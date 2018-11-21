Форум
Маркс
Город Солнца
alex_60: я за веткой темы слежу. потому что хожу рядом. Резня на Алтынсарина продолжается. Под таким заголовком должны были выйти сегодня все местные газеты. Безжалостные техасцы с бензопилами...
21.11.18 14:57
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: а что, у вас до районного центра метро нет? Источник:www.ng.kz Алекс, до райцентра мне ехать - 6км. До Гамбурга 30 км. Зачем мне Метро? Поезд " Метроном" ходит как до...
21.11.18 14:57
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Если я когда то в город - перееду, а что, у вас до районного центра метро нет?
21.11.18 14:50
Маркс
Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на субботней ярмарке в Костанае
Сыкымы: Люди запасаются. До следующей ярмарки... На следующей ярмарке уже более высокие цены. Стабильность цен этими же ярмарками и раскачивается. Производитель или поставщик для ярмарки сделает...
21.11.18 14:38
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: получил права и не ездит на авт Источник:www.ng.kz Если я когда то в город - перееду, тоже не буду на авто - ездить. Но я в город - не хочу, даже в наш, районный центр... :lol: :oops:
21.11.18 14:30
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

«Он сказал: Бек передал тебе бабки» - экс-начальник УБОП Костанайской области дал показания в суде

Ольга ЛИХОГРАЙ

20 ноября 2018, 16:41 |  Криминал

Очередное слушание по уголовному делу, в котором директор ТОО «КостанайПромГаз» Александр ЗАЙЧЕНКО обвиняется в пособничестве в даче взятки экс-начальнику УБОП ДВД Костанайской области Бахытбеку ДИСЮКОВУ, прошло в суде №2 Костаная сегодня, 20 ноября.

В суд в качестве свидетелей были вызваны Дисюков и начальник отдела УБОП ДВД области Андрей БОЛОТСКИХ.

Бахытбек Дисюков рассказал, что знаком с подсудимым Зайченко больше 10 лет, у них были хорошие дружеские отношения. С Мукушевым общался только по работе.

- В ночь с 18 на 19 июля примерно в 11-12 часов ночи на мой телефон пришло сообщение от супруги Зайченко: «Добрый вечер, спишь?». Я ей перезвонил. Она рассказала, что муж оставил ее на АЗС, уехал, обещал вернуться через 15-20 минут, но его нет уже более 3-х часов. Попросила помочь мне его найти, проверить камеры видеонаблюдения. - рассказал Дисюков, - Я сказал, что могу приехать и вместе  поискать его. Через некоторое время жена Зайченко сообщила, что он нашелся. А часа в три ночи позвонил Зайченко и сказал, что хочет приехать. Я еще переспросил, мол, настолько срочно, что не подождет до утра? Он ответил, что очень срочно. Подъехал около 3.30, я вышел, он сидел в машине и приоткрыл окно. Я подошел к машине, он протянул пакет и сказал: «Здесь бабки» Я просил: «Какие бабки?» Он ответил: «Бек передал тебе бабки». Я сказал, мол, ты что-то попутал? И крикнул, чтобы он с такими вопросами ко мне не обращался. Потом Зайченко вышел из машины. Я ему сказал: ты охренел что ли, какие деньги? Разговор в таком русле пошел, что мне пришлось его оттолкнуть от себя. Почти сразу подъехали сотрудники антикоррупционной службы и меня задержали.

Дальше, по показаниям Дисюкова, его допрашивали, проверяли. В итоге 28 августа дело прекратили за недоказанностью. Рапорт руководству ДВД об увольнении, по его словам, Дисюков подал до вышеизложенных событий, еще в июне. Связано это было с тем, что один из его сотрудников попался на взятке.

- После такого согласно Кодексу чести я не имел морального права занимать свою должность, - заявил Дисюков.- Сейчас я работаю исполняющим обязанности начальника отдела полиции Костанайского района.

«Зайченко обращался к вам с просьбой узнать о расследовании уголовного дела в отношении Мукушева? Требовали ли вы деньги с Мукушева через Зайченко?» - неоднократно спрашивали и прокуроры, и адвокаты.

- Конечно нет! - отвечал свидетель. - Какие у меня могут быть общие дела с Зайченко и Мукушевым? Что за абсурд, как можно требовать деньги?

На вопрос по поводу его отношений с Андреем Болотских, Дисюков ответил, что тот был его подчиненным. И Болотских об отмене уголовного дела в отношении Мукушева ему не сообщал.

- Вас, как сотрудника полиции, не смущало, что ваш хороший друг Зайченко общался с Мукушевым? - поинтересовалась адвокат потерпевшей Тамары Мукушевой Зайра АИШЕВА. - «Я привез тебе бабки!» - почему Зайченко позволил себе эту фразу?

- С кем общаться — это дело Зайченко, - ответил Дисюков. - Почему он позволил себе такую фразу для меня тоже вопрос.

Кстати, на прошлом судебном заседании адвокат Мукушевой ходатайствовал, чтобы Дисюкова допросили в присутствии Мукушева, который должен был вернуться из Актобе 17 ноября. Однако на судебное заседание он вновь не явился, потому что, по словам жены, задержался на соревнованиях. 

- Был ли у вас разговор по поводу Мукушева на свадьбе сына Зайченко? - поинтересовалась Зайра Аишева.

- На свадьбе  было много людей, потому что у Зайченко душа широкая, он многих позвал. Ну, тогда была широкая, сейчас не знаю, - ответил Дисюков. - Но самого Мукушева там не было. Я тогда Зайченко прямо сказал: если на свадьбе будет Мукушев, то меня там не будет. Если буду я, то, чтобы Мукушева там не было.

Свидетель Андрей Болотских сообщил суду, что знал Мукушева по работе. В 2015-2016 годах он осуществлял оперативное сопровождение уголовных дел в отношении Сапабека Мукушева. Следователем по делу была Татьяна Сидорова. По одному делу Мукушев обвинялся в вымогательстве, но оно было прекращено в связи с примирением сторон, по второму — в хищении средств городского бюджета, но оно было прекращено за недоказанностью.

- В 2018 году представители Генеральной прокуратуры проверяли деятельность костанайского УБОП, - сказал Болотских. - Они отменили дело в отношении Мукушева, в связи с чем требовалось его допросить в качестве свидетеля. Мукушев на допросы не являлся, тогда следователь Сидорова попросила меня его найти. Я вышел на его водителя Юрия Никулина. Мукушев позвонил мне, я объяснил, что он должен явиться на допрос и назвал дату, но он так и не явился, как сообщила мне следователь Сидорова. Я не знал, как связаться с Мукушевым, поэтому выслал электронную повестку по WhatsApp на телефон его супруги.

Дальше Болотских рассказал, что по своей работе вызывал Мукушева к себе в кабинет для профилактических бесед. И по всем таким беседам есть рапорты. 

- Вызывали ли вы Мукушева для профилактической беседы в январе 2016 года? - спросила адвокат Аишева. - И требовали ли вы с него тогда $10 000?

- Этого не было, - ответил Болотских. - Это Мукушева оклеветала меня в суде и потом это вышло в «Нашей Газете».

- Лично с вас Болотских требовал деньги? - задал вопрос Тамаре Мукушевой адвокат подсудимого Дмитрий ЛЕЛЕКОВ.

- Я знала об этом со слов мужа, - ответила Мукушева и обратилась к Болотскому. - Вы разве не говорили, что Баха (Бахытбек Дисюков - «НГ») злой и требует деньги? Когда я говорила, что с нас, я имела в виду мужа, мы ведь одна семья.

- Вы оказывали на Мукушеву психологическое давление, угрожали ей? - обратился Лелеков к Болотскому.

- Нет, но она меня публично оклеветала, - ответил свидетель.

Согласно материалам дела, Зайченко требовал от Мукушева $19 000 в обмен на покровительство со стороны экс-начальника УБОП. Покровительство Мукушеву Зайченко обещал в связи с тем, что боксер состоял на учете, как участник ОПГ. Зайченко об этом знал и предложил своему другу Мукушеву решение проблем с помощью взятки, которую якобы требовал Дисюков. Но жена Мукушева Тамара Мукушева сообщила об этом сотрудникам антикоррупционной службы, поэтому вечером 17 июля Александр Зайченко был задержан с поличным.

Читайте также:

Обвиняемый в пособничестве дачи взятки экс-начальнику УБОП ДВД Костанайской области готов заключить процессуальное соглашение
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
21.11.18 12:44 Шекспировские страсти в ритме фламенко: в Костанае выступили артисты из Испании
21.11.18 11:39 Билеты в кино и театр разыграют среди доноров крови в Костанае
21.11.18 09:41 Где находилась перед смертью Екатерина Пудвиль, рассказали в МВД РК
20.11.18 15:56 В Аркалыке провели "холодный запуск" мясокомбината
20.11.18 12:41 Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на субботней ярмарке в Костанае
20.11.18 10:47 Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимая встряска
20.11.18 08:53 Об отключении электроэнергии сообщили в акимате Костаная
19.11.18 20:47 Многоэтажный дом для врачей планируют построить в Костанае
19.11.18 18:27 Экзотический для наших краев улов удивил опытных костанайских рыбаков
19.11.18 15:55 Объявлен конкурс "НГ" "Блокадные смешки"

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* drakon
Re: «Он сказал: Бек передал тебе бабки» - экс-начальник УБОП...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15157
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.11.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересное дело.
Взяткодателя - нет,
Взяткобрателя - нет.
А посредник - есть... :-o
Профайл

§ Гость_
Re: «Он сказал: Бек передал тебе бабки» - экс-начальник УБОП...
Гость_


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 30.07.18
Отправлено: 20.11.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вот таким еще хотят ЗП поднять!!!
Профайл

* drakon
Re: «Он сказал: Бек передал тебе бабки» - экс-начальник УБОП...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15157
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.11.18 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Дисюкова, допрашивали, проверяли. В итоге 28 августа дело прекратили за недоказанностью.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33007

Но это не по реабилитирующим основаниям.
Цитата:

После такого согласно Кодексу чести я не имел морального права занимать свою должность,

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33007

Даже должность в ППСЦитата:

Сейчас я работаю исполняющим обязанности начальника отдела полиции Костанайского района.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33007

Тут - работать, конечно моральное право - есть... :-o
Профайл

§ 1234
Re: «Он сказал: Бек передал тебе бабки» - экс-начальник УБОП...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 690
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 21.11.18 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Взяткодателя - нет,

Как это так?..
А мучная мышь?.. Цитата:
drakon:
А посредник - есть...

Стрелочник он. А ведь его предупреждали: низя так - нашим - вашим. :-x
Профайл Посетить вебсайт




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 81
Пользователей: 3
Всего: 84

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх