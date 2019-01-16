Убийство Дениса Тена: для подсудимых запросили по 20 лет лишения свободы
В Алматы начались прения сторон по делу об убийстве фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр Дениса Тена, сообщает корреспондент Tengrinews.kz из зала суда. На скамье подсудимых находятся Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева.
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По словам прокурора Куандыка Досова, в ходе судебного разбирательства вина подозреваемых была полностью доказана. Кудайбергенов обвиняется по статьям "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору", "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружи", "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Киясов обвиняется по тем же статьям, кроме кражи. А Толыбаева - по статьям "Кража по предварительному сговору" и "Недонесение о преступлении".
Подсудимые до начала предварительных слушаний / Фото Алмаза Толеке, informburo.kz
"Прошу признать виновным Армана Кудайбергенова и назначить ему по совокупности 20 лет лишения свободы в колонии повышенной безопасности. Прошу признать виновным Нуралы Киясова и назначить ему по совокупности 20 лет лишения свободы в колонии повышенной безопасности. Прошу признать виновной Жанар Толыбаеву и назначить ей по совокупности четыре года лишения свободы", - запросил прокурор Досов.
Ранее подсудимые рассказали свою версию случившегося 19 июля прошлого года. Киясов признал вину в той части, где ему инкриминируют кражу. Однако он не согласен с прокурором, который обвиняет его в убийстве фигуриста.
Денис Тен погиб в результате конфликта с автоворами 19 июля 2018 года на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. По данным государственного обвинения, зеркала с автомобиля Дениса Тена снял Арман Кудайбергенов. Его сообщница Жанар Толыбаева в это время стояла в семи метрах от автомобиля. Но, как сообщается, она не заметила прошедшего мимо нее Дениса Тена. Он в свою очередь, увидев незнакомых людей возле машины, бросился в погоню за Кудайбергеновым. Между Кудайбергеновым и Теном началась драка. В это время Нуралы Киясов вытащил нож из рюкзака, подошел сзади и два раза ударил Дениса Тена ножом в бедренную артерию.
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