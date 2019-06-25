Взорванная жизнь. Что важно знать о городе Арысь и о происходящем в нем? Обзор "НГ"

Происходящее в Арыси выходит за рамки рядового происшествия. Это трагедия не только по масштабам бедствия, но еще и потому, что чрезвычайная ситуация на складах боеприпасов назревала трижды. Об этом знали все, кому положено знать. Но не решалось ничего. И тогда наступило 24 июня.

До сих пор ситуация не представляется ясной, особенно в части самого ЧП: что взорвалось, почему взорвалось и какова предистория трагедии. "НГ" попыталась собрать воедино все, что известно об этом.

О городе

Арысь - город в Туркестанской области. По официальным данным здесь проживает 44 000 человек. Основан в 1900 году как станционный поселок. Здесь и сейчас расположен крупный железнодорожный узел. Статус города Арысь получил в 1956 году. Жители в основном работают на предприятиях, обслуживающих железную дорогу.

Кроме того, в Арыси расположен военный городок и стоит воинская часть 44859. С 2012 военный городок входит в список закрытых и обособленных военных городков, погранзастав и комендатур, содержание жилищ и отопление в которых обеспечиваются за счет государства.

Территория воинской части составляет 2 700 га, на ней расположено 89 хранилищ боеприпасов, площадь хранилищ составляет свыше 150 тысяч м2.

Склад с вооружением, расположенный в Арыси, на котором и произошло ЧП, содержит боеприпасы, хранящиеся здесь со времен развала СССР. Постановлением Правительства РК от 2008 года они должны быть утилизированы, уничтожены, захоронены.





История взрывов

Взрывы и пожар, случившиеся 24 июня, не первое ЧП в Арыси, связанное с хранением боеприпасов.

Первое, о котором известно, случилось в марте 2009 года. ТОО "Казарсенал" занималось утилизацией боеприпасов. Однако из-за грубейших нарушений правил техники безопасности произошло три взрыва. 3 человека погибли, 17 ранены.

В июне 2014 года на модуле по выемке пороха из-за несоблюдения техники безопасности произошел еще один взрыв . 2 погибших, 1 раненый. Работы проводил "Казахвзрывпром".

В ноябре 2015 на складах в Арыси вновь произошел взрыв на подрывном поле. Погиб 1 человек. Работы проводило ТОО "Казтехнологии".

Ситуация с утилизацией боеприпасов в Казахстане в том же 2015 году стала предметом журналистского расследования известного казахстанского журналиста Геннадия БЕНДИЦКОГО, ныне к сожалению покойного. Статью "Конвейер смерти: от Джаксыбекова до Тасмагамбетова" он опубликовал на также уже "покойном" сайте Ratel. В частности он писал в ней:

- Истинные же причины взрывов постарались замолчать. А они, в первую очередь, заключались в том, что руководство госпредприятия приобрело и установило на пунктах утилизации боеприпасов некачественное оборудование польского производства. В большинстве случаев оно вообще не подходило для разделки снарядов тех калибров, основная масса которых скопилась на армейских арсеналах и требовала утилизации. И поэтому боеприпасы разбирали по старинке – вручную. А в тех случаях, когда приобретенное в Польше оборудование все же использовалось, зачастую пренебрегали требованиями безопасности. И самое главное – установленные на пунктах утилизации боеприпасов станки не прошли никакой сертификации ни в одном из госорганов Казахстана, которые по логике вещей должны были контролировать столь серьезные вопросы.

Также Бендицкий заявлял:

- Подобная картина наблюдалась при всех трех министрах обороны Казахстана последнего времени - и при Адильбеке ДЖАКСЫБЕКОВЕ, и при сменившем его Серике АХМЕТОВЕ, и при ныне занимающем этот пост Имангали ТАСМАГАМБЕТОВЕ. Причем все трое побывали с инспекторскими проверками на пунктах утилизации боеприпасов. Что они там смотрели? Зато при них трижды проводился, так сказать, ребрендинг взрывоопасного государственного объекта – сначала он назывался «Казарсенал», потом его переименовали в «Казахвзрывпром», нынешнее ЧП случилось на предприятии уже с новым названием - «Казтехнология». За все это время кроме названия по существу ничего не поменялось.

Хрониика последней трагедии



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Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz 09:20 поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь Туркестанской областиПодробнее: https://tengrinews.kz/events/tokaev-vzryivah-aryisi-neobhodimo-obespechit-bezopasnost-372070/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

24 июня 2019 года в десятом часу утра на складах боеприпасов прогремел взрыв. Начался пожар, который вызвал серию последующих взрывов. Жители Арыси массово покинули свои дома и пытались выехать из города. Власти организовали всеобщую эвакуацию.

Эвакуация населения города Арысь / Фото пресс-службы МВД РК

По данным министра здравоохранения два человека погибли – военнослужащий и житель Арыси. 15 находятся в реанимации и 89 человек госпитализированы.

Министр обороны РК сообщих 25 июня, что пожары и возгорания устранены на двух из трёх хранилищ боеприпасов. На одном сохраняется "незначительные очаги задымления и тления". Угрозы взрывов разлетевшихся по городу боеприпасов сохраняются. Жители города не могут пока вернуться в свои дома.

Судя про сообщениям в соцсетях, в городе есть факты мародерства.

На Арысьской железнодорожной станции временно приостановили график движения по различным направлениям. 2 649 пассажиров, оставшихся на железнодорожном вокзале, обеспечили горячей едой, водой и перевезли в безопасную зону. 17 грузовых поездов останавливаются на близлежащих станциях.

По данным СМИ эвакуированные жители Арыси остаются во временных пунктах пребывания. Президент Токаев обещал, что люди получат всю необходимую помощь, а город будет восстановлен.

В данное время в Туркестанской области и по всему Казахстану начат сбор средств в поддержку пострадавших в Арыси. Им в первую очередь требуются продукты длительного хранения, питьевая вода, вещи, но прежде всего – строительные материалы для восстановления жилых домов.

На карту "Нашей Газеты" 5169 4931 6818 4102, куда обычно читатели перечисляют деньги на проведение наших акций, начали поступать деньги, предназначенные для пострадавших от взрывов жителей Арыси. В частности наш читатель, пожелавший остаться неизвестным, перечислил 20 000 тенге с пометкой "Для жителей Арыси". Мы не объявляли сбор. Но ваши взносы считаем показателем доверия к газете и обещаем, что найдем способ как можно быстрее и надежнее все средства, перечисленные нам, передать по назначению.