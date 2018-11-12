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kbkz1980
Явку на матч «Тобол» - «Кызылжар» обеспечили за счет детей и бюджетников
лимон: бесплатно раздайте абонементы в спортивные секции А они итак бесплатные
12.11.18 15:34
Ольга Колоколова
Флуд и оффтопик (часть 3)
Теперь непонятно, если хотим разрешить сами какие то наболевшие вопросы, без ругани и оскорблений, это будет расценено как нарушение? Что тут непонятного? Нарушение правил комментирования будет...
12.11.18 15:00
Медный
Явку на матч «Тобол» - «Кызылжар» обеспечили за счет детей и бюджетников
лимон: бесплатно раздайте абонементы в спортивные секции и спортзалы. не при этой экономической формации :lol:
12.11.18 15:00
Kairat stayer
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
maxsaf: Ну там КРС, овцеводство, свиноводство и птица - поголовье. Желательно только область, если есть, но и КЗ пойдет. Источник:www.ng.kz Не онлайн конечно, но маркетинговое исследование...
12.11.18 14:22
bgb
Явку на матч «Тобол» - «Кызылжар» обеспечили за счет детей и бюджетников
про зарплаты футболистов в татарстане: www.youtube.com
12.11.18 13:59
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В нарушениях ПДД был замечен служебный автомобиль акима Костанайской области

12 ноября 2018, 15:41 |  Происшествия

Видео, на котором запечатлен автомобиль марки Lexus 570, передвигающийся по городу с нарушениями правил ПДД, в редакцию "НГ" прислал читатель. На кадрах можно разглядеть номер внедорожника - "001 RK 10". Такой номер закреплен за служебной машиной акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА.

Оригинальное видео длится почти 7 минут. За это время черный Lexus успел преодолеть расстояние от поворота с улицы Энергетиков на проспект Абая до ГАИ. Среди нарушений автор ролика заметил невключенные "поворотники", неоднократное превышение скорости, а также выезд на встречную полосу через двойную сплошную.

Куда так спешил водитель, и находился ли в салоне сам аким - можно только догадываться. Строить предположения легче, если знать, что видео снято около 18.40, а в 19.00 Архимед Мухамбетов присутствовал в филармонии на чествовании игроков ФК "Тобол", взявших в этом году "бронзу"  на чемпионате РК по футболу.

"НГ" по этому поводу направит запрос в Департамент полиции Костанайской области.
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