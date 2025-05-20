Учебный год, традиционно длившийся 34 недели, подходит к завершению. Для более 4700 одиннадцатиклассников области это прощание со школьной скамьёй. В этом году традиционная дата – 25 мая – выпадает на воскресенье, так что день торжества для выпускников 11-х классов выбирает администрация школы: 23 либо 24 мая.

Фото из архива "НГ"

Как и в прошлом году, в последний учебный день, 23 мая, во всех школах страны пройдёт единый классный час «Білімім - Отаныма». Учащиеся и учителя обычно подводят итоги многолетней совместной работы и благодарят друг друга. Ну и вспоминают самое интересное, конечно.

- Ещё раз обращаем внимание на то, что для обеспечения безопасности и равных условий для всех школьников не рекомендуется организация пышных мероприятий, выезды на автомобилях, - предупреждает пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна ЛАЗАРЕВА. - Запрещается сбор средств на подарки администрации школ и педагогам. В случае выявления фактов сбора денег вы можете обратиться в отделы образования по месту жительства или по телефонам доверия: 37-08-58, 8-708-087-42-01.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Экзамены для выпускников 9 классов будут идти с 29 мая по 10 июня, а для 11 классов - с 30 мая по 16 июня. Церемония вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании пройдёт в стенах школ 18 июня. В колледжах 16 июня начнётся госаттестация для выпускников, а выдача дипломов должна состояться до 30 июня.

- В этом году у нас больше чем на 60% увеличилось количество претендентов на «Алтын белгi», - замечает замруководителя управления Данагуль СЮНДИКОВА. - Если в прошлом году было примерно 137 детей, то сейчас у нас претендентов 228. Мы говорим «претендентов», потому что получение медалей зависит от того, как они сдадут экзамены. По сравнению с прошлым годом в два раза выросло количество победителей и призёров республиканской олимпиады для сельских школьников, в этом году их 26. В республиканском конкурсе научных проектов вошли в число победителей 16 участников, завоевав 2 золота, 3 серебра и 11 бронзовых медалей. В первую очередь причина такого увеличения – успех самих детей, вторая причина – повышение компетенции наших педагогов и улучшение оснащённости школ, в том числе сельских.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Одной из задач системы образования является решение проблемы дефицита мест и создание комфортной образовательной среды в шаговой доступности, - информирует Анна Лазарева, - и в рамках проекта «Комфортная школа» в Костанайской области ведётся строительство 6 школ на 4 500 мест. Уже открыты и действуют 4 комфортные школы на 3 300 мест в Заречном, в Аркалыке, а также в новых микрорайонах областного центра Аэропорт и Береке. В этом году откроются такие школы в на 300 мест Кушмуруне и на 900 мест в Рудном. Также строят 5 общеобразовательных школ на 3240 мест, которые откроются до конца года. На улучшение материально-технической базы в этом году направлено 1 млрд тенге: это предметные кабинеты, обновление мебели и оборудования и т. д. Благодаря поддержке фонда «Qazaqstan halkyna» в рамках благотворительного проекта «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» получили полное обновление 12 школ на сумму 3 млрд тенге, в планах - ещё 7 школ. В каждой школе модернизируются на уровне мировых стандартов и оснащаются оборудованием свыше 30 кабинетов, мастерские, телестудии, что открывает для школьников, особенно сельских, большие возможности для развития исследовательской культуры и способностей.

Фото из архива "НГ"

Меж тем в школах области продолжается приём документов в первый класс. В этом году он продлится до 31 августа. Планируется, что 1 сентября за парты сядут больше 10 тыс. первоклассников. Могут ли родителям отказать при приёме документов? Могут. Основания - переполненность класс-комплектов и недостоверность в документах. Приём идёт по принципу 3:1, то есть сначала рассматриваются 3 заявления по участку школы, потом 1 без территориальной принадлежности.

- Ряд центральных школ Костаная приём документов завершил, - говорит Лазарева, - поэтому, несмотря на то, что мероприятие продлится до конца лета, родителям, планирующим учёбу детей в шаговой доступности, желательно подать документы в ближайшее время.

- Были случаи, когда запросов поступало очень много, - добавила Сюндикова, - мы создавали дополнительные классы, но это было в исключительных случаях.

Как стало известно, на сегодня в первые классы областного центра принято уже 63% от планируемого количества будущих школьников.