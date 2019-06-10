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ЦИК огласила предварительные итоги выборов: победил Токаев

10 июня 2019, 12:01 |  Государство

Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов, передает Informburo.kz.

Фото sputniknews.kz

10 июня Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги внеочередных выборов президента Казахстана.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по данным Центризбиркома, победил на внеочередных президентских выборах. Он набрал 70,76% голосов избирателей. За него проголосовали 6,5 млн человек.

Голоса распределились следующим образом:

  1. Жамбыл Ахметбеков от Коммунистической народной партии Казахстана – 167 тысяч голосов или 1,83%;
  2. Дания Еспаева от демократической партии "Ак жол" – 478 тысяч голосов или 5,2%;
  3. Амиржан Косанов – претендент от движения "Ұлт тағдыры" – 1,4 млн голосов или 16,02%;
  4. Толеутай Рахимбеков от партии "Ауыл" – 294 тысячи голосов или 3,2%;
  5. Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов – 190 тысяч голосов или 2,07%;
  6. Касым-Жомарт Токаев от партии Nur Otan – 6 504 054 голоса или 70,76%;
  7. Сади-Бек Тугел от общественного объединения "Ұлы дала қырандары" – 0,92%.
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Комментарии к новости
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§ elektron
Re: ЦИК огласила предварительные итоги выборов: победил Токаев
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3014
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.06.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Касым-Жомарт Токаев от партии Nur Otan – %;//

??? :-x
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§ elektron
Re: ЦИК огласила предварительные итоги выборов: победил Токаев
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3014
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.06.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов, передает//

Как таг? по моим расчётам 69,96% получается? ;-)
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§ elektron
Re: ЦИК огласила предварительные итоги выборов: победил Токаев
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3014
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.06.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сумма процентов при сложении даёт результат в 30,04% + 70,76% = 100,8% получается? :-x
Так и поверить можно в мать божью! :lol:
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§ Rexyn
Re: ЦИК огласила предварительные итоги выборов: победил Токаев
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 129
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 10.06.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
//Касым-Жомарт Токаев от партии Nur Otan – %;// ??? :-x

исправили, спасибо
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§ Rexyn
Re: ЦИК огласила предварительные итоги выборов: победил Токаев
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 129
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 10.06.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Сумма процентов при сложении даёт результат в 30,04% + 70,76% = 100,8% получается? :-x

Перепроверили еще в другом источнике.
У Косанова 16,02 вместо 16,2
У Таспихова 2,07 вместо 2,7
У Ахметбекова 1,83 вместо 1,82

Теперь сходится
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§ Vital
ЦИК огласила предварительные итоги выборов: победил Токаев
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7683
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну это смотря с какой стороны смотреть. Если считать как в школе, то да, будет 100.8%. А если считать бюллетени на выборах то тогда все правильно получается 100%. Ты просто слишком долго живёшь в Европе. Тебе проветрится пора.)))
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