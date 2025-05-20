В девятом туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» должен был принимать «Ордабасы».

Вызванный в состав национальной сборной Казахстана защитник «Тобола» Роман Асранкулов готовится с командой к матчу 10-го тура с «Тураном» / Фото instagram.com/fctobol

Но клуб из Шымкента не смог прибыть в Костанай из-за отмененного по погодным условиям авиарейса, и матч перенесли на более поздний срок. Однако на положении костанайского клуба в турнирной таблице чемпионата это не отразилось - с 17-ю набранными очками после восьми сыгранных матчей он остался на четвертом месте.

А вот лидер чемпионата после 9-го тура сменился. Им стал «Актобе», который на минувшей неделе провел два гостевых матча, одержав в них победы. В перенесенном матче 16-го тура выиграл в Кызылорде у «Кайсара» со счетом 2:1, после чего одержал волевую победу в Кокшетау над «Окжетпесом» - 3:1 и набрал 25 очков.

Лидировавший до этого «Кайрат» потерпел первое поражение, уступив в гостях «Елимаю» с минимальным счетом 0:1 и отстав от актобинцев на два очка. А вот клуб из Семея опередил в турнирной таблице и «Окжетпес», и «Ордабасы» и стал ближайшим преследователем «Тобола», отставая от костанайцев на одно очко.

В тройку лидеров по-прежнему входит «Астана», одержавшая в Жезказгане победу над аутсайдером «Улытау» со счетом 2:0 и набравшая 21 очко. При этом все три лидера провели по 10 матчей.

«Кайсар» все-таки одержал первую победу в чемпионате, выиграв дома у «Турана» - 1:0 и возглавив с 7-ю очками нижнюю пятерку команд, из которой, кроме «Улытау», до сих пор не смогли победить «Жетысу» и «Женис». Талдыкорганцы сыграли вничью с «Атырау» - 1:1, прервавшим свою девятиматчевую проигрышную серию. А второй столичный клуб завершил шестой матч в чемпионате вничью и четвертый со счетом 0:0 на этот раз на своем поле с «Кызылжаром», поднявшимся на восьмое место.

В 10-м туре, матчи которого пройдет 24 и 25 мая, «Тобол» во второй день сыграет в гостях с «Тураном», над которым одержал победу со счетом 2:0 в Туркестане же в четвертьфинале Кубка РК.

Главный тренер национальной сборной Казахстана Али Алиев объявил расширенный список игроков, вызванных на июньские матчи против команд Беларуси (5 июня) и Северной Македонии (9 июня). В этот список вошли и пять игроков «Тобола»: защитники Роман Асранкулов и Наурызбек Жагоров и полузащитники Александр Зуев, Асхат Тагыберген и Ислам Чесноков.