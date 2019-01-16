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alex_60
Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
неправильно. зарплату за январь еще никто не получал. сегодня только 16 число января. поэтому надо считать так. 20914(продукты в мин корзине). 28284(мзп) за декабрь. соответственно на продукты...
16.01.19 12:10
drakon
Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
директор пляжа: ахаха букет красавчик опередил фразой на 7 секунд) Полностью - согласен и с Букетом и Директором... :lol: :oops:
16.01.19 12:05
директор пляжа
Расходы на продукты в РК составляют 56% от минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
ахаха букет красавчик опередил фразой на 7 секунд)
16.01.19 11:55
maxsaf
Полицейские нашли женщину, сообщившую в WhatsApp о разминировании костанайского железнодорожного вокзала
Ольга Колоколова: те, кто ей помог. Остальные не могли знать, что эта инфа заведомо ложная, а значит им ничего по идее не грозит, или я ошибаюсь?
16.01.19 11:47
Ольга Колоколова
Полицейские нашли женщину, сообщившую в WhatsApp о разминировании костанайского железнодорожного вокзала
А за 500,000 тнг средней зарплаты на семью в КЗ никого не накажут??? )Пожалуй воздержатся.Лично мне вотсапных лжеинформаторов не жалко, ибо достали. Но тут есть два важных момента. Во-первых,...
16.01.19 11:39
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Убийство Дениса Тена: для подсудимых запросили по 20 лет лишения свободы

16 января 2019, 11:24 |  Криминал

В Алматы начались прения сторон по делу об убийстве фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр Дениса Тена, сообщает корреспондент Tengrinews.kz из зала суда. На скамье подсудимых находятся Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева.

Коллаж tengrinews.kz

По словам прокурора Куандыка Досова, в ходе судебного разбирательства вина подозреваемых была полностью доказана. Кудайбергенов обвиняется по статьям "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору", "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружи", "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Киясов обвиняется по тем же статьям, кроме кражи. А Толыбаева - по статьям "Кража по предварительному сговору" и "Недонесение о преступлении".

Подсудимые до начала предварительных слушаний / Фото Алмаза Толеке, informburo.kz

"Прошу признать виновным Армана Кудайбергенова и назначить ему по совокупности 20 лет лишения свободы в колонии повышенной безопасности. Прошу признать виновным Нуралы Киясова и назначить ему по совокупности 20 лет лишения свободы в колонии повышенной безопасности. Прошу признать виновной Жанар Толыбаеву и назначить ей по совокупности четыре года лишения свободы", - запросил прокурор Досов.

Ранее подсудимые рассказали свою версию случившегося 19 июля прошлого года. Киясов признал вину в той части, где ему инкриминируют кражу. Однако он не согласен с прокурором, который обвиняет его в убийстве фигуриста.

Денис Тен погиб в результате конфликта с автоворами 19 июля 2018 года на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. По данным государственного обвинения, зеркала с автомобиля Дениса Тена снял Арман Кудайбергенов. Его сообщница Жанар Толыбаева в это время стояла в семи метрах от автомобиля. Но, как сообщается, она не заметила прошедшего мимо нее Дениса Тена. Он в свою очередь, увидев незнакомых людей возле машины, бросился в погоню за Кудайбергеновым. Между Кудайбергеновым и Теном началась драка. В это время Нуралы Киясов вытащил нож из рюкзака, подошел сзади и два раза ударил Дениса Тена ножом в бедренную артерию.

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