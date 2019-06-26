Взрывы в Арыси: Погибли 3 человека

45 горожан всё ещё находятся в больницах., передает informburo.kz.

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Количество погибших при взрывах на территории воинской части №44856 в городе Арысь увеличилось до трёх человек, сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

"По данным управления здравоохранения Туркестанской области, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы. Три человека погибли", – сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

Он добавил, что в эвакуационных пунктах Шымкента и районов Туркестанской области находятся более 1700 человек. На круглосуточную горячую линию поступило около 13 тысяч звонков со всей страны

"На территории города служба пожаротушения КЧС ликвидировала 52 пожара (одно кафе, 24 жилых дома, 10 хозяйственных построек, 17 природных пожаров). Сотрудники департамента полиции Туркестанской области, Национальной гвардии патрулируют Арысь, город оцеплен. Удалось предотвратить три факта мародёрства", – добавил Нурсултан Нурахметов.

Министерство обороны вновь провело разведку при помощи беспилотного летательного аппарата. На территории воинской части открытого горения нет, но сохраняются три очага тления.

145 сапёров Минобороны продолжают очищать город от неразорвавшихся боеприпасов. Они обнаружили ещё 24 снаряда, их подготовили к эвакуации.

Взрывы на территории воинской части №44856 в Туркестанской области начались 24 июня примерно в 9.20. Обзорный материал "НГ" читайте здесь.