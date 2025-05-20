На дорогах Казахстана нередко встречается разметка, которая со временем стирается, становится нечеткой или вовсе исчезает. Многие водители, совершая разворот или поворот через такую линию, потом получают штрафы или даже лишаются прав. Но что, если сплошная была плохо видна? Можно ли оспорить наказание и как это сделать, разбирался Tengri Auto.

Фото из архива "НГ"

Чем грозит пересечение сплошной линии?

Как рассказали в департаменте полиции Алматы, согласно части 3 статьи 596 КоАП, если водитель развернулся или повернул через двойную или одинарную сплошную с выездом на встречную полосу, ему грозит лишение прав на 6 месяцев.

Можно ли избежать наказания, если разметка стерта?

Да. Согласно части 2 статьи 741 КоАП, если разметка:

стерлась,

плохо видна,

не соответствует ГОСТу,

то производство по делу должно быть прекращено, так как нет состава правонарушения.

Как доказать, что линия была нечеткой?

Сделайте фото и видео.

Используйте приложение с меткой времени, чтобы подтвердить дату и место съемки.

Подайте жалобу через eOtinish – приложите доказательства и потребуйте прекратить административное дело.

Что делать, если штраф уже выписали?

Если вас оштрафовали или лишили прав из-за пересечения стертой разметки, обжаловать постановление можно в течении 10 дней.