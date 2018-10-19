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Арабским шейхам разрешили охотиться на краснокнижную птицу в Казахстане

19 октября 2018, 11:07 |  Государство

Правительство РК издало соответствующее постановление, передает Forbes.kz.

Фото: Artur Widak

Правительство Казахстана приняло постановление, которым разрешило соколиную охоту на краснокнижых дроф-красоток. Такую возможность получил один из самых богатых и влиятельных людей мира – президент Объединённых Арабских Эмиратов, шейх Халифа Бин Заид Аль Нахайян. Он занимает 43 место в рейтинге самых богатых людей мира по данным Forbes, контролируя крупнейший в мире суверенный фонд с активами $830 млрд. Вместе с ним в Казахстан приедут члены правящей семьи Абу Даби – наследный принц, шейх Сурур Бин Мухаммед Аль Нахаян и генерал-лейтенант шейх Сеиф Бин Мухаммед Аль Нахаян. Также в соколиной охоте примет участие брат наследного принца Катара шейх Джасем Бин Хамад Бин Халифа Аль Тани. Правители этой страны - большие поклонники соколиной охоты и не раз приезжали для этого в Казахстан. В степи близ озера Балхаш у Катара есть своя роскошная база.

Охота будет проходить с собственными соколами с 10 октября по 15 ноября 2018. «Царская забава» обойдётся арабским VIP-персонам недёшево: за каждую птицу придётся выложить 625 300 тенге (260 МРП).

«Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан, административному органу СИТЕС (англ. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES. – F) в Республике Казахстан обеспечить ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан хищных ловчих птиц для проведения соколиной охоты с соблюдением процедур Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Акимам Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей оказать необходимое содействие в организации указанных мероприятий», - говорится в постановлении казахстанского правительства.

Как ранее рассказывал Forbes Kazakhstan, для арабов соколиная охота на дроф – древняя традиция, дань своей истории и культуре. Сейчас это ещё и показатель статуса, ведь зачастую обученные соколы стоят дороже, чем автомобиль. Цена на охотничью птицу может достигать $100 тыс. Поймать дрофу с помощью сокола считается сложным делом. Объект охоты - крупная (до 20 кг), сильная птица. 

В этом году Шейху Халифу Бин Заиду Аль Нахаяну дано разрешение на охоту на 28 особей дрофы-красотки на территориях Арысской и Карактауской государственной заповедной зоны в Туркестанской области и 46 особей дрофы-красотки на территории Южно-Казахстанской государственной заповедной зоны в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях. Шейху Суруру Бин Мухаммеду Аль Нахаяну на 14 особей дрофы-красотки на территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны в Мангистауской области. Шейху Сеифу Бин Мухаммеду Аль Нахаяну на 13 особей дрофы-красотки на территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны в Мангистауской области. Шейху Джасем Бин Хамад Бин Халифа Аль Тани на 10 особей дрофы-красотки на территории Андасайского государственного природного заказника в Жамбылской области и 20 особей дрофы-красотки на территории Жусандалинской государственной заповедной зоны в Алматинской и Жамбылской областях.

Дрофа-красотка

Фото: wenlc.com

Уникальную услугу соколиной охоты на краснокнижных дроф-красоток в заповедниках Казахстан предоставляет уже 18 лет, с 2000 года. Разрешения на охоту даются только тем иностранцам, кто возместил ущерб живой природе. Миллионеры из ОАЭ и Катара вкладывают немалые средства в возрождение популяции этих птиц. В 2008 они профинансировали строительство питомника по выращиванию дикой дрофы в неволе на территории ЮКО, откуда в на волю ежегодно выпускается 2-5 тыс. птиц. В 2014 из ОАЭ завезли в Казахстан и выпустили в дикую природу 2 тыс. дроф.
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Комментарии к новости
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§ Sniper
Re: Арабским шейхам разрешили охотиться на краснокнижную птицу в...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 931
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 19.10.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слава богу заработала идея нашего 6-месячного младенца....правда цена смешная .... 1 птичка оценена в 1 покрышку лимузина шейха....
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§ Kairat stayer
Re: Арабским шейхам разрешили охотиться на краснокнижную птицу в...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.10.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разрешения на охоту даются только тем иностранцам, кто возместил ущерб живой природе. Миллионеры из ОАЭ и Катара вкладывают немалые средства в возрождение популяции этих птиц. В 2008 они профинансировали строительство питомника по выращиванию дикой дрофы в неволе на территории ЮКО, откуда в на волю ежегодно выпускается 2-5 тыс. птиц. В 2014 из ОАЭ завезли в Казахстан и выпустили в дикую природу 2 тыс. дроф.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32673?1539926358

Во, молодцы высокопоставленные иностранные VIP туристы!
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§ Sniper
Арабским шейхам разрешили охотиться на краснокнижную птицу в Казахстане
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 931
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 19.10.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Во, молодцы высокопоставленные иностранные VIP туристы!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783166&topic_id=35884&forumid=1#783166

Заграница нам поможет.Остап Бендер.
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§ alex_60
Арабским шейхам разрешили охотиться на краснокнижную птицу в Казахстане
alex_60


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Сообщений: 1456
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
капец. назвать охотников туристами.
не каждый может смотреть в завтрашний день...
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§ Сабыр
Re: Арабским шейхам разрешили охотиться на краснокнижную птицу в...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 19.10.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро увидим егерей миллионеров по теме "э,братан,давай по половинкА за птичка порешаем")) А вообще,вроде, закон и Красная книга одинакова для всех)) После предложения сдавать школы под гулянки,видимо,скоро и девственность начнем продавать для любителей-миллионеров. Кошмар одним словом.
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§ Kairat stayer
Арабским шейхам разрешили охотиться на краснокнижную птицу в Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.10.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, недальновидные критики, добрее же надо быть, всё у них плохо, видать в понедельник родились, как поётся в известной песне, которую в своё время исполнял Андрей Миронов. Что они не делают, не идут дела...Крокодил не ловится, не растёт кокос...
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§ 211
Арабским шейхам разрешили охотиться на краснокнижную птицу в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.10.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:

Вот тебе повезло..
Арабы то уже тут у нас..
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§ Sniper
Арабским шейхам разрешили охотиться на краснокнижную птицу в Казахстане
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 931
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 19.10.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вот тебе повезло..
Арабы то уже тут у нас..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783182&topic_id=35884&forumid=1#783182

не мне, а всем казахам....может что и перепадет с барского стола....сначала птичек продадим...потом что нибудь другое сами заберут...
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§ 211
Арабским шейхам разрешили охотиться на краснокнижную птицу в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.10.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осталось еще странам НАТО разрешить поохотиться тут на Оленей с бомбометами..
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§ 211
Re: Арабским шейхам разрешили охотиться на краснокнижную птицу в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.10.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
625 тысяч тенге..
Даже за человеков не дают таких денег..
Сколько их полегло за последнее время от охоты..
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§ drakon
Re: Арабским шейхам разрешили охотиться на краснокнижную птицу в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14859
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.10.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Даже за человеков не дают таких денег..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32673

5 000 тенге - стоит человек... :-o
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§ 211
Арабским шейхам разрешили охотиться на краснокнижную птицу в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.10.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
5 000 тенге - стоит человек

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783199&topic_id=35884&forumid=1#783199

И то это его долги..
Человек у нас не стоит ничего..
Просто если только для форумов понты поколотить..
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§ юля елиссева
Арабским шейхам разрешили охотиться на краснокнижную птицу в Казахстане
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1144
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 19.10.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
625 тысяч тенге..
Даже за человеков не дают таких денег..
Сколько их полегло за последнее время от охоты..

Скажи, Мариг, а сколько ты отдал бы, чтобы поохотится в аравийской пустыне за ляжкой самки конины?
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§ Sniper
Арабским шейхам разрешили охотиться на краснокнижную птицу в Казахстане
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 931
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 19.10.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Скажи, Мариг, а сколько ты отдал бы, чтобы поохотится

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783208&topic_id=35884&forumid=1#783208

ОГОРЧУ ВАС МАДАМ. Въезд метисам-мусульманам, имеющим христианские или еврейские корни в страны ОАЭ, категорически воспрещен. Нарушителей закона, сокрывшим этот факт биографии, ждет огромный штраф и тюремный срок. Как у нас за 3 убийства.
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§ юля елиссева
Re: Арабским шейхам разрешили охотиться на краснокнижную птицу в...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1144
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 19.10.18 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Въезд метисам-мусульманам, имеющим христианские или еврейские корни в страны ОАЭ, категорически воспрещен.

Бакчан врёт и не краснеет даже! Две трети населения ОАЭ это экспаты.
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