Жители Житикары сообщили «НГ», что к двум дачным обществам в пригороде не ходят автобусы, а таксисты берут за проезд от 1 200 до 1 500 тенге. Ранее дачи соединял автобусный маршрут, но сейчас он не обслуживается.

Фото из архива "НГ"

В отделе ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции акимата Житикары в ответе на запрос "НГ" пояснили, что причина - в отсутствии водителя у перевозчика ИП «Швецов С. П.».

- Маршрут не закрывался и закрываться не планируется. Он обслуживается ежегодно (сезонно), - сообщил руководитель отдела ЖКХ Рустем ЖУМАШЕВ. - Движение маршрута возобновится, как только у перевозчика появится водитель. График останется без изменений. Изменения в маршрут в ближайшее время не планируются.

Другие перевозчики с предложением обслуживать данный маршрут не обращались. Маршрут субсидируется акиматом.

- Маршрут всегда обслуживался нормально, проблем не было, - прокомментировал директор ИП «Швецов» Сергей ШВЕЦОВ. - Но в этом году так получилось, что на него нет водителя, а все остальные заняты. Мы не можем найти водителя именно с категорией D, хотя в Житикаре достаточно водителей с категорией D1. Давали объявления о поиске в СМИ, Instagram и распространяли информацию в группах WhatsApp - никто так и не откликнулся.

Водителю предлагают зарплату 360 000 тенге в месяц. Если водителей двое, зарплата делится пополам. Работать нужно шесть дней в неделю, выходной день - понедельник.

- В прошлом году зарплата была около 280–290 тысяч тенге, а с этого года из-за роста цен мы её повысили, - отметил Швецов. - Маршрут субсидируется, претензий к акимату нет, этих средств достаточно. Но если и за такую зарплату никто не соглашается, возможно, субсидирование нужно будет увеличивать. Если появятся предложения, я готов обратиться с этим вопросом в отдел ЖКХ. Но проблема в том, что даже звонков нет.

ИП «Швецов» обслуживает в Житикаре три маршрута: № 16 (на нём работают два водителя), № 7, а также маршрут, по которому перевозят сотрудников АО «KEGOC».