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maxsaf
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26.12.18 09:27
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
Эта инфа уже везде. Само собой сразу же вышло опровержение, но это уже не имеет значения. :-(
26.12.18 09:19
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
почитаешь такое, волосы дыбом встанут. нур кз ///Штрафовать детей за разговоры не на казахском языке предложили в Павлодарской области. Следующий сезон в детском лагере планируется провести в стиле...
26.12.18 09:09
maxsaf
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Сыкымы
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Уголовное дело об убийстве Дарьи Махартовой поступило в суд

Ольга ЛИХОГРАЙ

26 декабря 2018, 09:21 |  Криминал

Дело по резонансному убийству 18-летней жительницы Затобольска Дарьи Махартовой поступило в суд по уголовным делам Костанайской области 25 декабря.

Дарья Махартова / Фото из соцсетей

- Дело поступило вчера, - подтвердили «НГ» в пресс-службе суда. - В течение 5 дней судья должен принять его в производство и назначить главное судебное разбирательство (ГСР). Скорее всего, рассматривать дело начнут уже после нового года.

Дарья Махартова, 18-летняя жительница Затобольска, вышла на пробежку вечером 20 июля и не вернулась. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили 21 июля в лесопосадках на выезде из Костаная в сторону п. Затобольск.
Уголовное дело было возбуждено по ст. 99. ч. 5 УК РК (убийство с особой жестокостью).

Подозреваемый в убийстве житель Затобольска был задрежан 30 июля. Чуть раньше были задержаны и арестованы полицейские, которые в день убийства Даши выезжали на место происшествия в район Большого моста, но ничего не обнаружили.

- 20 июля, в 22:16 от оператора «102» ЦОУ УВД Костаная полицейские получили сообщение о том, что на трассе Костанай-Затобольск неустановленный мужчина применяет насилие в отношении женщины, - сообщала 24 июля пресс-служба ДВД. - Приехав на место происшествия, они не осмотрели тщательно близлежащие к дороге лесопосадки, где в это время находилось тело потерпевшей.

Полицейские были приговорены к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении).

В убийстве Дарья Махартовой подозревались два человека, сообщали представители ДП на брифинге в августе. Второй подозреваемый - тоже совершеннолетний. О деталях преступления, дело по которому возбуждалось по статье "Убийство с особой жестокостью" полицейские говорить отказались.

- Физиологический и психологический портрет одного из преступников был составлен заранее, - сообщал на брифинге начальник УВД Костаная Мейрам БАЗАРБАЕВ. - Это был мужчина с широкими бровями, широкими скулами, среднего телосложения. Он находился в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения, от преступления он получил удовольствие и у него осталось желание вновь совершить подобное преступление.

Суд над полицейскими, проявившими халатность при выезде на место преступления, был закрытым. Судебное разбирательство по делу об убийстве Дарьи Махартовой также будет проводиться в закрытом режиме.

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