Сборная Костанайской области на республиканской спартакиаде 2023 года заняли лишь 15 место, приняв участие в 12 из 27 видов спорта. Об этом на коллегии сообщила заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Елена КИРЕЕВА.

- Медалей могло бы быть больше, однако область на протяжении многих лет теряет перспективных спортсменов, на подготовку которых были затрачены немалые финансы, - отметила она. - Но решающую роль сыграли условия, которые были предложены спортсменам в других регионах. Всего за последние 6 лет область покинули 16 перспективных спортсменов по таким видам спорта, как бокс, тяжелая атлетика, шорт-трек, женская борьба, велоспорт и бадминтон. Например, боксер Василий Левит и тяжелоатлетки Анна Нурмухамбетова и Ирина Некрасова принесли в копилку Акмолинской области две серебряные медали Олимпийских игр. Для участия в летних Олимпийских играх 2024 года министерством сформирован список кандидатов на участие, в котором из 157 спортсменов только один из Костаная.

Киреева также отметила "ряд системных проблем" в период с 2012 по 2020 годы, когда спортивные школы подчинялись акиматам: "была нарушена взаимосвязь в структуре подготовки спортсменов", отсутствовали единые требования к организации тренировок. Среди причин также назвала нехватку кадров и сокращение финансирования на учебно-тренировочные сборы.

- Мы все прекрасно знаем, что в тот период спортивные школы не имели законных оснований командировать своих спортсменов на республиканские соревнования за пределы области, - резюмировала Киреева.

В управлении спорта разработали ряд предложений, которые начали выполнять в 2023 году. Считают необходимым: разработать стратегический план подготовки спортсменов; пересмотреть систему подготовки и проведения сборов, отдав приоритет олимпийским видам спорта; ориентировать работу на проведение только официальных чемпионатов области, прекращая практику финансирования областных турниров (их передадут федерациям).

Аким области Кумар АКСАКАЛОВ обратил внимание на то, что у спортшкол есть план подготовке спортсменов на 2024 год.

- Это же не производство, где можно четко спланировать наверняка, - заметил он. - Это же кропотливая работа. Я понимаю, что мы анализируем итоги работы каждой ДЮСШ - как они подготовили чемпионов и призеров. Без такой аналитики нельзя принимать решения.

- Все планы согласованы с руководителями ДЮСШ, мы им отправляли их заранее, - ответила Киреева.

Аким области недоволен тем, что государство тратит деньги на спортшколы, которые не показывают результат. Привел примеры: не более одного призера республиканских соревнований в ДЮСШ Наурузумского (373 млн), Камыстинского (338 млн), Узункольского (403 млн) районов.

- Я специально называю их, чтобы вы понимали, что на эти средства можно было чего-то добиться, - сказал Аксакалов. - Нужно посмотреть на эффективность работы ДЮСШ и эффективность их руководителей. Планы на 2024 год, о которых я спрашивал, должны быть реальными! И мы должны стремиться каждый год работать лучше - это аксиома. В 2024 году результаты должны быть лучше, чем в 2023-м. На то и финансирование подводится. Это однозначное требование.

АКим подчеркнул: всего один кандидат для участия в Олимпийских играх свидетельствует о "неудовлетворительной работе в предолимпийский период".

- Клубы, федерации, ДЮСШ - все, кто должны были дать результат, не показали его, - отметил Аксакалов. - Если отсчитывать с 1994 года, в Олимпийских играх участвовали только 29 спортсменов нашей области. Их результат: 2 серебра и 2 бронзы. Понимаете? В отчете сказано, что наших ребят переманивают в другие регионы. Конечно, это неправильно. Поэтому мы приняли решение увеличить финансирование ежемесячного денежного содержания спортсменов. Если в 2022 году чемпионы РК по олимпийским видам спорта получали 103 000 тенге в месяц, то в 2024-м будут получать 221 000 тенге. В два раза больше! Специально, чтобы спортсмены не уезжали. У нас 25 юных спортсменов учатся в спортивных интернатах других регионов. Это нехорошо. Нужно их возвращать и создавать собственный спортивный интернат. Даю соответствующее поручение управлению финансов. Если не строить новое здание, то хотя бы существующие помещения переделать. Мы готовы выделить на это средства. Жду предложения от управлений.

Говорили о проблемах в непрофессиональном спорте, особенно в селах. В прошлом году провели соревнования среди любительских лиг по массовым видам спорта.

- Команды формировали из жителей сел и городов, тем более, для этого есть все условия - введены ставки инструкторов по спорту, имеется штат методистов, - отметила Киреева. - Команды 12 регионов Костанайской области приняли участие в финале соревнований. По их итогам проведен анализ, который показал слабую работу на местах по проведению отборочных этапов. Кроме того, до финала не дошла ни одна команда из сельских округов, что свидетельствует о низком качестве физкультурно-массовой работы.

Аким области отдельно критиковал руководство управления образования. Рассказал о жалобах на директоров школ, которые не пускают спортсменов в залы учебных заведений.

- Какой еще директор школы не допускает? - спросил он. - Некоторые директора говорят: «Вы тут поломаете, я не хочу отвечать, пусть здесь все стоит». И не пускают. Уберите тогда этого директора, если он не понимает и противится развитию спорта. Я в последний раз предупреждаю! Руководитель управления образования будет лично отвечать, если я еще раз такие факты услышу. В Костанае для аренды доступны 10 спортивных залов. Если вы так боитесь, давайте там сетку поставим на окна, ответственного закрепим. Спортсмены же - не вандалы, чтобы портить имущество.

Также аким предложил переформатировать дома культуры в селах под культурно-оздоровительные центры. Открыть там залы для тренажеров и игровых видов спорта. И пообещал выделить деньги на закупку оборудования.

Фото Георгия ГОВОРОВА

