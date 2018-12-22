Юрий БОНДАРЕНКО: О героях былых времен
Как относиться к литературе тоталитарного прошлого? Этот вопрос прозвучал в острой и интересной статье Расула Жумалы «Литература и вызовы времени», опубликованной в ноябрьском номере журнала «Мысль». Вопрос актуальный. Но что следует за ним? А следует вот что: «… особенно к произведениям пресловутого соцреализма, воспевающим национальных предателей, павликов морозовых и, напротив, клеймящих подлинных патриотов Отечества?»
И это сказано политологом? Но где основания для таких отмашистых суждений, которые, казалось бы, констатируют очевидное? Не буду окунаться в сугубо идеологические споры, а просто приведу то, что запомнилось из произведений упомянутых лет вузовским студентам-первокурсникам. Журналисты, так те даже отвечали на поставленный вопрос письменно. И что же им запало в память? Да очень разное (и, если придираться, то не очень уж и соцреалистическое, но выплывшее из «тоталитарного прошлого» - это точно). Здесь и Андрей Соколов из шолоховской «Судьбы человека», и Василий Теркин, и Лиза Бричкина из «А зори здесь тихие». И Горький, и Маяковский. Если продолжать этот ряд, то как не вспомнить и Алию Молдагулову, и панфиловцев, и Зою Космодемьянскую? И где же тут национальные предатели?
Но вспоминают-то студенты не только это. Ведь речь идет именно об образах, за которыми совсем не обязательно должны скрываться исторические персонажи, либо лихие вояки из легенд. Вспоминают и доктора Живаго, и Ихтиандра, и «Бриллиантовую руку», и гайдаевского Шурика и даже… волка из «Ну, погоди!». Которые тоже, вроде бы, к предателям не имеют никакого отношения.
Правда, тут можно вспомнить имена, которые замалчивались или, наоборот, несправедливо возносились. Но это уже иная тема. Воспевались-то не палачи и деспоты. В образе того же Ленина рисовался пример человека, который мечтал о справедливости и думал о народе. Подчеркиваю: литература сильна именно образами, как моделями должного или недолжного поведения, а не исторической точностью. Последняя – удел историков.
Ну а как же быть с бедным Павликом Морозовым? И это, прежде всего, образ, рожденный трагической участью погибшего мальчика. А уж был ли он пионером – дело десятое. Для тех, кто не в курсе, напомню: согласно известной версии, сельский мальчик Павел донес на своего отца, который поступил не по закону. Я лично не за доносы. Но проблема-то здесь не в примитивном «отцепредательстве», раздуваемом, как мыльные пузыри, еще со времени Перестройки. Речь идет об иерархии ценностей. Вечной и очень болезненной проблеме. Ведь еще в Библии Христос говорил примерно так: «Кто любит отца и мать более, чем меня, то не достоин меня». А как же быть с почитанием родителей? Не явное ли это противоречие? Думаю, что никакого противоречия здесь нет. Просто Христос языком своего времени утверждал важнейшее правило человеческих отношений: то общество прочно, те идеалы сильны, где Общее выше Частного, где для кого-то Бог, для кого-то Государство (и не только) выше клановой, семейной близости.
Не дай бог кому-то из нас сталкиваться непосредственно с таким страшным выбором. Но выбор этот не надуман: представьте , что вы вдруг столкнетесь с теми, кто будет сражаться не за правду и право, а за интересы клана – и тогда даже бедный Павлик может престать перед вами в ином свете.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 0
Всего: 104
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: Сколько у тебя щас время? У вас там 6 поясов как я понял. С нами на сколько разница во времени?
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: Правда интересно. Я например не разу не видел как запреженые барашки детей катают. Первый раз вижу что б малиной кур кормят. Оформи отдельную статью , сделай рассказ о вашей там жизни....
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: Так ты сначала покажи плюшки. Мы оценим, подумаем,обсудим, перемоем кости...))) Ждём друг. Неотказывай))) Даже Лиля подтянулась. Я б на твоём месте не стал бы капризничить :lol: Ей не...
Флуд и оффтопик (часть 3)
kbkz1980: Чем ,хоца спросить? Материальными благами, качеством жизни и прочими плюшками :-)
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: Я бы с радостью, да не хочется лишний раз людям душу травить Чем ,хоца спросить?