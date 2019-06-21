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Тот самый
На перекрестке в Затобольске, где произошла авария, знаки установят по окончанию ремонта
Акимат правильно говорит: проезжие части примерно равны по ширине, обе с твердым покрытием, разметки нет, знаков нет - надо смотреть у кого есть помеха справа. Просто люди там давно хороших дорог...
21.06.19 15:49
seroff
Ущерб от коррупции при строительстве дорог составил 2,7 миллиарда тенге
а где он взял 40 лямов на щтраф?значит спёр больше?
21.06.19 15:43
Тот самый
"Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул чиновников в любви к роскоши
Выборы прошли и надо снова показывать оппозиционность? С такими лозунгами надо было свою кандидатуру выставить, победил бы.
21.06.19 15:40
Ваш земляк
"Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул чиновников в любви к роскоши
Я тут на Ленте прочитал о состоянии казахстанской экономики. Довольно таки интересно.Вся Стабильность обеспечена китайскими кредитами. Надолго ли?!
21.06.19 14:49
Ваш земляк
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Что ж такое?! Почему всё больше народу бежит из процветающего Казахстане?! Неужели последствия Тауэльсыздыка?!И как на это влияет перемена алфавита и различные переименования? Связаны ли они? Вот в...
21.06.19 14:45
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Водитель автобуса виновен. Апелляционная коллегия Костанайского областного суда оставила в силе приговор первой инстанции

21 июня 2019, 13:22 |  Криминал

Таким образом водитель костанайского автобуса маршрута №8 признан виновным в нарушении ПДД из-за которых пешеход Елена Шпак 17 ноября 2018 года получила тяжелые травмы на перекрестке улиц Баймагамбетова-Тауелсиздик.

Суд №2 г. Костаная счел, что  водитель Руслан Биржанов нарушил правила дорожного движения, поворачивая на Баймагамбетова, в результате чего переходившая дорогу на зеленый сигнал светофора Шпак была сбита и получила тяжелую травму черепа. Суд приговорил Биржанова к 2 годам ограничения свободы, принудительному труду на срок 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания. Кроме того водитель был лишен права управления транспортными средствами  на 3 года. В качестве компенсации морального вреда Биржанов должен был выплатить Елене Шпак 800 000 тенге.


С приговором Биржанов не согласился. Однако 20 июня областной суд посчитал его вину доказанной.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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