Приговор по делу о ДТП с автобусом, сбившем женщину, вынесли в Костанае

Суд признал водителя автобуса Руслана БИРЖАНОВА виновным в совершении ДТП и приговорил его к 2 годам ограничения свободы, принудительному труду на срок 100 часов ежегодно в течении всего срока отбывания наказания с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Оглашение приговора состоялось сегодня, 2 мая.

По гражданскому иску суд обязал Биржанова возместить потерпевшей Елене ШПАК расходы по оплате услуг представителя в размере 200 000 тенге, а также взыскал 800 000 тенге в счет компенсации морального вреда.





Биржанов обвинялся по ст. 345 ч. 2 УК РК (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, 17 ноября 2018 года он, управляя маршрутным автобусом № 8, совершал поворот налево с улицы Тауелсиздик на улицу Баймагамбетова, не уступил дорогу пешеходу и совершил наезд на Елену Шпак. В результате ДТП женщина получила перелом черепа. В ходе экстренной операции ей удалили височную кость, теперь необходима плановая операция по установке пластины, закрывающей череп.

Подсудимый с приговором не согласился и заявил, что планирует его обжаловать.





- Если бы я реально сбил человека, у него были бы совсем другие телесные повреждения с левой стороны, - обратился к суду с последним словом Биржанов. - Когда 8 с половиной тонн бьет тебя, был бы минимум синяк. Но там ничего нет. Почему не предоставили выписку? Значит, есть что скрывать с этой выписки. Я невиновен, ничего не скрывал.





Также суд вынес частное постановление в отношении свидетеля Евгения Лютика, в котором отмечается, что тот дал заведомо ложные показания в ходе процесса, и постановил прокурору Костаная принять соответствующие меры.

По словам Лютика, Шпак стала переходить дорогу, когда зеленому сигналу светофора осталось 3-4 секунды. Однако позже суд ознакомился с видеозаписью, на которой видно, что после остановки автобуса зеленый горит еще 21 секунду.

- Приговором я довольна, - сообщила «НГ» Елена Шпак. - Довольна, что забрали права. Людей больше давить не будет. И тем, что свидетель, который ложные показания давал, тоже будет отвечать.





Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА