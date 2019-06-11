ЦИК объявила окончательные итоги выборов президента Казахстана
Токаев победил, набрав 70,96% голосов. За него проголосовали 6 539 715 казахстанцев, передает Informburo.kz.
10 июня Центральная избирательная комиссия подвела итоги внеочередных выборов президента Казахстана.
Член ЦИК Ляззат Сулеймен на открытом заседании Центральной избирательной комиссии об итогах внеочередных выборов президента РК назвала, сколько голосов набрали кандидаты. Список выглядит так:
- Жамбыл Ахметбеков – 1,82% (167 649);
- Дания Еспаева – 5,05% (465 714);
- Амиржан Косанов – 16,23 (1 495 401);
- Касым-Жомарт Токаев – 70,96% (6 539 715);
- Толеутай Рахимбеков – 3,04% (280 451);
- Амангельды Таспихов –1,98% (182 898);
- Сади-Бек Тугел – 0,92% (84 582).
Ляззат Сулеймен отметила, что избранным президентом признаётся кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В соответствии с этой нормой члены Центральной избирательной комиссии приняли постановление о признании Касым-Жомарта Токаева избранным президентом Республики Казахстан.
"Кроме того, согласно закону, в случае избрания президента на внеочередных выборах, день принесения присяги определяется Центральной избирательной комиссией. 12 июня 2019 года определено днём принесения присяги Касым-Жомарта Токаева", – сказала Сулеймен.
Ляззат Сулеймен добавила, что согласно подготовленному протоколу Центральной избирательной комиссии общее число избирателей, которые имеют право участвовать в голосовании, составило 11 960 364 человека, из них проголосовали 9 274 466 человек, явка составила 77,5%.
"По республике голосование на участках закончилось в 20.00, и лишь в пяти регионах Западного Казахстана оно завершилось в 21.00 в связи с разницей во времени. В 22.20 состоялось заседание Центризбиркома об итогах явки избирателей в день голосования. Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями, 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 77,4% от общего количества избирателей, включённых в списки", – говорится в сообщении ЦИК, передаёт КазТАГ.
По данным ЦИК РК, проголосовали в:
- Акмолинской области 83,4% избирателей,
- Актюбинской области – 84,9%,
- Алматинской области – 89%,
- Атырауской области – 71,2%,
- Восточно-Казахстанской области – 84,9%,
- Жамбылской области – 81,3%,
- Западно-Казахстанской области – 66,3%,
- Карагандинской области – 77,3%,
- Костанайской области – 84,1%,
- Кызылординской области – 81,6%,
- Мангистауской области – 68,9%,
- Павлодарской области – 81,2%,
- Северо-Казахстанской области – 79,8%,
- Туркестанской области – 84,8%,
- Алматы – 52,2%,
- Шымкенте – 67,6%,
- Нур-Султане – 68,9%.
"Сегодня мы завершили продолжавшуюся в течение двух последних месяцев избирательную кампанию. Избирательные органы всех уровней обеспечили выполнение поручения президента РК об организации и проведении внеочередных выборов президента РК, назначенных на 9 июня 2019 года. Установлены окончательные итоги выборов, избран президент Республики Казахстан. Поздравляю всех с этим важным государственным событием", – сказал председатель ЦИК Берик Имашев.
По данным ЦИК, больше всего за Токаева проголосовали жители Алматинской области - 77,4 процента или 967 042 голоса, передает Tengrinews.kz. Меньше всего, однако, все же больше половины, своих голосов отдали жители Мангистауской области - 55,52 процента или 147 495 голосов.
Вторым по итогам выборов стал кандидат Амиржан Косанов, собравший 16,23 процента или 1 495 401 голос. Больше всего за него проголосовало жителей Мангистауской области 32,73 процента или 86 958 избирателей. Меньше всего за Косанова голосовали жители Алматы - 50 366 избирателей или 8,57 процента.
На третьем месте - Дания Еспаева, за нее отдали свой голос 465 714 избирателя или 5,05 процента. Больше всего за первую женщину-кандидата в президенты проголосовали в Костанайской области - 8,96 процента или 43 789 голосов. Меньше всего за Еспаеву голосовали жители Западно-Казахстанской области - 1,45 процента или 4 415 избирателей.
По Костанайской области голоса распределились следующим образом:
- Ахметбеков – 2025 голосов, или 0,41%;
- Еспаева – 43 789 голосов, или 8,96%;
- Косанов – 51 951 голос, или 10,63%;
- Рахимбеков – 14 131 голос, или 2,89%;
- Таспихов – 17 854 голоса, или 3,65%;
- Токаев – 357 633 голоса, или 73,17%;
- Тугел – 1365 голосов, или 0,28%.
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