В Астане, во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, под эгидой Международной федерации спорта слепых (IBSA) прошел чемпионат мира по пара дзюдо среди спортсменов с поражением органов зрения - IBSA Judo World Championships Astana 2025.

Поединок ведет Динара Куджулова (белое кимоно) / Фото instagram.com/kaz_para_judo

В соревнованиях, имевших лицензионный статус и входивших в квалификационную систему отбора на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, приняли участие более 350 пара дзюдоистов из 38 стран. Среди участников мирового первенства были 15 чемпионов и призеров Паралимпиад.

В составе сборной Казахстана выступали две воспитанницы КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области: мастер спорта международного класса Динара Куджулова в весовой категории до 70 кг и мастер спорта РК Эльнара Абдиназарова в категории до 60 кг. Обе спортсменки тренируются под руководством Ивана Сорокина.

В открытии чемпионата мира приняли участие министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, президент IBSA Ильгар Рагимов и председатель IBSA по дзюдо Янош Тардош.

Ербол МЫРЗАБОСЫНОВ в приветственной речи отметил, что Паралимпийское движение в Казахстане активно развивается и способствует формированию инклюзивного общества:

- Одним из наиболее успешных видов спорта стало пара дзюдо, где наши спортсмены демонстрируют высокие результаты как на национальном, так и на международном уровне. На Паралимпийских играх в Токио-2020 наши пара дзюдоисты завоевали три серебряные медали, а в Париже-2024 - одну золотую, одну серебряную и три бронзовые. В составе сборной Казахстана есть чемпионы мира и Азии. Уверен, что и на этом чемпионате наши спортсмены проявят мужество, волю к победе и достойно представят Казахстан на мировой арене.

С обращением к участникам также выступил Ильгар РАГИМОВ:

- Мы очень рады находиться в Казахстане - стране с теплым гостеприимством и искренней преданностью дзюдо. Сотрудничество IBSA с Казахстаном началось более шести лет назад. Первые два международных турнира были организованы в Атырау, затем - этап Гран-При в Астане и чемпионат Азии. После этого мы вместе с организаторами пришли к выводу, что Казахстан готов принять самое престижное соревнование - чемпионат мира по пара дзюдо. В этом году будет разыграно 20 комплектов медалей: 16 - в паралимпийских весовых категориях и четыре - в новых весах, которые мы планируем предложить для включения в программу будущих Паралимпийских игр.

Чемпионат стартовал с индивидуальных соревнований в двух спортивных классах: слепые и почти слепые спортсмены соревновались в классе J1, а слабовидящие спортсмены - в классе J2.

По итогам двух соревновательных дней сборная Казахстана завоевала девять медалей, в том числе две золотые, две серебряные и пять бронзовых.

На татами Эльнара Абдиназарова (белое кимоно) / Фото instagram.com/kaz_para_judo

Четыре бронзовые медали были завоеваны нашими пара дзюдоистами в классе J1, в котором выступали и костанайские спортсменки, занявшие в своих весовых категориях пятые места. В поединке за бронзовую медаль Динара Куджулова, одержавшая в четвертьфинале победу чистым броском (иппон) над представительницей Узбекистана Хосиатхон Позилжоновой, уступила спортсменке из Монголии Туруне Лхайжав. А Эльнара Абдиназарова после также досрочной победы над Адибу Чаудхари из Индия проиграла Мерве Услу Хаджабипур из Турции.

В третий день чемпионата прошли командные соревнования среди мужчин и женщин в формате «стенка на стенку».

Казахстанские пара дзюдоисты - чемпионы мира IBSA в командных соревнованиях среди мужчин и среди женщин / Фото instagram.com/kaz_para_judo

Женская сборная Казахстана в турнире по круговой системе одержала уверенные победы над командами Турции и Индии, в упорной борьбе сломила сопротивление команды Узбекистана и потерпела единственное поражение от команды Бразилии с разницей всего в одно очко. Это позволило казахстанкам завоевать историческое первое место и стать чемпионками мира. Второе и третье места у женских сборных Турции и Бразилии.

Мужская сборная Казахстана на пути к финалу выиграла у команд Монголии и Грузии, а в решающем матче одержала победу над главным фаворитом - командой Бразилии и также стала чемпионом мира в командных соревнованиях.

В общем итоговом медальном зачете пара дзюдоисты Казахстана заняли четвертое место.

Иван Соркин, Динара Куджулова и Эльнара Абдиназарова на железнодорожном вокзале города Костаная / Фото автора

По возвращению в Костанай чемпионок мира Динару Куджулову и Эльнару Абдиназарову, их наставника Ивана Сорокина и спарринг-партнеров торжественно встретили на железнодорожном вокзале с цветами и баннерами под сопровождение ансамбля национальной музыки представители областного акимата, управления физкультуры и спорта, «Спортивного клуба инвалидов», журналисты, спортивная общественность и родственники.

Триумфаторов поздравили заместитель руководителя управления физкультуры и спорта Елена Киреева, руководитель ГУ «Клуб национальных и неолимпийских видов спорта» управления физкультуры и спорта Мылтыкбай Абдуайтов и советник акима области по взаимодействию с объединениями инвалидов Аслан Дабылов. Они отметили, что сделаны первые удачные шаги в борьбе за лицензии на XVIII летние Паралимпийские игры 2028 года.

Спортсменки, которые провели почти два месяца на сборах и соревнованиях, поблагодарили управление физкультуры и спорта и спортклуб инвалидов за всестороннюю поддержку.

- Находясь длительное время вдали от дома и семьи, очень важно было знать и чувствовать, что на родине нас поддерживают, интересуются нашими успехами.

Торжественная встреча чемпионов мира по пара дзюдо IBSA в Костанае / Фото автора

Впереди у воспитанников спортклуба инвалидов области VII республиканская Спартакиада среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и с интеллектуальными особенностями. Соревнования по 17 видам спорта пройдут с 1 по 29 июня в пяти городах: Астане, Таразе, Кокшетау, Усть-Каменогорске и Алматинской области.