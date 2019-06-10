Как проходили выборы президента в Казахстане. Обзор прессы
19 нарушений выборного законодательства зафиксировано в Казахстане. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Булат Дембаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Радио Азаттык
- В городах Нур-Султан, Алматы, Алматинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях установлено 19 нарушений выборного законодательства. Это незаконная агитация, выдача гражданам на руки по нескольку бюллетеней, вброс в урну по два-три бюллетеня и голосование на двух участках, - сказал Дембаев на брифинге в ЦИК.
Прокурорами возбуждено 18 административных дел. По фактам выдачи нескольких бюллетеней - 12 дел по статье 110 КоАП, по фактам голосования в двух и более участках - 6.
Не обошлось и без протестов, сообщает радио Азаттык. По данным СМИ, сотни людей в Нур-Султане, Алматы вышли на площади, чтобы заявить о бойкоте выборам президента. Задержания прошли в столице, Алматы, Шымкенте.
Задержания в день выборов в Алматы. Фото Радио Азаттык
Ранее генеральная прокуратура выступила с предостережением об ответственности за нарушение правил проведения мирных собраний в связи с тем, что «в социальных сетях распространяются призывы к организации и участию в несанкционированных митингах 9 и 10 июня».
Алматы 9 июня. Фото Радио Азаттык
9 июня, в день внеочередных президентских выборов, в центре Алматы полицейские задержали около сотни человек, скандировавших «Бойкот!». Собравшиеся назвали проходящую электоральной кампанию нечестной. В задержаниях участвовали сотрудники спецподразделений полиции.
Среди задержанных оказались и журналисты, освещавшие выступления. С площади увезли корреспондента Азаттыка Петра Троценко, журналиста AFP Криса Риклтона, наблюдавшего за ходом протестов сотрудника Казахстанского бюро по правам человека Дмитрий Тихонова.
Петра Троценко продержали в Бостандыкском управлении полиции около часа.
- Взяли показания, допросили вместе с другими задержанными, хотя я много раз повторял, что журналист. Затем зашел мужчина в штатском, который спросил "Кто тут Троценко?" Я сказал, что это я. Меня освободили. Мужчина в полицейской форме спросил, почему я сразу не сказал, что являюсь журналистом. Я сказал, что говорил это много раз, но меня не слушали», - сказал он после освобождения.
Мира Ритманн, старший исследователь по Центральной Азии международной правозащитной организации Human Rights Watch, в своем аккаунте в Twitter'е заявила, что журналисты были задержаны «при выполнении своих профессиональных обязанностей», а остальные люди – «при попытке использовать свое право на мирный протест».
Министерство внутренних дел позже прокомментировало задержания. Первый заместитель главы МВД Марат Кожаев на брифинге в столице после настойчивых требований журналистов назвать количество задержанных в Алматы, Нур-Султане и других городах, сказал, что задержано «около сотни человек». Он добавил, что не в курсе задержаний журналистов, освещавших несанкционированные акции.
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