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olegggon
Дети попрошайки заполонили Костанай
antonK: некоторых урны с пломбами, их хорошо видно, а у кого-то нет Да и пломбы наверное не проблема. Утром поставил, вечером снял.
24.06.19 16:40
antonK
Дети попрошайки заполонили Костанай
у некоторых урны с пломбами, их хорошо видно, а у кого-то нет пломб. Вообще странная "мода"; не верю я этим волонтерам
24.06.19 15:39
ZXC
Дети попрошайки заполонили Костанай
Да и не понятно, реальным людям собирают или опять очередной способ изъятия лишних денег у населения.
24.06.19 15:35
arman_kst
Три человека получили тяжелые травмы из-за взрыва в Арыси. Весь город эвакуируют
Чтобы осколками не пострадали люди
24.06.19 15:07
drakon
На ст. Тобол установлена мемориальная доска с именем ветерана Великой отечественной войны Назара Досумова
Это, что новое зданин ЛОВД - построили? Помню,ЛОВД - было в здании Вокзала. С торцевой стороны, левой... 8-)
24.06.19 15:00
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Мощный взрыв произошел в Туркестанской области

24 июня 2019, 11:46 |  Происшествия

В городе Арысь Туркестанской области произошел взрыв, передает корреспондент Tengrinews.kz. Очевидцы присылают видео с места происшествия. По предположению местных жителей, взорвались склады с боеприпасами. 

"Сегодня в 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь Туркестанской области. На место вызова привлечены 30 человек личного состава и восемь единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области", - сообщили в КЧС МВД. 

Пользователи соцсетей также делятся видео с места происшествия. В Instagram-паблике dudoser опубликован короткий ролик, в котором также запечатлен момент взрыва.

Жители города покидают свои дома. Как сообщают местные жители, люди уезжают семьями. На дорогах города образовались километровые пробки.

"Где-то в 9.30 слышали взрыв, по крайней мере, слышали три взрыва. Все окна дрожали, даже наш дом затрясло. Мы всей семьей выбежали из дома, сели в машину и уехали. Оставили все вещи, документы и деньги дома. Проехали от дома несколько километров в сторону Казыгурта, но все равно виден дым со стороны Арыси, большой черный дым. Все в испуге покидают свои дома, бегут из города, образовалась длинная пробка, все уезжают. Надеюсь, нам помогут", - рассказала 80-летняя  жительница Арыси Нурсулу Ералиева.

Как сообщает пресс-служба акима гроода, жителей эвакуируют.

Сообщается, что 24 июня 2019 года в 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части № 44856.

"24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Руководством Министерства обороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава Вооруженных Сил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий", - сообщает Министерство обороны.

На место вызова привлечены 52 человека личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, а также четыре единицы техники, 23 человека личного состава и один кинологический расчет из Шымкента.

Напомним, в марте 2009 года на складе в Арыси загорелись взрывчатые вещества, а потом сдетонировали утилизированные боеприпасы. В результате происшествия погибли три человека и еще 17 получили ранения. Причиной взрыва на складе стало неправильные хранение и работа с взрывоопасными веществами.
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§ Nikola_Esil
Re: Мощный взрыв произошел в Туркестанской области
Nikola_Esil


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Сообщений: 12
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 24.06.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
рассказала 80-летняя жительница Арыси Нурсулу Ералиева Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35296?1561355684
-в 80 лет чего боятся то?
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