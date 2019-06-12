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Серый волк
О водоснабжении микрорайона Северный поселка Заречный
Давление в подаче ХВС в норме РОВНО 4.0 должно быть. Не ниже. Иначе на разборе и при подъёме на верх может просесть (1.0197 атм на 10м. высоты). Сложная бытовая техника может перестать работать....
12.06.19 14:01
Victor Yang
О водоснабжении микрорайона Северный поселка Заречный
olegggon: Они что, водой из теплотрассы поливают что-ли? Во всей статье фигурирует ЗТЭК ЗТЭК занимается водоснабжением, канализацией и теплоснабжением. И я не совсем пойму - как в трубопроводе...
12.06.19 14:00
Азамат Лисов
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Зачем скопировали старую информацию и выставили сегодня. Вчера сыграли очередные матчи и всё изменилось. Некомпетентность
12.06.19 13:51
Серый волк
О водоснабжении микрорайона Северный поселка Заречный
:-) мОнометр. :lol: они куда впендюрили? В теплотрассу? И в теплотрассу проверяли соответствие нормам давление системы ХВС??? Я конечно все понимаю, деградационные процессы прогрессирует, и жители...
12.06.19 13:43
olegggon
О водоснабжении микрорайона Северный поселка Заречный
Они что, водой из теплотрассы поливают что-ли? Во всей статье фигурирует ЗТЭК. И 3 кг по-моему это всё таки маловато будет. В городе 5-5,5 на входе в дом, по крайней мере у меня, я даже поставил...
12.06.19 12:55
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Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность Президента РК

12 июня 2019, 11:16 |  Государство

Во время торжественной церемонии Токаев принес присягу народу страны.

Во Дворце независимости в Нур-Султане состоялась церемония инаугурации вновь избранного Президента Казахстана, передает Zakon.kz.

Во время торжественной церемонии Токаев положил правую руку на Конституцию Республики Казахстан и принес присягу народу страны.

- Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан, - сказал Токаев.

После чего прошел к государственному символу Республики Казахстан – флагу и поцеловал край стяга.

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев вручил ему удостоверение Президента Республики Казахстан.

Для Касым-Жомарта Токаева это уже вторая церемония принесения присяги народу страны. Первая состоялась 20 марта 2019 года, после того как Нурсултан Назарбаев досрочно сложил с себя полномочия главы государства.

9 июня 2019 года состоялись выборы президент РК. По официальным итогам за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 539 715 или 70,96% избирателей.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3597
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лично как человек, я ему симпотизирую,
по вся беда в том что он скован путами елбасы.
сколько это будет продолжаться-посмотрим.
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* drakon
Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность Президента РК
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16506
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.06.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, ты - ему симпатезируешь?
Или он тебе?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Re: Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3597
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ы - ему симпатезируешь? Или он тебе?...


он то меня не знает.
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