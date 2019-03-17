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maxsaf
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
17.03.19 20:12
сайлау курманов
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
17.03.19 20:01
Добринцофф
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
17.03.19 19:55
Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
17.03.19 19:49
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
Доказательство: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно. Когда выделяете текст мышкой - не отпуская кнопку мыши используйте комбинацию CTRL+C Как видите, работает
17.03.19 19:48
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Разбойное нападение на офис МФО расследуют в Костанае

16 марта 2019, 12:50 |  Криминал

О том, что полицейские оцепили здание бывшего проектного института по пр. Аль-Фараби, 119, в редакцию "НГ" сообщил очевидец 15 марта, в 19.35. Сейчас в этом здании размещены офисы разных организаций.

Сейчас сотрудники полиции обходят расположенные рядом с местом преступления дома, опрашивают жителей, которые могли видеть подозреваемого в разбойном нападении.

По словам полицейских, примерно в 19 часов неизвестный совершил разбойное нападение на филиал микрофинансовой организации (МФО), который находится на первом этаже.

Злоумышленник приставил нож к шее менеджера МФО и приказал отдать деньги из сейфа. Девушка отдала ему 183 000 тенге, после чего грабитель ушел. Менеджер отошла от шока и сказала о произошедшем вахтерам, те вызвали полицию. 

Как сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, по данному факту проводится расследование по ст. 192 УК РК (разбой). Принимаются необходимые меры для раскрытия данного преступления.
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Комментарии к новости
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§ Солнышко
Re: Разбойное нападение на офис МФО расследуют в Костанае
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1295
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 16.03.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Впервые человек действительно получил "быстрые деньги", как обещали в этой организации...Хотя я не очень то верю, что грабитель вообще в природе существовал.
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§ Victor Yang
Разбойное нападение на офис МФО расследуют в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11277
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.03.19 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Хотя я не очень то верю, что грабитель вообще в природе существовал.

Жертва сама присвоила? А как же камеры?
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