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dandiv
Видео с грубыми нарушениями ПДД
Козлов я: А дорпол не на красный проезжал. А Вы внимательно видео смотрели? Там далее тоже светофор и там тоже загорелся красный и и знак стоп-линии вроде тоже присутствует. Легковые авто там...
25.12.18 17:44
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Алекс, особенно мне понравился - Автобан, когда мы ехали - домой, в 21 час. Иногда мне казалось, что я один - еду по автобану. Движение было практически - 0... :lol: :oops:
25.12.18 16:02
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: немцы гуся или утку. так вроде. Источник:www.ng.kz Алекс, я заказывал - индейку. Хотел половину домой - взять. Но - забыл. Вес её был - 6,8 кг. Ещё не - запечённой. Ваще надо было...
25.12.18 15:58
Гога
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
maxsaf А доставка , а настройка , а откат ?? Тут все дорого .
25.12.18 15:51
elektron
Посылки и письма будут принимать в открытом виде с 2019 года в Казахстане
Интересненнько получается. Какого извините лешего, это кого-то касается, что я и кому отправляю? Опять своими законами конституцию нарушают :-x "Право человека на неприкосновенность частной...
25.12.18 15:48
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Адвокат назвал убийство Дениса Тена заказным

25 декабря 2018, 17:27 |  Криминал

Сторона защиты назвала убийство Дениса Тена заказным, передает корреспондент Tengrinews.kz. Предварительные слушания проходят в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.

Фото ©REUTERS

Фото ©REUTERS

Адвокат Оксаны Тен - Нурлан Устемиров ходатайствовал о направлении дела прокурору.

"В ходе ознакомления с материалами дела мы обратили внимание на то, что в тех доказательствах, которые представлены, есть существенные противоречия. Их около 14, которые в совокупности указывают на то, что это было заказное преступление, и поэтому для того, чтобы обеспечить полную всесторонность, необходимо привлечь других соучастников. Это подстрекатели, пособники и так далее. Мы считаем, что дело нужно вернуть прокурору для установления их личностей, не назначая главное судебное разбирательство. Если они дадут надлежащую оценку тем доказательствам, которые мы представили, то у них есть право направить дело, а в отношении других лиц вынести в отдельное производство. Все эти доводы мы неоднократно указывали следователю, прокурору и следственному судье, когда писали частную жалобу. Но дело не в том, что нас не устраивает, а дело в том, что не придают значения тем доводам, на которые мы ссылаемся", - сказал он.

По делу проходят Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева.

Арман Кудайбергенов обвиняется по статьям "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору", "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством".

Нуралы Киясов обвиняется по статьям "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" и "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством".

Жанар Толыбаева обвиняется по статьям "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору" и "Недонесение о преступлении".

Объем уголовного дела - 38 томов.

Денис Тен скончался от ножевых ранений 19 июля 2018 года. На фигуриста напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.
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