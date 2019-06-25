Двое погибших, 15 человек в реанимации - ЧП в Туркестанской области

Число погибших в Арыси увеличилось. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент Zakon.kz.

Кадр из видео Радио Азаттык

- Жители города Арысь эвакуированы в безопасные зоны. К сожалению, есть погибшие: один гражданский, один военнослужащий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, - сказал он.

Всего за медицинской помощью обратились более 160 человек.

15 человек находятся в реанимации после взрыва в городе Арысь Туркестанской области. Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

- За медицинской помощью обратились 165 человек. Из них 76 человек после оказания мед помощи отправлены на амбулаторное лечение, 89 пациентов госпитализировано на стационарное лечение, в реанимационных отделениях находятся 15 пациентов с диагнозами комбинированные и политравмы, - сообщил Биртанов.

По его словам, основной контингент пациентов находится в областной клинической, детской, городской клинической больницах города Шымкента.

- Для оказания медицинской помощи мобилизованы 22 бригады скорой медицинской помощи и дополнительно направлено 4 бригады из Жамбылской области. В полной готовности находится еще 12 бригад, - добавил министр.

Также, по данным Минздрава, по линии санитарной авиации для оказания консультативной помощи также готовы бригады в составе реаниматологов, травматологов, детских реаниматологов и нейрохирургов.

- На данный момент специалистами уже проведена операция на месте. В случае необходимости укомплектованы медицинским оборудованием бригады два вертолета, - заключил Елжан Биртанов.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сообщил, что по периметру города Арысь выставлены полицейские посты.

- В настоящее время по периметру города Арысь выставлены посты. Практически никого в городе не осталось. Имеются повреждения жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды. Доступ граждан в город запрещен, - сказал он на заседании правительства.

По его данным, в городе работает 75 нарядов полиции для того, чтобы не было фактов краж и похищений.

- Уже задержано три человека, которыми совершено два преступления - разграблен один магазин и кража с одного жилого дома, - уточнил Тургумбаев.

24 июня в воинской части в Туркестанской области прогремел взрыв в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь. На место вызова привлекли 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области.

По факту ЧП Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ст. 462 ч.1 (нарушение правил обращения с оружием, а так же с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с эвакуированными из Арыси.

"Всё будет нормально. Это чрезвычайная ситуация. Вам помогут. Сделают ремонт. Выделят средства, сколько надо", – заверил глава государства.