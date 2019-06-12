Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность Президента РК
Во время торжественной церемонии Токаев принес присягу народу страны.
Во Дворце независимости в Нур-Султане состоялась церемония инаугурации вновь избранного Президента Казахстана, передает Zakon.kz.
Во время торжественной церемонии Токаев положил правую руку на Конституцию Республики Казахстан и принес присягу народу страны.
- Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан, - сказал Токаев.
После чего прошел к государственному символу Республики Казахстан – флагу и поцеловал край стяга.
Председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев вручил ему удостоверение Президента Республики Казахстан.
Для Касым-Жомарта Токаева это уже вторая церемония принесения присяги народу страны. Первая состоялась 20 марта 2019 года, после того как Нурсултан Назарбаев досрочно сложил с себя полномочия главы государства.
9 июня 2019 года состоялись выборы президент РК. По официальным итогам за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 539 715 или 70,96% избирателей.
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