Торжественное награждение футболистов ФК «Тобол» прошло 11 ноября в Костанае

Вчера в Костанайской областной филармонии торжественно отмечали победу ФК "Тобол", который, заняв третье место впервые за последние 8 лет, стал призером чемпионата РК.

Зал был заполнен до отказа. В зале присутствовали именитые спортсмены, болельщики, руководители области и областного центра. Песни, танцы, поздравительные речи - всё это передавало атмосферу праздника. Начался вечер с документального фильма о футбольной команде.

Поздравить футболистов был приглашен заслуженный деятель Казахстана Нурлан АБДУЛЛИН.

- Как приятно находиться сегодня здесь и чествовать таких выдающихся футболистов, - сказал певец и исполнил песню «Команда молодости нашей».

Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ, поздравляя команду: сказал:

- Этот успех – огромный труд каждого работника клуба. Я хочу поблагодарить всех футболистов, бывшего тренера Владимира Никитенко, нынешнего тренера Марека Зуба, которые огромную работу проделали. Когда я приехал сюда несколько лет назад и увидел, в каком состоянии стадион, база, другие поля, то сразу понял: место которое команда занимала на тот момент, было неслучайным. Потому, что без инфраструктуры невозможно добиться результатов. Развитие было в плачевном состоянии. Я не хочу никого критиковать ни в коем случае. Но "Тобол" на пятом-шестом месте по бюджету среди клубов Казахстана.

Также аким области поблагодарил болельщиков, без поддержки которых "команда никогда не добьётся результатов".

Футболистам торжественно вручили бронзовые медали чемпионата РК. Кроме спортсменов награду получили все члены команды: врач, массажисты, офицер по безопасности, медиа-офицер и т.д.

Кстати, молодежная сборная области "Тобол – 2000" также заняла 3-е место в чемпионате РК среди футбольных центров, тем самым синхронно повторив успех основного состава.

Награждение вратаря Султана БУСУРМАНОВА

Награждение нападающего Максима ФЕДИНА

Награждение полузащитника Ника КВЕКВЕСКИРЕ

Награждение полузащитника Нурбола ЖУМАСКАЛИЕВ

В зале сидели болельщики

Ярые фанатки "Тобола"

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