Мощный взрыв произошел в Туркестанской области

В городе Арысь Туркестанской области произошел взрыв, передает корреспондент Tengrinews.kz. Очевидцы присылают видео с места происшествия. По предположению местных жителей, взорвались склады с боеприпасами.

"Сегодня в 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь Туркестанской области. На место вызова привлечены 30 человек личного состава и восемь единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области", - сообщили в КЧС МВД.

Пользователи соцсетей также делятся видео с места происшествия. В Instagram-паблике dudoser опубликован короткий ролик, в котором также запечатлен момент взрыва.

Жители города покидают свои дома. Как сообщают местные жители, люди уезжают семьями. На дорогах города образовались километровые пробки.

"Где-то в 9.30 слышали взрыв, по крайней мере, слышали три взрыва. Все окна дрожали, даже наш дом затрясло. Мы всей семьей выбежали из дома, сели в машину и уехали. Оставили все вещи, документы и деньги дома. Проехали от дома несколько километров в сторону Казыгурта, но все равно виден дым со стороны Арыси, большой черный дым. Все в испуге покидают свои дома, бегут из города, образовалась длинная пробка, все уезжают. Надеюсь, нам помогут", - рассказала 80-летняя жительница Арыси Нурсулу Ералиева.

Как сообщает пресс-служба акима гроода, жителей эвакуируют.

Сообщается, что 24 июня 2019 года в 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части № 44856.

"24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Руководством Министерства обороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава Вооруженных Сил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий", - сообщает Министерство обороны.

На место вызова привлечены 52 человека личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, а также четыре единицы техники, 23 человека личного состава и один кинологический расчет из Шымкента.

Напомним, в марте 2009 года на складе в Арыси загорелись взрывчатые вещества, а потом сдетонировали утилизированные боеприпасы. В результате происшествия погибли три человека и еще 17 получили ранения. Причиной взрыва на складе стало неправильные хранение и работа с взрывоопасными веществами.