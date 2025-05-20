Совещание, на котором обсуждали развитие массового спорта, прошло сегодня, 20 мая. Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ поинтересовался - действительно ли в спортивных школах в Узункольском, Сарыкольском и Денисовском районах нет директоров?

- Мы ищем кандидатов, но не хотят люди в деревни ехать, - ответил руководитель управления управления физической культуры и спорта Дулат СОВЕТХАНУЛЫ.

Его заместитель Елена КИРЕЕВА добавила, что многие кандидатуры не подходят по квалификационным требованиям. По ее данным, в Узунколе не могут найти руководителя для спортшколы с 2021 года. Аксакалов спросил, неужели за 4 года никого не нашли?

- Нашли, но человек из госслужбы, поэтому он ушел на должность руководителя районного отдела спорта, - ответила Киреева. - По остальным регионам - ну нет там специалистов. Нам приходится искать среди тренеров. Акиматы нам помогают, подбирают кандидатуры. Но чтобы стать руководителем, нужно не только образование в области физкультуры, нужно иметь 5 лет стажа на госслужбе. Мы писали письмо в министерство, чтобы убрать это требование. Люди готовы переехать из южных регионов - мы рассматриваем и такие варианты.

- Я понимаю, когда нет отдельных тренеров, но когда руководства нет - это недоработка управления, - резюмировал Аксакалов.

Ситуацию также захотел прокомментировать аким Узункольского района Марат ЖУРКАБАЕВ. Он подчеркнул, что проблема не только в требованиях к кандидатам, но и в условиях труда.

- Хорошие тренера есть, но директор спортшколы с большим стажем будет получать порядка 200 000 тенге, а тренер с полной нагрузкой - больше 300 000 тенге, - сказал Журкабаев. - И многие не соглашаются сюда приезжать, хотя мы им предлагали помощь с жильем, с детсадом для детей.

- Вы там на месте акимы, вы должны думать комплексно, - возразил Аксакалов. - Вы на то там и назначены, вам все карты в руки, чтобы эти вопросы решать! Че ты мне объясняешь?

Кумар Аксакалов потребовал предоставить анализ по ДЮСШ, чтобы понять - какая отработала хорошо, а какая не очень. Отметил: раз государство тратит деньги на развитие спорта, то государство "должно видеть результат".

- Когда мы утверждали штатное расписание для вновь введенных спортивных объектов, выяснилось, что ФОКи с одной и той же конструкцией имеют в одном случае 15 штатных сотрудников, в другом случае в два раза меньше, - возмутился аким области. - У двух одинаковых ФОКов бюджетные затраты различаются в два раза в разных районах.

- Мы учли это, провели анализ, - ответила заместитель акима области Гульбарам МУСАГАЗИНА. - Мы все укомплектовали и усреднили, минимальный штат каждому ФОКу дали. По вашему предложению сократили штат заместителей, личных кабинетов.

При этом аким области поручил "в целях профессионального развития и совершенствования управленческих компетенций" рассмотреть вопрос о ротации руководителей спортивных учреждений. Работу спортшкол нужно проанализировать и каждой установить KPI по подготовке спортсменов.

Фото с сайта акимата области

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