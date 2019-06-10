За Токаева проголосовало 70,13 процента - exit poll

Озвучены результаты exit poll от института "Қоғамдық пікір", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Данные озвучила председатель совета института "Қоғамдық пікір" Айнур Мажитова на брифинге в Нур-Султане. Результаты exit poll распределились следующим образом:

Жамбыл Ахметбеков - 3,86 процента

Дания Еспаева - 5,32 процента

Амиржан Косанов - 15,39 процента

Толеутай Рахимбеков - 3,03 процента

Амангельды Таспихов - 1,41 процента

Касым-Жомарт Токаев - 70,13 процента

Садыбек Тугел - 0,86 процента

Интервьюеры опрашивали на 325 избирательных участках, из них 97 в областных центрах, в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, 94 - в малых городах, 143 - в сельских округах.

"Согласно 28 статье "О выборах", институт "Қоғамдық пікір" уведомил ЦИК о намерении проводить предвыборный социологические опросы, включая exil poll. Респондентам был задан один вопрос: "Скажите, за какого кандидата вы проголосовали на президентских выборах РК". С 7 утра до 8 вечера было проведено шесть волн опроса. В результате опрошено 13 200 избирателей, погрешность опроса составляет 3 процента. Во время проведения опроса было задействовано более 350 интервьюеров", - сообщила Айнур Мажитова.

Директор научно-исследовательского центра "Молодежь" Талгат Калиев сообщил, что центр опросил 12 тысяч избирателей на 300 избирательных участках.

"Был опрошен каждый пятый проголосовавший. Погрешность не превышает 3 процентов", - сказал он.

По результатам исследования, Касым-Жомарт Токаев набрал 69,94 процента голосов. Амиржан Косанов набрал 14,96 процента голосов. У Дании Еспаевой - 4,78 процента, у Жамбыла Ахметбекова - 3,06 процента, у Толеутая Рахимбекова - 2,71 процента, у Амангельды Таспихова - 2,63 процента, у Садыбека Тугел - 1,92 процента.

Exit poll на выборах в Казахстане проводят две организации: институт "Қоғамдық пікір" и ТОО НИЦ "Молодежь".