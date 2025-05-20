Из 25 знаков, установленных в прошлом году, к началу нынешнего купального сезона не осталось почти ни одного. Традиционную для мая тему безопасности на воде обсудили 19 мая в акимате Костаная.

Близится начало летних каникул для школьников, а река - источник повышенной опасности. В прошлом году около жилого массива Амангельды утонул подросток. Купался там, где не положено. Таких мест, любимых купальщиками, но никак не оборудованных и не находящихся под наблюдением спасателей, по Тоболу немало.

- Водоемы в дачных обществах «Геолог», «Текстильщик», «Дорожник», река в районе Корейского моста, Гагаринской плотины, в районе набережной КЖБИ, родника в КЖБИ, между малым мостом и базой отдыха «Ак Шанырак», - перечислил часть из них и. о. начальника управления по ЧС Игорь ВАЛЬТЕР. - На территории Костаная определено 4 официальных места для купания: базы отдыха «Мишутка», «Махито», «Ак Шанырак» и городской пляж.

За сезон 2024 года после совместных рейдов УЧС с сотрудниками полиции за нахождение пьяными на пляжах, которые являются общественными местами, на граждан было составлено около 100 административных протоколов (ст. 440 КоАПП РК). А также 9 протоколов по ст. 412 ч. 1 - за нарушение правил безопасности на водоемах.

Докладчик перечислил традиционные планы УЧС на летний сезон: информирование населения, патрулирование берегов реки, усиление административного воздействия и установка запрещающих купание знаков.

Аким города Марат ЖУНДУБАЕВ сначала удивился тому, что эти знаки регулярно пропадают. А после пояснения, что костанайцы, похоже, их воруют и сдают стойки в пункты приема лома, сказал:

- Ну, может, тогда и делать их на сезон, подешевле. В конце концов кого эти знаки у нас останавливают. Вы видели, сколько на дачных водоемах людей в жару? Сочи отдыхает. Если это котлованы садовых обществ, может, надо, чтобы правления предложили дачникам совместно оборудовать там какие-то места для купания, более-менее безопасные? А вы можете увеличить количество санкционированных мест для купания?

Докладчик ответил, что это не в компетенции управления по ЧС. Хотя понятно, что аким города имел в виду то главное, что отличает официальное место отдыха от самодеятельного - наличие спасателей.

- Мы вам на центральном пляже отремонтировали спасательную станцию, ставим камеру видеонаблюдения - расширенный обзор, на 360 градусов поворачивается. То есть, у вас освобождаются сотрудники, которые могут вести наблюдение за пределами сектора охвата камерой, - сказал аким. - Конечно, надо бы в перспективе взять под видеонаблюдение всю акваторию реки в пределах города. Есть такие программы. Надо двигаться в эту сторону. Тогда легче будет вести мониторинг и предупреждать несчастные случаи.

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