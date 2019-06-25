Взрывы в Арыси: военно-следственное управление МВД возбудило уголовное дело
Военно-следственное управление МВД РК возбудило уголовное дело по факту ЧП в городе Арысь, сообщили в пресс-службе ведомства.
"По данному факту Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД РК зарегистрировано уголовное дело по статье 462 УК РК – "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих". Ситуация находится под контролем органов внутренних дел", – сообщил официальный представитель МВД РК Нурдилда Ораз.
Он отметил, что охраной общественного порядка и имущества эвакуированного населения занимаются несколько сотен сотрудников полиции.
"Всего на место чрезвычайной ситуации прибыло 463 человека личного состава и 53 единицы техники подразделений МВД РК. Также для охраны общественного порядка направлены 500 военнослужащих воинской части 6506 Национальной гвардии РК, дислоцированной в Шымкенте", – сообщили в МВД РК.
Нурдилда Ораз добавил, что полиция проверяет информацию о пропавших детях, размещённую в социальных сетях.
"Мы принимаем все меры по установлению местонахождения эвакуированных с места происшествия. Министерство внутренних дел призывает не поддаваться панике и доверять проверенной информации из официальных источников", – отметил представитель министерства.
Советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов на своей странице в Facebook сообщил о том, что несколько потерявшихся во время эвакуации детей находятся в средней школе имени Таукехана села Тореарык Ордабасинского района.
Сакен Калкаманов также сообщил, что в медицинские учреждения Туркестанской области поступил 31 пострадавший из-за взрывов в военной части.
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