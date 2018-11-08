Обвиняемый в пособничестве дачи взятки экс-начальнику УБОП ДВД Костанайской области готов заключить процессуальное соглашение

Очередное судебное заседание по уголовному делу, фигурантами которого являются такие известные в области лица, как директор ТОО «КостанайПромГаз» Александр ЗАЙЧЕНКО, бывший начальник УБОП ДВД Бахытбек ДИСЮКОВ и заслуженный тренер РК по боксу Сапабек МУКУШЕВ, продолжилось сегодня, 8 ноября.

Согласно материалам дела, Зайченко требовал от Мукушева $19 000 в обмен на покровительство со стороны экс-начальника УБОП. Покровительство Мукушеву Зайченко обещал в связи с тем, что боксер состоял на учете, как участник ОПГ. Зайченко об этом знал и предложил своему другу Мукушеву решение проблем с помощью взятки, которую якобы требовал Дисюков.

Но жена Мукушева Тамара МУКУШЕВА сообщила об этом сотрудникам антикоррупционной службы, поэтому вечером 17 июля Александр Зайченко был задержан с поличным в дачном домике Мукушева в СО «Геолог» при получении взятки.

В деле также фигурирует старший оперуполномоченный УБОП Андрей БОЛОТСКИХ, который, по данным следствия, тоже оказывал давление на Мукушева и его жену, пытаясь получить с них деньги. Однако обвиняемым по этому делу проходит только Александр Зайченко, супруги Мукушевы являются потерпевшими, а Дисюков и Болотских — свидетелями. Кстати, оба полицейских должны были дать показания на сегодняшнем суде, но, по словам прокуроров, оказались в командировках, как и Сапабек Мукушев, который не был и на прошлом судебном заседании.

В связи с этим сегодня были допрошены свидетели со стороны защиты. В их числе — директор ФК «Тобол» Николай ПАНИН, заслуженные тренеры Николай ЧЕРНЕНЬКИЙ и Василий ЛАВРИНЕНКО. Все они дали исключительно положительную характеристику подсудимому и рассказали, какую финансовую помощь он оказывал для развития костанайского спорта.

- Я знаю Зайченко около 18 лет. Он неоднократно давал деньги на изготовления спортивного оборудования, на отопление, на покупку футбольных ворот для детей, - сообщил Николай Панин. - В 2013-2014-х годах оказывал финансовую помощь Дворцу спорта. Могу сказать о нем только хорошее. Много чего делал для спорта. Ни за что денег он не брал!

- Зато с нас брал! - негромко, но эмоционально отреагировала Мукушева.

- Есть ли у него друзья среди сотрудников правоохранительных органов и общается ли он с ними? - поинтересовалась адвокат потерпевшего Мукушева Зайра АИШЕВА.

Панин ответил отрицательно. Второй свидетель Николай ЧЕРНЕНЬКИЙ рассказал, что знает Зайченко с 10 лет, был его тренером в спортивной школе бокса.

- Одно время я работал в управлении спорта, - пояснил Черненький. - Денег на поездки на соревнования выделялось мало, лично мне, как судье международной категории, помогал Зайченко. В частности, в конце 90-х оплачивал мои поездки на соревнования в Тайланд, Филиппины, Германию. Сотрудников правоохранительных органов среди его друзей никогда не видел, проблем с законом у него не было.

Третий свидетель Василий ЛАВРИНЕНКО также сообщил, что Зайченко помогал ему с выездами на соревнования в Турцию, Венгрию, Китай. Лавриненко заявил, что он удивлен тому, что Зайченко «может здесь находиться».

- Конечно, впечатляет, что уважаемые аксакалы пришли поддержать подсудимого, защита хорошо поработала, - с юмором отреагировал судья — Но в основном, наверное, работала на прессу.

- Мы не знали, что будет пресса, - отметил адвокат Зайченко Дмитрий ЛЕЛЕКОВ.

После чего произвел по-настоящему незабываемое впечатление на суд. Сначала Лелеков очень долго и в подробностях спрашивал потерпевшую Мукушеву, какого числа она пришла в антикоррупционную службу, в какое время, когда именно написала заявление о вымогательстве и т.д. Тамара Мукушева настаивала на том, что обратилась в антикоррупционную службу 3 июля днем, «когда была хорошая погода и светило солнце». Однако Лелеков представил на обозрение суду заявление, которое она написала 2 июля в 19.50 и талон уведомления ей не выдавался. В связи с этим судья попросил принести имеющиеся в деле материалы. В частности, заявление Мукушевой. В итоге оказалось, что имеется два заявления: одно датировано 2 июля, второе — 3 июля.

- Заявление не было зарегистрировано 2 июля, потому что оно без даты и штемпеля, - пояснил Лелеков. - Получается регистрация проводилась задним числом. И еще в подлинном заявлении Мукушевой отсутствует штемпель регистрации в ЕРДР. Как дело может быть зарегистрировано в ЕРДР без штемпеля? Если не зарегистрировано, значит является незаконным.

- Прокуроры, надеюсь, вы выводы сделаете! - возмутился судья. - Визуально Лелеков вам носом тычет!

Сама Тамара Мукушева в итоге вспомнила, что, действительно, приходила в антикоррупционную службу вечером 2 июля, в тот же день написала заявление и в тот же день ее допросили. Почему антикоррупционщики зарегистрировали заявление 3 июля — не понимает. Лелеков посчитал, что антикоррупционщики решили «заморозить» документы Мукушевой. Судья поручил с этим разобраться прокурорам.

Но главная сенсация ждала участников процесса в самом финале судебного заседания. Подсудимый Зайченко заявил, что готов заключить процессуальное заключение о полном признании вины при условии, что потерпевшие будут не против. Гособвинение попросило время на заключение процессуального соглашение. Очередное судебное заседание судья назначил на 20 ноября.