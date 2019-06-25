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"Вам помогут" - Токаев встретился с эвакуированными из Арыси

25 июня 2019, 09:03 |  Государство

Касым-Жомарт Токаев находится в Туркестанской области для ознакомления с проделанной сегодня работой по ликвидации ЧП, передает Informburo.kz. Президент встретился с эвакуированными из Арыси

Президент встретился с эвакуированными из Арыси / Фото со страницы Берика Уали в Facebook

Глава государства ознакомился с ходом эвакуационных работ в зоне чрезвычайного происшествия, условиями размещения людей в эвакопунктах. Президент поручил обеспечить эвакуированных жителей Арыси всем необходимым, в том числе горячим питанием и медицинским обслуживанием, сообщает сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поручил держать на постоянном контроле вопросы обеспечения безопасности граждан и сохранности их имущества. Особое внимание, по словам главы государства, следует уделить детям, МВД должно оказать необходимую помощь.

Президент встретился с эвакуированными из Арыси.

"Всё будет нормально. Это чрезвычайная ситуация. Вам помогут. Сделают ремонт. Выделят средства, сколько надо", – заверил глава государства.

 

"Все области вам помогут. Главное – по моему поручению, Правительство вам будет помогать… Две области – Акмолинская и Павлодарская – готовы принять детей, чтобы они смогли отдохнуть после пережитого кошмара. Все эти вопросы я беру под свой личный контроль", – заверил туркестанцев президент.

Военные на месте событий доложили президенту об обстановке в Арыси.

 В дальнейшем Арысь должен быть полностью очищен от всякого рода взрывных устройств,заявил президент

В дальнейшем Арысь должен быть полностью очищен от всякого рода взрывных устройств,заявил президент / Фото со страницы Берика Уали в Facebook

"Продолжайте работать в том же режиме. Правительству дали поручение помочь городу, а главное – жителям. Сейчас на первом месте у нас должна быть безопасность людей, жителей города. Второе – это оказание помощи. Весь Казахстан поможет Арыси, будет открыт специальный фонд. Я благодарю общественность города, ветеранов, они работают с населением. Надо разобраться в причинах взрыва, почему это произошло. Уголовное дело открыто, начато расследование. Если есть виновные, то они понесут ответственность по всей строгости закона. В дальнейшем город Арысь должен быть полностью очищен от всякого рода взрывных устройств, – заявил президент Казахстана.

Взрыв на территории воинской части №44856 в Туркестанской области произошёл 24 июня примерно в 9.20. Жителей города решили эвакуировать.

Касым-Жомарт Токаев поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов, а также обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов. Он вылетел на место событий.
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