В нарушениях ПДД был замечен служебный автомобиль акима Костанайской области
Видео, на котором запечатлен автомобиль марки Lexus 570, передвигающийся по городу с нарушениями правил ПДД, в редакцию "НГ" прислал читатель. На кадрах можно разглядеть номер внедорожника - "001 RK 10". Такой номер закреплен за служебной машиной акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА.
Оригинальное видео длится почти 7 минут. За это время черный Lexus успел преодолеть расстояние от поворота с улицы Энергетиков на проспект Абая до ГАИ. Среди нарушений автор ролика заметил невключенные "поворотники", неоднократное превышение скорости, а также выезд на встречную полосу через двойную сплошную.
Куда так спешил водитель, и находился ли в салоне сам аким - можно только догадываться. Строить предположения легче, если знать, что видео снято около 18.40, а в 19.00 Архимед Мухамбетов присутствовал в филармонии на чествовании игроков ФК "Тобол", взявших в этом году "бронзу" на чемпионате РК по футболу.
"НГ" по этому поводу направит запрос в Департамент полиции Костанайской области.
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