Водитель автобуса виновен. Апелляционная коллегия Костанайского областного суда оставила в силе приговор первой инстанции
Таким образом водитель костанайского автобуса маршрута №8 признан виновным в нарушении ПДД из-за которых пешеход Елена Шпак 17 ноября 2018 года получила тяжелые травмы на перекрестке улиц Баймагамбетова-Тауелсиздик.
Суд №2 г. Костаная счел, что водитель Руслан Биржанов нарушил правила дорожного движения, поворачивая на Баймагамбетова, в результате чего переходившая дорогу на зеленый сигнал светофора Шпак была сбита и получила тяжелую травму черепа. Суд приговорил Биржанова к 2 годам ограничения свободы, принудительному труду на срок 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания. Кроме того водитель был лишен права управления транспортными средствами на 3 года. В качестве компенсации морального вреда Биржанов должен был выплатить Елене Шпак 800 000 тенге.
С приговором Биржанов не согласился. Однако 20 июня областной суд посчитал его вину доказанной.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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