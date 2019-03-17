Разбойное нападение на офис МФО расследуют в Костанае
О том, что полицейские оцепили здание бывшего проектного института по пр. Аль-Фараби, 119, в редакцию "НГ" сообщил очевидец 15 марта, в 19.35. Сейчас в этом здании размещены офисы разных организаций.
Сейчас сотрудники полиции обходят расположенные рядом с местом преступления дома, опрашивают жителей, которые могли видеть подозреваемого в разбойном нападении.
По словам полицейских, примерно в 19 часов неизвестный совершил разбойное нападение на филиал микрофинансовой организации (МФО), который находится на первом этаже.
Злоумышленник приставил нож к шее менеджера МФО и приказал отдать деньги из сейфа. Девушка отдала ему 183 000 тенге, после чего грабитель ушел. Менеджер отошла от шока и сказала о произошедшем вахтерам, те вызвали полицию.
Как сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, по данному факту проводится расследование по ст. 192 УК РК (разбой). Принимаются необходимые меры для раскрытия данного преступления.
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Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
Ваши вопросы редакции и сообществу
Доказательство: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно. Когда выделяете текст мышкой - не отпуская кнопку мыши используйте комбинацию CTRL+C Как видите, работает