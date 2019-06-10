ЦИК огласила предварительные итоги выборов: победил Токаев

Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов, передает Informburo.kz.

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10 июня Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги внеочередных выборов президента Казахстана.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по данным Центризбиркома, победил на внеочередных президентских выборах. Он набрал 70,76% голосов избирателей. За него проголосовали 6,5 млн человек.

Голоса распределились следующим образом: