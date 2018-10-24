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24.10.18 16:04
drakon
«Баха требует денег» - дело о взятке в $19 000, в котором замешаны сотрудники УБОП, начал рассматривать суд в Костанае
Бахытбеку Дисюкову. Что то фамилия - знакомая. Кажется был такой начальник ДВД... :-(
24.10.18 15:49
сайлау курманов
«Баха требует денег» - дело о взятке в $19 000, в котором замешаны сотрудники УБОП, начал рассматривать суд в Костанае
преподам уроки как правильно давать и получать взятки, пардон - вознаграждения за услуги , беру очень дорого ,
24.10.18 15:48
olegggon
«Баха требует денег» - дело о взятке в $19 000, в котором замешаны сотрудники УБОП, начал рассматривать суд в Костанае
Очередное доказательство что все бандюки сейчас в полиции работают. Заняты они в основном "зарабатыванием" на себя, а не улучшением криминогенной ситуации. И то, что сейчас полицию опять...
24.10.18 15:35
Сабыр
«Баха требует денег» - дело о взятке в $19 000, в котором замешаны сотрудники УБОП, начал рассматривать суд в Костанае
Катаюсь по полу,с Бека кто-то вымогает деньги)) Смешнее байки не слышал. Понятно что Зайченко не при делах вовсе,посредник. А тема мутная.. За что,интересно,Бек отмечается? ;-)
24.10.18 15:35
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«Баха требует денег» - дело о взятке в $19 000, в котором замешаны сотрудники УБОП, начал рассматривать суд в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

24 октября 2018, 14:56 |  Криминал

На скамье подсудимых - директор ТОО «КостанайПромГаз» Александр Зайченко, которого обвиняют в пособничестве дачи взятки бывшему начальнику УБОП ДВД Костанайской области Бахытбеку Дисюкову.


По версии следствия, Зайченко требовал $19 000 от заслуженного тренера РК по боксу Сапабека Мукушева в обмен на покровительство со стороны УБОП.

Главное судебное разбирательство по этому делу прошло сегодня, 24 октября, в суде № 2 Костаная.

В обвинительном заключении, которое зачитал прокурор Дюсен ШАКИРОВ, сказано, что в отношении Мукушева было заведено уголовное дело - он состоял на учете, как участник ОПГ. Зайченко об этом знал и в июле 2018 года предложил Мукушеву, как своему давнему приятелю, решить все проблемы через начальника УБОП с помощью взятки.


Об этом Мукушев известил сотрудников антикоррупционной службы. Вечером 17 июля, во время получения взятки, Александр Зайченко был задержан с поличным в дачном домике Мукушева в СО «Геолог».

В этом деле в качестве обвиняемого проходит только Зайченко. Дело Бахытбека Дисюкова и старшего оперуполномоченного УБОП Андрея Болотских, который, согласно данным следствия, тоже оказывал давление на Мукушева и его супругу с целью выбить с них деньги, выделено в отдельное производство.

В отношении Зайченко избрана мера пресечения в виде залога. Главный потерпевший, Сапабек Мукушев, на заседание не пришел, так как уехал в командировку. Показания суду давала его супруга Тамара МУКУШЕВА, тоже признанная потерпевшей.


Она рассказала, что Александра Зайченко до этого случая лично не знала, хотя супруг с ним общался очень давно. Познакомились Мукушева и Зайченко 9 июля, тогда он ей лично сказал, что от Сапабека Мукушева требуют деньги за прекращение уголовного дела.

- Когда я стала задавать вопросы о том, куда пойдут эти деньги, действительно ли прекратят уголовное дело, он всячески юлил и выкручивался, - пояснила суду Тамара Мукушева. - Зайченко сказал, что я должна привезти эти деньги на следующий день, 10 июля, до 10.00. Муж в это время был в Турции по работе. Я знала, кто и почему требует эти деньги, муж мне говорил, но Зайченко сказал, что это какой-то долг. Но у моего супруга нет долгов. На мои прямые вопросы Зайченко не отвечал, ссылаясь на то, что нас могут записывать. 10 июля я встретилась с ним снова, сказала, что денег я ему не дам, чтобы он прекратил звонить моему мужу и чтобы Баха (Бахытбек Дисюков - «НГ») успокоился. Зайченко сказал, что люди из Астаны на моего мужа очень злы, и если мы не отдадим эти деньги в срок, то это будет чревато последствиями. Скорее всего, лишением свободы для моего супруга.

По словам Тамары Мукушевой, им домой звонили сотрудники полиции и искали ее мужа, пока тот был в Турции. Ей лично по ватсапу Андрей Болотских, старший оперуполномоченный УБОП, прислал фото повестки для Сапабека Мукушева, затем звонил и говорил: «Баха требует денег!».


Корреспонденту «НГ» после заседания Тамара Мукушева пояснила, что в 2015 году на ее мужа было заведено уголовное дело по статье «Хищение» - Сапабека Мукушева обвиняли в растрате бюджетных 200 000 тенге, предназначенных на спортивные нужды. Но дело прекратили за отсутствием состава преступления. С тех пор, по словам Мукушевой, и началось преследование ее мужа Бахытбеком Дисюковым. Делал начальник УБОП это не сам, а через других людей - например, того же Болотских. Сначала он требовал $10 000, потом снова ту же сумму, пугая, что дело будет снова возобновлено.

- Этим делом как раз занимался УБОП, - отметила Тамара Мукушева. - Сейчас Дисюков там уже не работает, его отстранили, он теперь и. о. начальника Костанайского РОВД. Те два раза мой муж деньги Дисюкову не давал, поэтому Болотских ему и говорил: «Баха очень злой, ему нужно эти деньги отдавать в Астану за покровительство». Ставки повысились, и Дисюков в июле стал требовать уже почти $20 000. Как к этому подключился Зайченко, я не понимаю. Он и друг моего мужа, и друг Дисюкова. Думаю, Дисюков его просто использовал. Мы вообще, зная всю эту ситуацию, хотели отдать эти деньги лично в руки Дисюкову, но он выбрал себе пешку, посредника, чтобы обезопасить себя.

Когда Тамара Мукушева узнала о новом факте вымогательства со стороны Дисюкова, она написала заявление в антикоррупционную службу именно на него, а не на Зайченко. Потерпевшая подчеркивает, что их цель с супругом - наказать экс-начальника УБОП.

- Процесс передачи денег Зайченко Дисюкову был записан на камеру, - рассказала Мукушева. - Он поздно ночью вышел из дома к Зайченко, сел в машину, но когда тот собрался передать деньги, Дисюков резко отказался, не взял их и выбежал из машины. То есть, железных доказательств нет, он ведь не взял денег. Сначала Болотских, а потом Зайченко говорили моему мужу, что Дисюков требует денег. Сам он этого не делал.

У Сапабека Мукушева давние отношения с правоохранительными органами. В 1996 году он застрелил тренера по боксу Виталия Севастьянова и уехал из Казахстана. Через несколько лет его удалось найти в одной из тюрем Чехии, где Мукушев с поддельными документами на имя уроженца Ташкента Григория Гранитовича Пака отбывал наказание за вымогательство. С помощью экспертиз удалось доказать, что Мукушев и Пак - это один человек. Через 1,5 года его экстрадировали в Казахстан и осудили за убийство на 7,5 лет. Однако фактически Мукушев провел в тюрьме только 2 года, выйдя по УДО.


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* Сабыр
Re: «Баха требует денег» - дело о взятке в $19 000, в котором...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 24.10.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Катаюсь по полу,с Бека кто-то вымогает деньги)) Смешнее байки не слышал. Понятно что Зайченко не при делах вовсе,посредник. А тема мутная.. За что,интересно,Бек отмечается? ;-)
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§ olegggon
Re: «Баха требует денег» - дело о взятке в $19 000, в котором...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 927
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 24.10.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередное доказательство что все бандюки сейчас в полиции работают. Заняты они в основном "зарабатыванием" на себя, а не улучшением криминогенной ситуации. И то, что сейчас полицию опять переименовывают в полицию и форму менять собрались, никакого улучшения на этом фронте не ожидается.
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§ сайлау курманов
Re: «Баха требует денег» - дело о взятке в $19 000, в котором...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2877
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.10.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
преподам уроки как правильно давать и получать взятки, пардон - вознаграждения за услуги , беру очень дорого ,
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§ drakon
Re: «Баха требует денег» - дело о взятке в $19 000, в котором...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14900
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.10.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Бахытбеку Дисюкову.

Что то фамилия - знакомая.
Кажется был такой начальник ДВД?... :-(
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