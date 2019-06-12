Токаев назвал десять главных направлений своей работы в должности президента
Глава государства намерен заниматься решением жилищных проблем, реформированием судебной системы, повышением доходов населения, передает Informburo.kz.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации назвал десять основных направлений в работе, которым он будет следовать в должности главы государства для реализации своей предвыборной платформы.
"Особое внимание следует уделить следующим направлениям. Первое – повышение доходов населения. Чтобы наши граждане спокойно жили, работали и воспитывали детей, вместе радовались нашим достижениям, должен быть экономический рост. В ближайшее время на расширенном заседании Правительства мы определим важные направления социально-экономического развития страны", – сказал президент.
Вторым направлением Касым-Жомарт Токаев назвал искоренение коррупции. Он заявил, что до 1 сентября необходимо подготовить пакет реформ по максимальному снижению уровня коррупции в стране.
"Третье направление – реформирование судебной и правоохранительной систем. Суд – гарант верховенства закона, поэтому соответствие судей высоким профессиональным и моральным требования – важная задача. Необходимо ужесточить систему оценки и отбора судей и кандидатов на эту должность. Суд должен стать последней инстанцией на пути справедливости. Основная задача правоохранительной системы – добиться доверия народа", – отметил глава государства.
Четвёртое направление – открытие новых рабочих мест для населения и обеспечение достойных заработных плат. Президент отметил, что справедливое распределение национальных доходов – вопрос стратегической важности. Средства госбюджета необходимо распределять в первую очередь на цели с прицелом в будущее и открытие новых рабочих мест, подчеркнул глава государства.
"Пятое направление – решение жилищных вопросов. Особое внимание буду уделять получению жилья гражданами разных категорий. Нам предстоит задача по разработке единой жилищной политики. Правительство примет конкретные меры в этом направлении", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Шестое направление – справедливая социальная политика. Президент отметил, что в этой сфере в первую очередь необходимо заняться вопросами поддержки всеобщего обучения, оказанием качественных медицинских услуг всему населению.
"У нас есть комплексные ориентиры по этим вопросам. Мы примем новые законы, повышающие статус учителей и врачей, защищая их права, создадим соответствующие условия для улучшения их материального состояния", – сказал президент.
Седьмое направление – новый курс развития регионов по принципу "сильный регион – сильный Казахстан". Глава государства отметил, что конкретные задачи, волнующие общество, исполнительные органы должны решать на местном уровне. При этом население должно активно участвовать в решении накопившихся проблем в регионах.
"Восьмое направление – ценности программы "Рухани жангыру" остаются нашим основным духовным ориентиром. Уважительное отношение к истории, преданность Родине, стремление к науке и знаниям – всё это ценные качества нашего народа. Эти качества укрепляют единство и созидательную силу нашего народа. Молодёжь – это будущее Казахстана, поэтому мы должны посвятить эту программу воспитанию молодого поколения", – подчеркнул глава государства.
Девятым направлением он назвал внешнюю политику – дальнейшее продвижение национальных интересов страны на мировой арене.
"Казахстан завоевал большой авторитет в мире, утвердил себя как открытая страна, надёжный и ответственный партнёр в делах. Мы продолжим конструктивный многовекторный политический курс. Внешнеполитическая деятельность будет приносить конкретные выгоды стране, национальному бизнесу и каждому гражданину", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Последним, десятым направлением глава государства назвал работу с молодёжью. Президент отметил, что молодому поколению предстоит сыграть решающую роль в развитии Казахстана, стать движущей силой прогресса.
"Моя задача – создать все возможности, чтобы вы реализовали свою самую большую мечту и создали личную историю успеха. Для продвижения молодых талантливых управленцев на все уровни госслужбы будет сформирован президентский кадровый резерв. Наша молодёжь целеустремлённая, трудолюбивая, креативная, поэтому будущее Казахстана в надёжных руках", – заключил президент.
10 июня Центральная избирательная комиссия подвела окончательные итоги внеочередных выборов президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев набрал 70,96%, за его кандидатуру проголосовали 6 539 715 казахстанцев. Явка на выборы составила 77,5%.
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