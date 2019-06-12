Без права на кассацию - капитан полиции проиграл иск к журналисту

Апелляционную жалобу экс-начальника линейного отделения полиции аэропорта Костаная Алмата Агадилова в отношении журналиста ИА «Тоболинфо» Алины Сушко областной суд рассмотрел 11 июня. Агадилов подал жалобу на приговор суда первой инстанции, по которому Сушко была оправдана.

Агадилов обвинял Алину Сушко в клевете, которую она, по его мнению, допустила в публикации на сайте ИА «Тоболинфо»

Публикация появилась после того, как к ней летом 2018 года обратился экс-заместитель начальника ЛОВД на станции Костанай (этому ведомству подчиняются отделения полиции в аэропорту и на железнодорожном вокзале) Ерлан Сулейменов. Он напомнил, что в январе 2018 года в Ютубе был ролик, где Алмат Агадилов нецензурно выражается в адрес сотрудника ИП Сулейменова.

- Сулейменов рассказал мне, что этим индивидуальным предпринимателем является его супруга, - объясняла в суде первой инстанции Алина Сушко. - Ее бизнес был связан с упаковкой багажа. Но позже аналогичный бизнес открыла теща Агадилова. И Агадилов, по словам Сулейменова, пытался выжить бизнес его супруги, с чем и была связана нецензурная брань в адрес сотрудника ИП.

После того, как ролик попал в Ютуб, Агадилов получил выговор, а позже его отправили в резерв. После публикации Сушко экс-начальник линейного отделения полиции аэропорта Костаная подал иск на Сулейменова за разглашение сведений в отношении бизнеса его тещи. Однако Сулейменов в суде от своих слов отказался, пояснив, что он ничего подобного Сушко не сообщал и она все придумала. Сулейменов был оправдан, а Агадилов переадресовал иск по обвинению в клевете журналисту ИА «Тоболинфо». Суд первой инстанции экс-начальник проиграл в связи с чем подал апелляционную жалобу.

- Основанием для иска стало то, что Алина Сушко распространила в своей статье сведения, не соответствующие действительности, - сообщила в апелляции представитель частного обвинителя Агадилова Эвелина МОРОЗОВА. - В связи с этим он обратился в ИА «Тоболинфо», которое дало опровержение с указанием, что статья Алины Сушко была недостоверной. Опровержение было опубликовано, однако позже с сайта исчезло в связи с противоречиями в руководстве информационного агентства.

Главный редактор ИА «Тоболинфо» Александра СЕРГАЗИНОВА в суде первой инстанции по факту удаления статьи заявляла, что сняла публикацию, потому что Агадилов не сдержал слово.

- В ходе перемирия по гражданском иску, который он подал на ИА «Тоболинфо» после публикации о нем, Агадилов попросил опубликовать положительную статью о нем и его семье, потому что ему нужно было повышение в должности, - отмечала в суде первой инстанции Сергазинова. - Взамен он обещал отозвать свой иск. Это было условием перемирия. Но не сдержал слово мужчины-офицера, поэтому я сказала, что не сдержу слово женщины-редактора и приняла решение удалить статью с сайта.

Эвелина Морозова в апелляции еще раз заявила, что судом первой инстанции не была дана правовая оценка ложной информации, распространенной Алиной Сушко.

Сама журналист заявила, что на диктофонной записи слышно, как Сулейменов сам ей звонит и сообщает данные, которые она потом опубликовала в статье. Она попросила оставить приговор суда первой инстанции в силе.

- Частный обвинитель должен доказать в суде вину того, на кого он подает в суд и заведомость распространения ложной информации, - отметила в суде адвокат Сушко Анна ДУДИНА. - В итоге мы доказали невиновность Сушко, хотя не обязаны были это делать. Прямой умысел абсолютно не доказан, доказано обратное — прямого умысла не было. Интерпретация в публикации — это прямая обязанность журналиста, чтобы сделать материал понятным для читателей. Агадилов в суде подтвердил, что после ролика в Ютубе он получил выговор, был отправлен в резерв. На мой прямой вопрос указать фразы, которыми, по его мнению, Сушко его оклеветала, ответа от него не последовало.

- Суть не в том, что Агадилов получил выговор и был отправлен в резерв, этого мы не отрицаем, - отметила адвокат Морозова. - Суть иска в том, что Сушко распространила сведения, которые Сулейменов ей не сообщал, это не интерпретация, вся статья придумана журналистом.

Несмотря на доводы представителя Агадилова, судья апелляционной инстанции оставила без изменений приговор суда первой инстанции. Кроме того, судья сообщила, что вынесенный ею приговор обжалованию в кассации не подлежит. Это означает, что Алина Сушко полностью оправдана и у Алмата Агадилова больше нет права подавать в отношении нее жалобы.