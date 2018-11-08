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08.11.18 22:32
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211
Флуд и оффтопик (часть 3)
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Обвиняемый в пособничестве дачи взятки экс-начальнику УБОП ДВД Костанайской области готов заключить процессуальное соглашение

Ольга ЛИХОГРАЙ

8 ноября 2018, 15:27 |  Криминал

Очередное судебное заседание по уголовному делу, фигурантами которого являются такие известные в области лица, как директор ТОО «КостанайПромГаз» Александр ЗАЙЧЕНКО, бывший начальник УБОП ДВД Бахытбек ДИСЮКОВ и заслуженный тренер РК по боксу Сапабек МУКУШЕВ, продолжилось сегодня, 8 ноября.

Согласно материалам дела, Зайченко требовал от Мукушева $19 000 в обмен на покровительство со стороны экс-начальника УБОП. Покровительство Мукушеву Зайченко обещал в связи с тем, что боксер состоял на учете, как участник ОПГ. Зайченко об этом знал и предложил своему другу Мукушеву решение проблем с помощью взятки, которую якобы требовал Дисюков.

Но жена Мукушева Тамара МУКУШЕВА сообщила об этом сотрудникам антикоррупционной службы, поэтому вечером 17 июля Александр Зайченко был задержан с поличным в дачном домике Мукушева в СО «Геолог» при получении взятки.

В деле также фигурирует старший оперуполномоченный УБОП Андрей БОЛОТСКИХ, который, по данным следствия, тоже оказывал давление на Мукушева и его жену, пытаясь получить с них деньги. Однако обвиняемым по этому делу проходит только Александр Зайченко, супруги Мукушевы являются потерпевшими, а Дисюков и Болотских — свидетелями. Кстати, оба полицейских должны были дать показания на сегодняшнем суде, но, по словам прокуроров, оказались в командировках, как и Сапабек Мукушев, который не был и на прошлом судебном заседании.

В связи с этим сегодня были допрошены свидетели со стороны защиты. В их числе — директор ФК «Тобол» Николай ПАНИН, заслуженные тренеры Николай ЧЕРНЕНЬКИЙ и Василий ЛАВРИНЕНКО. Все они дали исключительно положительную характеристику подсудимому и рассказали, какую финансовую помощь он оказывал для развития костанайского спорта.

- Я знаю Зайченко около 18 лет. Он неоднократно давал деньги на изготовления спортивного оборудования, на отопление, на покупку футбольных ворот для детей, - сообщил Николай Панин. - В 2013-2014-х годах оказывал финансовую помощь Дворцу спорта. Могу сказать о нем только хорошее. Много чего делал для спорта. Ни за что денег он не брал!

- Зато с нас брал! - негромко, но эмоционально отреагировала Мукушева.

- Есть ли у него друзья среди сотрудников правоохранительных органов и общается ли он с ними? - поинтересовалась адвокат потерпевшего Мукушева Зайра АИШЕВА.

Панин ответил отрицательно. Второй свидетель Николай ЧЕРНЕНЬКИЙ рассказал, что знает Зайченко с 10 лет, был его тренером в спортивной школе бокса.

- Одно время я работал в управлении спорта, - пояснил Черненький. - Денег на поездки на соревнования выделялось мало, лично мне, как судье международной категории, помогал Зайченко. В частности, в конце 90-х оплачивал мои поездки на соревнования в Тайланд, Филиппины, Германию. Сотрудников правоохранительных органов среди его друзей никогда не видел, проблем с законом у него не было.

Третий свидетель Василий ЛАВРИНЕНКО также сообщил, что Зайченко помогал ему с выездами на соревнования в Турцию, Венгрию, Китай. Лавриненко заявил, что он удивлен тому, что Зайченко «может здесь находиться».

- Конечно, впечатляет, что уважаемые аксакалы пришли поддержать подсудимого, защита хорошо поработала, - с юмором отреагировал судья — Но в основном, наверное, работала на прессу.

- Мы не знали, что будет пресса, - отметил адвокат Зайченко Дмитрий ЛЕЛЕКОВ.

После чего произвел по-настоящему незабываемое впечатление на суд. Сначала Лелеков очень долго и в подробностях спрашивал потерпевшую Мукушеву, какого числа она пришла в антикоррупционную службу, в какое время, когда именно написала заявление о вымогательстве и т.д. Тамара Мукушева настаивала на том, что обратилась в антикоррупционную службу 3 июля днем, «когда была хорошая погода и светило солнце». Однако Лелеков представил на обозрение суду заявление, которое она написала 2 июля в 19.50 и талон уведомления ей не выдавался. В связи с этим судья попросил принести имеющиеся в деле материалы. В частности, заявление Мукушевой. В итоге оказалось, что имеется два заявления: одно датировано 2 июля, второе — 3 июля.

- Заявление не было зарегистрировано 2 июля, потому что оно без даты и штемпеля, - пояснил Лелеков. - Получается регистрация проводилась задним числом. И еще в подлинном заявлении Мукушевой отсутствует штемпель регистрации в ЕРДР. Как дело может быть зарегистрировано в ЕРДР без штемпеля? Если не зарегистрировано, значит является незаконным.

- Прокуроры, надеюсь, вы выводы сделаете! - возмутился судья. - Визуально Лелеков вам носом тычет!

Сама Тамара Мукушева в итоге вспомнила, что, действительно, приходила в антикоррупционную службу вечером 2 июля, в тот же день написала заявление и в тот же день ее допросили. Почему антикоррупционщики зарегистрировали заявление 3 июля — не понимает. Лелеков посчитал, что антикоррупционщики решили «заморозить» документы Мукушевой. Судья поручил с этим разобраться прокурорам.

Но главная сенсация ждала участников процесса в самом финале судебного заседания. Подсудимый Зайченко заявил, что готов заключить процессуальное заключение о полном признании вины при условии, что потерпевшие будут не против. Гособвинение попросило время на заключение процессуального соглашение. Очередное судебное заседание судья назначил на 20 ноября.


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Комментарии к новости
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§ Сабыр
Re: Обвиняемый в пособничестве дачи взятки экс-начальнику УБОП...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 08.11.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цирк да и только.. Сделали Зайченко крайним. Противно наблюдать за всем этим. Предпринимателям Костаная и области слабо рассказать о встречах в их офисах,ларькам,магазинах и т.д. с заслуженным тренером и его "ПРОСЬБАХ"? А то смотрите,он оказывается потерпевший))
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§ drakon
Re: Обвиняемый в пособничестве дачи взятки экс-начальнику УБОП...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15031
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.11.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

а Дисюков и Болотских —

Если я правильно - знаю,
это потомки таких же ментов... :lol:
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§ kbkz1980
Re: Обвиняемый в пособничестве дачи взятки экс-начальнику УБОП...
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 3847
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.11.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то всё очень интересно
Пошто не сам тренер РК писал заяву ,а его жена.
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* 211
Re: Обвиняемый в пособничестве дачи взятки экс-начальнику УБОП...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5947
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.11.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько олигархов судятся из за каких то несчастных 20ти штук..
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§ pro100tak
Re: Обвиняемый в пособничестве дачи взятки экс-начальнику УБОП...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 304
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 08.11.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отголоски старых войнушек "по красному, по черному". И те и те так сильно друг с другом обниматься стали на рубеже тысячелетий, чуть ли не целуясь в губы, политика была тогда такая. Генерал один был ответственным за уничтожение понятия "криминалитет", чтобы не было типа "воров в законе". И это правильно. В такой маленькой по численности стране должна править только власть. Но жаль, что некоторые звездпредержащие менты подумали, что поляну для них расчистили. Вроде как не должна она свободной (поляна эта) остаться. Цитата:
Сабыр:
Цирк да и только..
. Не могу сказать точно, какое место Бека в этой схеме. Мне тут сказали, что я не прав насчет того, что Бек сопротивляется и хочет держать свое место под солнцем. Да только там все занято, нет мест. И с любой разборкой лучше сразу в прокуратуру или в любое УСБ. Еще и документируя сразу, записывать все, вытаскивая их на улицу. В эти органы с телсмартом не зайдешь.
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