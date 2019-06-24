Три человека получили тяжелые травмы из-за взрыва в Арыси. Весь город эвакуируют

В первую городскую больницу скорой помощи Шымкента поступили первые пострадавшие из-за взрывов в Арыси, передает Otyrar.kz.

Как сообщил главный врач больницы Абылай Донбай, в тяжелом состоянии сейчас находятся три человека, всего около десяти пострадавших.

"Люди уже поступают, мы их принимаем и сразу оказываем всю необходимую помощь. Мы готовы принимать пострадавших. Я не могу сейчас говорить, извините", - сказал главный врач БСМП Шымкента Абылай Донбай.

В Управлении здравоохранения Туркестанской области сообщили, что после взрывов в городе Арысь к медикам обратились 34 человека, передает Tengrinews.kz.

"34 человека обратились в центральную больницу Ордабасинского района. Все они были обследованы", - сообщили в ведомстве. О том, с какими травмами они обратились, уточняется.

Министерство обороны ранее информировало о том, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Жителей города попросили не поддаваться панике.

"На одном из арсеналов Вооруженных Сил, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Руководством Министерства обороны к месту пришествия направлена специально созданная комиссия. Силами личного состава Вооруженных Сил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий. Местное население просим не поддаваться панике и организованно пройти к местам эвакуации", - сообщили в оборонном ведомстве.

Сообщается, что министр обороны Нурлан Ермекбаев вылетел к месту происшествия, чтобы разобраться в произошедшем и принять меры.

В акимате Туркестанской области заявили, что городу не угрожает подтопление из-за ЧС на водохранилище Боген.

"Опасности от водохранилища Боген нет, ситуацию взяли под контроль соответствующие специалисты", - заявили в акимате. Водохранилище находится в низовьях реки Боген, используется для энергетики и ирригации. Его площадь составляет 65 квадратных километров, глубина варьируется от шести до 15 метров. Объем воды составляет около 377 миллионов кубометров.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев заявил, что город будет эвакуирован полностью.

"Была объявлена чрезвычайная ситуация. Мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты. Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. По всем направлениям будут двигаться колонны, подбирать людей, увозить в специально организованные лагеря. Все акимы районов со своими командами должны будут устраивать лагеря, делать списки, кто пришел, разбираться: кого по родственникам, кого в гостиницы. Каждый лагерь будет возглавляться акимом района", - сказал Шукеев.

По информации акимата, представители правоохранительных органов и военные находятся в зоне ЧС. Лагеря для жителей организованы по трем направлениям:

1. Поворот Акдала;

2. 41-й разъезд;

3. Водозабор.

По данным трем направлениям будут курсировать военные машины, двухмостовые КамАЗы, специальный отряд. На месте прибытия жителей встретят акимы районов, распределят их по лагерям размещения. Все социальные объекты (дети, больницы) будут эвакуировать сотрудники полиции.

В КЧС МВД сообщили, что жителей эвакуируют также в сельский округ Мунтайтас, что в 50 километрах от Арыси, для этого привлечено 20 автобусов. Также для эвакуации населения акиматом города Шымкента отправлено 36 автобусов. В Шымкенте развернуто 15 эвакуационных пунктов. И к данному моменту из Арыси прибыли 17 детей, размещены в школе № 87 имени Назарбекова в микрорайоне Самал-3.

Всего к месту чрезвычайной ситуации от подразделений МВД РК привлечено 463 человека личного состава и 53 единицы техники, в том числе 193 сотрудника и 23 единицы техники органов гражданской защиты, а также 270 сотрудников и 30 единиц техники подразделений полиции. Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжаются, информация по пострадавшим на данное время нет.

Также сообщается, что в связи с чрезвычайной ситуацией в городе Арысь в Ордабасинском районе был создан медицинский штаб. В Ордабасинской центральной районной больнице и областной клинической больнице было подготовлено более 200 коек. 30 автомобилей скорой помощи были поставлены на три места въезда в Шымкент.

Очевидцы сняли на видео еще один мощный взрыв, который произошел на территории воинской части в Арыси.

Автор ролика находился на окраине города и запечатлел серию взрывов. На кадрах видно, что населенный пункт накрыло пылью и дымом.

По словам очевидцев, второй мощный взрыв произошел в 11.54. Первый прогремел примерно в 9.20. По состоянию на 14.09 взрывы и пожар не прекращаются.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

В 9.20 городе Арысь Туркестанской области произошел взрыв, по некоторым данным, взорвались боеприпасы на военном складе.