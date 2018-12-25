Адвокат назвал убийство Дениса Тена заказным
Сторона защиты назвала убийство Дениса Тена заказным, передает корреспондент Tengrinews.kz. Предварительные слушания проходят в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.
Фото ©REUTERS
Адвокат Оксаны Тен - Нурлан Устемиров ходатайствовал о направлении дела прокурору.
"В ходе ознакомления с материалами дела мы обратили внимание на то, что в тех доказательствах, которые представлены, есть существенные противоречия. Их около 14, которые в совокупности указывают на то, что это было заказное преступление, и поэтому для того, чтобы обеспечить полную всесторонность, необходимо привлечь других соучастников. Это подстрекатели, пособники и так далее. Мы считаем, что дело нужно вернуть прокурору для установления их личностей, не назначая главное судебное разбирательство. Если они дадут надлежащую оценку тем доказательствам, которые мы представили, то у них есть право направить дело, а в отношении других лиц вынести в отдельное производство. Все эти доводы мы неоднократно указывали следователю, прокурору и следственному судье, когда писали частную жалобу. Но дело не в том, что нас не устраивает, а дело в том, что не придают значения тем доводам, на которые мы ссылаемся", - сказал он.
По делу проходят Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева.
Арман Кудайбергенов обвиняется по статьям "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору", "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством".
Нуралы Киясов обвиняется по статьям "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" и "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством".
Жанар Толыбаева обвиняется по статьям "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору" и "Недонесение о преступлении".
Объем уголовного дела - 38 томов.
Денис Тен скончался от ножевых ранений 19 июля 2018 года. На фигуриста напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.
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