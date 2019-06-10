За Токаева проголосовало 70,13 процента - exit poll
Озвучены результаты exit poll от института "Қоғамдық пікір", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Данные озвучила председатель совета института "Қоғамдық пікір" Айнур Мажитова на брифинге в Нур-Султане. Результаты exit poll распределились следующим образом:
Жамбыл Ахметбеков - 3,86 процента
Дания Еспаева - 5,32 процента
Амиржан Косанов - 15,39 процента
Толеутай Рахимбеков - 3,03 процента
Амангельды Таспихов - 1,41 процента
Касым-Жомарт Токаев - 70,13 процента
Садыбек Тугел - 0,86 процента
Интервьюеры опрашивали на 325 избирательных участках, из них 97 в областных центрах, в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, 94 - в малых городах, 143 - в сельских округах.
"Согласно 28 статье "О выборах", институт "Қоғамдық пікір" уведомил ЦИК о намерении проводить предвыборный социологические опросы, включая exil poll. Респондентам был задан один вопрос: "Скажите, за какого кандидата вы проголосовали на президентских выборах РК". С 7 утра до 8 вечера было проведено шесть волн опроса. В результате опрошено 13 200 избирателей, погрешность опроса составляет 3 процента. Во время проведения опроса было задействовано более 350 интервьюеров", - сообщила Айнур Мажитова.
Директор научно-исследовательского центра "Молодежь" Талгат Калиев сообщил, что центр опросил 12 тысяч избирателей на 300 избирательных участках.
"Был опрошен каждый пятый проголосовавший. Погрешность не превышает 3 процентов", - сказал он.
По результатам исследования, Касым-Жомарт Токаев набрал 69,94 процента голосов. Амиржан Косанов набрал 14,96 процента голосов. У Дании Еспаевой - 4,78 процента, у Жамбыла Ахметбекова - 3,06 процента, у Толеутая Рахимбекова - 2,71 процента, у Амангельды Таспихова - 2,63 процента, у Садыбека Тугел - 1,92 процента.
Exit poll на выборах в Казахстане проводят две организации: институт "Қоғамдық пікір" и ТОО НИЦ "Молодежь".
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Европе выгодно продавать Казахстану старые ветряки - Бозумбаев
кто потом будет заниматься утилизацией ветроэлектростанций, когда через три года они выйдут из строя. Продать дальше, в Сомали :lol:
За Токаева проголосовало 70,13 процента - exit poll
А мне понравилось За Чака Норриса )))
Молочные реки в Костанае
Короче, без вариантов. Только в реку.
Европе выгодно продавать Казахстану старые ветряки - Бозумбаев
Вменяемые речи произносит парень. Странно что дизель дороже бензина.
ЦИК огласила предварительные итоги выборов: победил Токаев
elektron: Ну это смотря с какой стороны смотреть. Если считать как в школе, то да, будет 100.8%. А если считать бюллетени на выборах то тогда все правильно получается 100%. Ты просто слишком...