Дело по обвинению в клевете журналистки Алины Сушко рассматривается в Костанае

Очередное разбирательство по уголовному делу в отношении корреспондента ИА «Тоболинфо» Алины СУШКО прошло в суде №2 Костаная сегодня, 19 марта. Иск за клевету, по которому журналисту грозит до 2-х лет лишения свободы, подал начальник линейного отделения полиции аэропорта Костаная Алмат АГАДИЛОВ. Изначально этот иск был адресован экс-заместителю начальника ЛОВД на станции Костанай (этому ведомству подчиняются аэропорт и железнодорожный вокзал) Ерлану СУЛЕЙМЕНОВУ за то, что именно он оклеветал Агадилова.

История конфликта между двумя чиновниками, в итоге послужившая поводом для иска журналисту, началась в 2018 году, когда в Ютубе появился ролик, где Айдар Агадилов нецензурно выражается в адрес сотрудника ИП Сулейменова. Жена ветерана МВД является индивидуальным предпринимателем и оказывает услуги по упаковке багажа в костанайском аэропорту. В 2017 году аналогичный бизнес в аэропорту открыла теща Агадилова, зарегистрировав ИП Кабдулина.

По словам Алины Сушко, конкуренция между близкими людьми полицейских и послужила причиной разборок. Точнее такую версию, по ее словам, ей озвучил сам Ерлан Сулейменов.

- Первую публикацию после ролика в Ютубе я сделала 29 января 2018 года, - сообщила «НГ» Алина Сушко. – Тогда я звонила в ЛОВД, где меня попросили сделать официальный запрос. На него пришел ответ, что Агадилову вынесено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. В ролике Агадилов материт и сотрудника ИП Сулейменов, и самого Сулейменова. В конце июля 2018 года мне позвонил Сулейменов и сказал, что Агадилов имел в виду его и что конфликт между ними произошел из-за бизнеса его жены и тещи Агадилова, что конфликт продолжается по сей день, и он готов о нем рассказать. Видимо, боялся, что Агадилов, занявший должность, выживет бизнес его жены. Так появилась вторая публикация. Сейчас он отказывается от своих слов, хотя есть диктофонные записи, и обвиняет во всем меня.

После всех подробностей, которые журналист описала во второй статье со слов ветерана МВД, Агадилов подал иск на Сулейменова. Однако ветеран МВД сообщил, что журналистка все придумала, после чего был оправдан. Агадилов даже выплатил ему 150 000 тенге за моральный вред. Позже появился иск в отношении Сушко, а Сулейменов выступил сегодня в суде в качестве свидетеля.

- Я не искал Алину Сушко и первым не звонил ей, это она меня искала, - сказал он в суде. – Поэтому я ей перезвонил, когда прочитал первую публикацию. Я сказал ей, что конфликт с Агадиловым уже исчерпан, он извинился, по этому поводу прошла служебная проверка, ему вынесли строгий выговор. Но Алина настаивала, что нужна публикация, что нужно добиваться справедливости.

Сулемейнов также отрицал, что именно он сообщил журналисту о бизнесе тещи Агадилова по упаковке багажа, и уверял, что это ему стало известно в ходе служебной проверки. И якобы журналист сама об этом узнала, поэтому и позвонила ему.

- Как вы считаете, много ли людей в городе знают, что в аэропорту услуги по упаковке багажа оказывают две фирмы, одна из которых принадлежит вашей супруге, а другая – теще начальника линейного отделения полиция аэропорта Костаная? – поинтересовалась адвокат журналиста Анна ДУДИНА.

Сулемейнов ответил, что он этого не знает.

В суде были прослушаны три диктофонные записи разговоров между Сушко и Сулейменовым. На одной из них Сулейменов говорит, что бизнес по упаковке багажа принадлежит теще Агадилова. Там же звучит и фраза «служебная проверка». В суде Сулейменов настаивал, что ему это стало известно после служебной проверки. Алина Сушко утверждает, что служебных проверок было две, и какую именно имел в виду Сулемейнов, он не уточнил. По ее версии, скорее всего, ту, которая была назначена после скандального ролика в Ютубе, когда он и позвонил журналисту.

Прения по этому делу назначены на 8 апреля. В этот же день пройдет и судебное разбирательство по иску к редакции "Нашей Газеты" нынешнего начальника отдела УБОП Андрея Болотских о защите его чести и достоинства. Болотских проходил свидетелем по делу о передаче взятки предпринимателем Зайченко экс-начальнику УБОП Бахытбеку Дисюкову. Он считает, что публикация в газете отчета с громкого процесса опорочила его имя, и требует 500 000 тенге в качестве возмещения морального вреда, а также публикацию опровержения с извинениями в свой адрес, адрес "его семьи и системы органов внутренних дел в целом".











Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33007