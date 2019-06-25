Двое погибших, 15 человек в реанимации - ЧП в Туркестанской области
Число погибших в Арыси увеличилось. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент Zakon.kz.
Кадр из видео Радио Азаттык
- Жители города Арысь эвакуированы в безопасные зоны. К сожалению, есть погибшие: один гражданский, один военнослужащий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, - сказал он.
Всего за медицинской помощью обратились более 160 человек.
15 человек находятся в реанимации после взрыва в городе Арысь Туркестанской области. Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.
- За медицинской помощью обратились 165 человек. Из них 76 человек после оказания мед помощи отправлены на амбулаторное лечение, 89 пациентов госпитализировано на стационарное лечение, в реанимационных отделениях находятся 15 пациентов с диагнозами комбинированные и политравмы, - сообщил Биртанов.
По его словам, основной контингент пациентов находится в областной клинической, детской, городской клинической больницах города Шымкента.
- Для оказания медицинской помощи мобилизованы 22 бригады скорой медицинской помощи и дополнительно направлено 4 бригады из Жамбылской области. В полной готовности находится еще 12 бригад, - добавил министр.
Также, по данным Минздрава, по линии санитарной авиации для оказания консультативной помощи также готовы бригады в составе реаниматологов, травматологов, детских реаниматологов и нейрохирургов.
- На данный момент специалистами уже проведена операция на месте. В случае необходимости укомплектованы медицинским оборудованием бригады два вертолета, - заключил Елжан Биртанов.
Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сообщил, что по периметру города Арысь выставлены полицейские посты.
- В настоящее время по периметру города Арысь выставлены посты. Практически никого в городе не осталось. Имеются повреждения жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды. Доступ граждан в город запрещен, - сказал он на заседании правительства.
По его данным, в городе работает 75 нарядов полиции для того, чтобы не было фактов краж и похищений.
- Уже задержано три человека, которыми совершено два преступления - разграблен один магазин и кража с одного жилого дома, - уточнил Тургумбаев.
24 июня в воинской части в Туркестанской области прогремел взрыв в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь. На место вызова привлекли 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области.
По факту ЧП Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ст. 462 ч.1 (нарушение правил обращения с оружием, а так же с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с эвакуированными из Арыси.
"Всё будет нормально. Это чрезвычайная ситуация. Вам помогут. Сделают ремонт. Выделят средства, сколько надо", – заверил глава государства.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 0
Всего: 178
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Жизнь на обратной стороне Земли
Обликоморале: Насчет приготовить - я много раз пытался сделать хорошие бургеры сам дома, вроде и ингредиенты не самые плохие - а один фиг ерунда получается. Там тоже свои секреты есть. Беляши и...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Любимые цветы Виталика. b.radikal.ru Лилли - называется... :lol: :lol: :lol:
Минздрав расширил перечень лекарств, продаваемых без рецепта
dandiv: Блин, куда залить, чтобы картинки сразу отображались? Здесь в этом плане каменный век,просто так фото или видео не вставишь,придётся потрудиться.
Токаев подписал указ о переименовании района в Костанайской области
Не я все понимаю народный писатель, общественный деятель, но по мне как-то странно с ономастической стороны вопроса, называть район им."Беимбета Майлина" почему не просто...
Минздрав расширил перечень лекарств, продаваемых без рецепта
Элементарно, тот же нимесил, всеравно по рецепту. Это ж один из ходовых препаратов.