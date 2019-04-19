"В клевете невиновна!" - костанайский журналист оправдана судом

Оправдательный приговор в отношении журналиста ИА «Тоболинфо» Алины СУШКО по обвинению в клевете начальником линейного отделения полиции аэропорта Костаная Алматом АГАДИЛОВЫМ вынесли сегодня, 19 апреля.

Прения по этому делу в суде №2 Костаная также прошли сегодня, 19 апреля. Еще до прений представитель частного обвинителя Агадилова Авелина МОРОЗОВА заявила ходатайство о приобщении к делу публикации опровержения на сайте ИА «Тоболинфо». Опровержение было размещено на сайте после статьи Алины Сушко о конфликте Агадилова с экс-заместителем начальника ЛОВД на станции Костанай (этому ведомству подчиняются отделения полиции в аэропорту и на железнодорожном вокзале) Ерланом Сулейменовым.

Суть конфликта заключалась в том, что жена Сулейменова и теща Агадилова открыли в аэропорту Костаная одинаковый вид бизнес по упаковке багажа. Сначала в Ютубе появился ролик, где Айдар Агадилов нецензурно выражается в адрес сотрудника ИП Сулейменова. После того, как Сушко написала о конфликте и взяла комментарий о том, что Агадилов за это уже получил выговор, ей позвонил Сулейменов. С момента появления ролика в Ютубе тогда прошло уже полгода и Сулейменов вышел на пенсию в качестве ветерана МВД. По словам Алины Сушко, он-то и рассказал ей, что причиной нецензурной брани в адрес сотрудника ИП Сулейменовой послужило то, что Агадилов хочет выжить бизнес его супруги, чтобы никто не мешал аналогичному бизнесу тещи Агадилова.

После этой публикации Агадилов подал иск на Сулемейнова по ст. 130 ч.2 УК РК (клевета). Однако Сулейменова по этой статье оправдали, так как он утверждал, что журналист сама его нашла и исказила его слова. О конфликте из-за бизнеса он ей вообще не рассказывал.

- После статьи о конфликте Агадилова и Сулейменова на сайте ИА «Тоболинфо» появилось опровержение, в котором было указано, что статья Алины Сушко была недостоверной, - заявила сегодня в суде Морозова. – Однако позже эта статья с сайта исчезла. У нас сохранилась только ее часть, в которой, впрочем, сказано, что Сушко дала информацию, не соответствующую действительности. Но мы ходатайствуем об истребовании всей статьи.

- Это технически невозможно, - пояснила на это главный редактор ИА «Тоболинфо» Александра СЕРГАЗИНОВА. – Статья была полностью мною удалена после того, как Агадилов не сдержал свое слово. В ходе перемирия по гражданском иску, который он подал на ИА «Тоболинфо» после публикации о нем, Агадилов попросил опубликовать положительную статью о нем и его семье, потому что ему нужно было повышение в должности. Взамен он обещал отозвать свой иск. Это было условием перемирия. Однако он не сдержал слово мужчины-офицера, поэтому я сказала, что не сдержу слово женщины-редактора и приняла решение удалить статью с сайта.

Тогда Морозова ходатайствовала об истребовании документов из городского суда по гражданскому делу об иске Агадилова к ИА «Тоболинфо». Она подтвердила, что тогда Агадилов хотел помириться на условиях публикации статьи и Сергазинова представляла ее суду в качестве доказательства о том, что перемирие возможно. Судья отметил, что Сергазинова не отрицает, что статья была, но предоставить ее технически невозможно, а что касается документов по гражданскому делу, то представитель обвинителя может ссылаться на приговор по нему.

- Журналист в своей работе должен подавать объективную, достоверную информацию, Алина Сушко в своей публикации представила Агадилова деспотом для подчиненных, - заявила в прениях Авелина Морозова. – Да, Сулейменов давал ей сведения об Агадилове, но в интерпретации Сушко они обросли таким лживым мясом, что полностью исказили смысл сказанного. С этим согласилось и ИА «Тоболинфо», дав опровержение статье, которое потом удалили с сайта. Сушко в суде так и не доказала, что сведении о бизнесе Агадилова ей предоставил Сулейменов. Прошу признать ее виновной.

Адвокат журналиста Анна ДУДИНА заявила, что в суде сам Агадилов признал, что у него был конфликт с сотрудником ИП Сулейменова, признал, что за это он получил выговор и что его поставили в кадровый резерв.

- Сам Агадилов не смог пояснить, с чем конкретно он не согласен в статье, с какой фразой, с каким предложением, - сообщила Дудина. – Он был не согласен с самим фактом того, что этот конфликт получил огласку в СМИ.

Алина Сушко заявила, что умысла оскорбить Агадилова и его семью у нее не было. О бизнесе близких людей Агадилова и Сулейменова в костанайском аэропорту она могла узнать только от Сулейменова, который обратился к ней за помощью. Вину она не признала.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, спустя 15 дней после вынесения.