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Взрывы в Арыси: военно-следственное управление МВД возбудило уголовное дело

24 июня 2019, 19:14 |  Происшествия

Военно-следственное управление МВД РК возбудило уголовное дело по факту ЧП в городе Арысь, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По данному факту Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД РК зарегистрировано уголовное дело по статье 462 УК РК – "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих". Ситуация находится под контролем органов внутренних дел", – сообщил официальный представитель МВД РК Нурдилда Ораз.

 

Эвакуация населения города Арысь / Фото пресс-службы МВД РК

Он отметил, что охраной общественного порядка и имущества эвакуированного населения занимаются несколько сотен сотрудников полиции.

"Всего на место чрезвычайной ситуации прибыло 463 человека личного состава и 53 единицы техники подразделений МВД РК. Также для охраны общественного порядка направлены 500 военнослужащих воинской части 6506 Национальной гвардии РК, дислоцированной в Шымкенте", – сообщили в МВД РК.

Нурдилда Ораз добавил, что полиция проверяет информацию о пропавших детях, размещённую в социальных сетях.

"Мы принимаем все меры по установлению местонахождения эвакуированных с места происшествия. Министерство внутренних дел призывает не поддаваться панике и доверять проверенной информации из официальных источников", – отметил представитель министерства.

Советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов на своей странице в Facebook сообщил о том, что несколько потерявшихся во время эвакуации детей находятся в средней школе имени Таукехана села Тореарык Ордабасинского района.

Сакен Калкаманов также сообщил, что в медицинские учреждения Туркестанской области поступил 31 пострадавший из-за взрывов в военной части.
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