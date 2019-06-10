Кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов прокомментировал данные экзитполов

Позиционировавший себя как кандидат от оппозиции Амиржан Косанов в ночь на 10 июня прокомментировал результаты двух экзитополов, опубликованные после полуночи, передает Радио Азаттык. Согласно этим двум опросам у избирательных участков, кандидат партии «Нур Отан» и действующий президент Касым-Жомарт Токаев набрал около 70 процентов голосов. Сам Косанов занял второе место, набрав около 15 процентов.

Фото azattyq.org

В своем выступлении выдвинутый движением «Улт тагдыры» Косанов назвал одной из причин своего поражения то, что он не был «кандидатом от объединенной оппозиции», а также «пресловутый бойкот», объявленный «некоторыми бывшими коллегами по демократическому лагерю, которые находятся за рубежом».

Он также заявил, что «видел по телеэкрану [в ходе голосования], что транзит власти [Казахстане] все-таки будет проходить с участием народа, с участием его мнений». Косанов добавил, что Касым-Жомарт Токаев, по его мнению, «еще раз подтвердил свои намерения вести диалог с обществом, терпимости к инакомыслию, особенно к альтернативному мнению со стороны молодежи», и поздравил того с «победой».

Одновременно с голосованием на президентских выборах 9 июня в стране проходили несанкционированные акции протеста и массовые задержания граждан, призывавших бойкотировать избирательный процесс. По официальным данным, в Нур-Султане и Алматы задержали не менее 500 человек. В процессе задержаний в полицию увозили и находившихся при исполнении служебных обязанностей журналистов.

Амиржан Косанов опубликовал в Facebook видеообращение, где выразил свое мнение о митингах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Уважаемые казахстанцы, проведение митингов и бойкота выборам в Алматы и Нур-Султане, организованное иностранным псевдооппозиционером, было незаконным. Тем более в день выборов президента. Компетентные органы отреагировали. Я хочу сделать заявление: сейчас Казахстан стоит перед большими изменениями. Поэтому, находясь за границей, сидеть, пить кофе в кафе и наталкивать народ на такое во время выборов, вместо того чтобы дать людям воспользоваться своим конституционным правом, изначально зная, что они преступят закон и будут наказаны, подстрекать, - это самая настоящая политическая провокация и подлость. В это событие вовлекли молодежь. Наша молодежь заблуждается, придерживаясь псевдодемократических позиций. Поэтому я хочу сказать, что за этим движением стоит большой злой умысел", - заявил Амиржан Косанов.

Прошедшие выборы стали шестыми по счету в новейшей истории Казахстана и четвертыми внеочередными. Центризбирком сообщил, что явка на них достигала 77,4 процента.

Днем 10 июня ЦИК огласила предворительные результаты выборов. Действующий президент Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах, набрав 70,76% голосов. Амиржан Косанов набрал 16,02% голосов.