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ЦИК огласила предварительные итоги выборов: победил Токаев
10 июня 2019, 12:01 | Государство
Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов, передает Informburo.kz.
Фото sputniknews.kz
10 июня Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги внеочередных выборов президента Казахстана.
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по данным Центризбиркома, победил на внеочередных президентских выборах. Он набрал 70,76% голосов избирателей. За него проголосовали 6,5 млн человек.
Голоса распределились следующим образом:
- Жамбыл Ахметбеков от Коммунистической народной партии Казахстана – 167 тысяч голосов или 1,83%;
- Дания Еспаева от демократической партии "Ак жол" – 478 тысяч голосов или 5,2%;
- Амиржан Косанов – претендент от движения "Ұлт тағдыры" – 1,4 млн голосов или 16,02%;
- Толеутай Рахимбеков от партии "Ауыл" – 294 тысячи голосов или 3,2%;
- Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов – 190 тысяч голосов или 2,07%;
- Касым-Жомарт Токаев от партии Nur Otan – 6 504 054 голоса или 70,76%;
- Сади-Бек Тугел от общественного объединения "Ұлы дала қырандары" – 0,92%.
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Европе выгодно продавать Казахстану старые ветряки - Бозумбаев
кто потом будет заниматься утилизацией ветроэлектростанций, когда через три года они выйдут из строя. Продать дальше, в Сомали :lol:
За Токаева проголосовало 70,13 процента - exit poll
А мне понравилось За Чака Норриса )))
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Короче, без вариантов. Только в реку.
Европе выгодно продавать Казахстану старые ветряки - Бозумбаев
Вменяемые речи произносит парень. Странно что дизель дороже бензина.
ЦИК огласила предварительные итоги выборов: победил Токаев
elektron: Ну это смотря с какой стороны смотреть. Если считать как в школе, то да, будет 100.8%. А если считать бюллетени на выборах то тогда все правильно получается 100%. Ты просто слишком...