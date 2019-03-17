Разбойное нападение на офис МФО расследуют в Костанае

О том, что полицейские оцепили здание бывшего проектного института по пр. Аль-Фараби, 119, в редакцию "НГ" сообщил очевидец 15 марта, в 19.35. Сейчас в этом здании размещены офисы разных организаций.

Сейчас сотрудники полиции обходят расположенные рядом с местом преступления дома, опрашивают жителей, которые могли видеть подозреваемого в разбойном нападении.

По словам полицейских, примерно в 19 часов неизвестный совершил разбойное нападение на филиал микрофинансовой организации (МФО), который находится на первом этаже.

Злоумышленник приставил нож к шее менеджера МФО и приказал отдать деньги из сейфа. Девушка отдала ему 183 000 тенге, после чего грабитель ушел. Менеджер отошла от шока и сказала о произошедшем вахтерам, те вызвали полицию.

Как сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, по данному факту проводится расследование по ст. 192 УК РК (разбой). Принимаются необходимые меры для раскрытия данного преступления.