 11:24
Игорь Васильевич
Нацбанк утвердил свою программу кредитования автомобилей казахстанского производства
Да зачем утверждать правила кредитования на наши автомобили, опустите цену, сделайте доступно стоимость, и попрут продажи, а так как ездили в Армению и Россию, так и будем ездить.
26.06.19 10:59
Игорь Васильевич
Не проедет даже скорая (часть 2), или почему акимату плевать на обращения граждан
Ремонт это хорошо, но у нас всегда делается не по человеческий к сожалению!
26.06.19 10:56
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Взрывы в Арыси: Погибли 3 человека

26 июня 2019, 10:58 |  Происшествия

45 горожан всё ещё находятся в больницах., передает informburo.kz.

Кадры из видео

Количество погибших при взрывах на территории воинской части №44856 в городе Арысь увеличилось до трёх человек, сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

"По данным управления здравоохранения Туркестанской области, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы. Три человека погибли", – сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

Он добавил, что в эвакуационных пунктах Шымкента и районов Туркестанской области находятся более 1700 человек. На круглосуточную горячую линию поступило около 13 тысяч звонков со всей страны

"На территории города служба пожаротушения КЧС ликвидировала 52 пожара (одно кафе, 24 жилых дома, 10 хозяйственных построек, 17 природных пожаров). Сотрудники департамента полиции Туркестанской области, Национальной гвардии патрулируют Арысь, город оцеплен. Удалось предотвратить три факта мародёрства", – добавил Нурсултан Нурахметов.

Министерство обороны вновь провело разведку при помощи беспилотного летательного аппарата. На территории воинской части открытого горения нет, но сохраняются три очага тления.

145 сапёров Минобороны продолжают очищать город от неразорвавшихся боеприпасов. Они обнаружили ещё 24 снаряда, их подготовили к эвакуации.

Взрывы на территории воинской части №44856 в Туркестанской области начались 24 июня примерно в 9.20. Обзорный материал "НГ" читайте здесь.
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