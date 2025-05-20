В Костанае прошла заключительная встреча матч серии игр за третье место в ХХХIII чемпионате Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между «Тоболом» и «Алматинским Легионом».

Бросок по кольцу «Алматинского Легиона» наносит Демонте Флэнниган / Фото vk.com/bctobol

Первые четыре матча серии, которая продолжается до трех побед одного из соперников, принесли по две победы каждой из команд - в Костанае хозяева уступили в первом поединке 93:98, взяв реванш во втором - 102:90, а в южной столице хозяева, одержав убедительную победу в первом домашнем матче со счетом 100:70, проиграли во втором - 80:89.

На паркет спортивно-развлекательного комплекса «Костанай» в заключительной встрече серии в стартовой пятерке «Тобола» вышли Павел Ильин, Шаим Куанов, Демонте Флэнниган, Рустам Валиев и вернувшийся в строй Антон Быков.

Первая четверть матча получилась очень упорной, команды 13 раз меняли друг друга на посту лидера и пять раз счет становился равным. В шестой раз гости сравняли счет за десять секунд до окончания игрового отрезка - 28:28.

Еще трижды равенство было зафиксировано в течение трех первых минут второй четверти, а после счета 37:37 гости стали постепенно уходить в отрыв, и к большому перерыву «Тобол» уже уступал 11 очков - 48:59.

Прошло четыре минуты после возобновления встречи, и счет снова стал равным - 62:62. А затем хозяевам удалось даже выйти вперед, но баскетболисты алматинского клуба вновь удачно провели концовку четверти, и вновь «Тобол» оказался в роли догоняющих, но уже с меньшим отставанием - 71:76.

С мячом капитан «Тобола» Шаим Куанов / Фото vk.com/bctobol

И это отставание хозяева сумели ликвидировать и выйти вперед уже на второй минуте четвертой четверти - 77:76. «Алматинский Легион» не собирался сдаваться, и через минуту вновь оторвался на пять очков - 77:82, вынудив главного тренера «Тобола» Тимура Султанова взять тайм-аут.

Однако минутный перерыв не очень помог хозяевам, и к экватору четверти та же разница в счете - 80:85.

И все же за две с половиной минуты до окончания игрового отрезка баскетболисты костанайского клуба восстановили равенство - 85:85. А в оставшееся время команды сумели нанести лишь по одному точному броску - 87:87, и в итоге встреча перешла в овертайм.

В дополнительные пять минут команды также не блистали результативностью, стараясь разыграть мяч до последнего. И как результат, за три с половиной минуты команды пополнили свои счета только на три очка - 90:90, причем у хозяев они были набраны в результате реализации штрафных бросков. За 11 секунд до окончания овертайма наставник хозяев взял тайм-аут, а через семь секунд после него проход Антона Быкова под кольцо алматинского клуба завершился точным броском - 92:90.

Но оставалось еще четыре секунды, и на этот раз тайм-аут взял главный тренер «Алматинского легиона» Яков Фокин. Затем последовал ввод мяча гостями из-за боковой линии на половине площадки хозяев и... перехват Демонте Флэннигана, убежавшего под кольцо соперника и эффектным броском в прыжке одной рукой сверху - данком поставившим точку и в матче, и в противостоянии за бронзовые медали чемпионата РК сезона-2024/2025 - 94:90 ОТ (28:28, 20:31, 23:17, 16:11, 7:3).

БК «Тобол» - бронзовый призер чемпионата Казахстана по баскетболу / Фото vk.com/bctobol

Флэнниган стал в этом матче и самым результативным игроком в «Тоболе», и записал на свой счет дабл-дабл, набрав 29 очков и совершив 10 подборов. Весомую лепту в победу внес и капитан команды Шаим Куанов, на счету которого 22 очка. Также результативными действиями отметились Константин Двирный - 11 очков, Антон Быков - 8, Василий Петришинец и Адильбек Битенов - по 6, Павел Ильин и Рустам Валиев - по 5 и Борис Назмутдинов - 2.

Сразу же после матча прошла церемония награждения команды бронзовыми медалями, который вручил игрокам и тренерскому штабу заместитель акима Костанайской области Бакытжан Нарымбетов, в обязанности которого входят в том числе и организация работы по развитию физической культуры и спорта и привлечению населения к здоровому образу жизни.

А чемпионский титул в 12-й раз завоевала «Астана», ранее трижды переигравшая в финальной серии «Ирбис Алатау» - 85:62 и 75:67 в Алматы и 101:83 в Астане.