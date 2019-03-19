Задержан мужчина, ограбивший МФО в Костанае

Им оказался ранее судимый житель города. Об этом сегодня, 19 марта, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Разбойное нападение на офис микрофинансовой организации, расположенной в здании бывшего проектного института по пр. Аль-Фараби, 119, произошло 15 марта, около 19.00.

Злоумышленник приставил нож к шее менеджера МФО и приказал отдать деньги из сейфа. Девушка отдала ему 183 000 тенге, после чего грабитель ушел. Менеджер отошла от шока и сказала о произошедшем вахтерам, те вызвали полицию.

В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские задержали 39-летнего костанайца. Он признался в совершении преступления.