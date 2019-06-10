Как проходили выборы президента в Казахстане. Обзор прессы

19 нарушений выборного законодательства зафиксировано в Казахстане. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Булат Дембаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сложенные вместе бюллетени в урне на избирательном участке № 152. Шымкент. Фото Радио Азаттык

- В городах Нур-Султан, Алматы, Алматинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях установлено 19 нарушений выборного законодательства. Это незаконная агитация, выдача гражданам на руки по нескольку бюллетеней, вброс в урну по два-три бюллетеня и голосование на двух участках, - сказал Дембаев на брифинге в ЦИК.

Прокурорами возбуждено 18 административных дел. По фактам выдачи нескольких бюллетеней - 12 дел по статье 110 КоАП, по фактам голосования в двух и более участках - 6.

Не обошлось и без протестов, сообщает радио Азаттык. По данным СМИ, сотни людей в Нур-Султане, Алматы вышли на площади, чтобы заявить о бойкоте выборам президента. Задержания прошли в столице, Алматы, Шымкенте.

Задержания в день выборов в Алматы. Фото Радио Азаттык

Ранее генеральная прокуратура выступила с предостережением об ответственности за нарушение правил проведения мирных собраний в связи с тем, что «в социальных сетях распространяются призывы к организации и участию в несанкционированных митингах 9 и 10 июня».

Алматы 9 июня. Фото Радио Азаттык

9 июня, в день внеочередных президентских выборов, в центре Алматы полицейские задержали около сотни человек, скандировавших «Бойкот!». Собравшиеся назвали проходящую электоральной кампанию нечестной. В задержаниях участвовали сотрудники спецподразделений полиции.

Среди задержанных оказались и журналисты, освещавшие выступления. С площади увезли корреспондента Азаттыка Петра Троценко, журналиста AFP Криса Риклтона, наблюдавшего за ходом протестов сотрудника Казахстанского бюро по правам человека Дмитрий Тихонова.

Петра Троценко продержали в Бостандыкском управлении полиции около часа.

- Взяли показания, допросили вместе с другими задержанными, хотя я много раз повторял, что журналист. Затем зашел мужчина в штатском, который спросил "Кто тут Троценко?" Я сказал, что это я. Меня освободили. Мужчина в полицейской форме спросил, почему я сразу не сказал, что являюсь журналистом. Я сказал, что говорил это много раз, но меня не слушали», - сказал он после освобождения.

Полицейские идут в сторону собравшихся на протест. Нур-Султан, 9 июня 2019 года. Фото Радио Азаттык

В Нур-Султане задержания проходили у дворца «Жастар», где собрались несколько сотен граждан. Люди пришли туда с голубыми воздушными шарами и скандировали: «Алга, Казахстан!», «Бостандык!» («Свобода!»), требуя честных выборов.

На месте протестов задержали репортера Азаттыка Санию Тойкен, находившуюся там по заданию редакции. Журналист вела прямую трансляцию в Facebook’е. Через некоторое время ее отпустили из Есильского отделения полиции, куда доставили с другими задержанными.

Задержания около 20 человек прошли в Шымкенте. Собравшиеся на пересечении улиц Момышулы и Тауке-хана люди ничего не скандировали, однако полицейские затолкали их в машины. На вопрос корреспондента Азаттыка о том, за что их задерживают, полицейские заявили: «Для установления личности».