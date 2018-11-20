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kbkz1980: На резиденции это никаким боком не скажется. Источник:www.ng.kz Нет конечно. Просто неудобные для власти выводы. kbkz1980: К чему эти все намёки и предположения о причине вашей...
20.11.18 13:17
Ольга Колоколова
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Мне не совсем понятна позиция НГ К чему эти все намёки и предположения о причине вашей блокировки когда нет фактов. Понятия путаете. Факт первый - на сайт нет доступа. Факт второй - провайдер,...
20.11.18 13:05
Серый волк
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Не терпится шпикам из акимата Узнать о том, что думают в НГ, Видать и правда в деле супостаты, И подгорает кое-где уже. 😊 [Исправлено: Серый волк, 20.11.2018 - 09:31]
20.11.18 12:28
kbkz1980
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Victor Yang: Скорее всего, резиденция. Вышла статья-пообсуждали 3 дня. На резиденции это никаким боком не скажется. Во всех обл.они есть и должны быть. Другой вопрос,почему НГ именно при этом...
20.11.18 12:10
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Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на субботней ярмарке в Костанае

Владимир ФАЙЛЬ

20 ноября 2018, 12:41 |  Общество

Ярмарка сельхозпродукции пройдет в Костанае в субботу, 24 ноября на территории крытого павильона по проспекту Абая, 34, район ТД «Емшан». Начало работы в 9:00.

Фото из архива "НГ"

Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области предоставило “НГ” рекомендованные цены: 

Наименование продукции

Ед.

измерения

Рекомендуемые

цены, тенге

говядина

кг

1350-1400

свинина

кг

1150

баранина

кг

1300-1400

конина

кг

1500-1600

мясо птицы (куры)

кг

700-900

колбаса вареная

кг

850

колбаса полукопченая

кг

1100

молоко 1,5-2,5%

литр

170-190

масло сливочное

кг

950-1200

масло СПРЭД

кг

500

яйцо С-1

за десяток

230

макаронные изделия

кг

140

мука высший сорт

кг

100

мука первый сорт

кг

80

хлеб

кг

68

сахар

кг

222

мед

кг

1500

рис

кг

220

масло растительное

кг

330-390

картофель

кг

50-65

морковь

кг

55-75

лук

кг

65-70

капуста

кг

65-70

свекла

кг

55-75



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